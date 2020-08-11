Томский госуниверситет начнет учебный год в дистанционном формате

11 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Первые два месяца нового учебного года в Томском госуниверситете пройдут в дистанционном формате, сообщается в официальном Telegram-канале вуза.

«Выходить на очную учёбу и заезжать в общежития будем постепенно. К следующей неделе будет готов предварительный график возвращения — мы поделимся им сразу, как получим», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее губернатор Томской области заявил, что День знаний во всех учебных заведениях региона пройдут в очном режиме. Для профилактики распротранения коронавируса в школах Томской области введут двухсменный режим.

Напомним, по последним данным в Томской области установлены 4738 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3329, умерших 48. Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 0,99.

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