Томский политех начнет учебный год в очном формате

Томский Обзор / Фото: 12 августа 2020 // Фото: Владимир Дударев

Студенты Томского политеха будут очно посещать занятия с 1 сентября. Учебный процесс будет организован с учетом противоэпидемических мер, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы ориентируемся прежде всего на распоряжения губернатора Томской области, правительства Российской Федерации и будем корректировать свои действия в зависимости от ситуации и полученной от студентов обратной связи. Если эпидемиологическая обстановка позволит, студенты, которые находятся в Томске, смогут посещать занятия в корпусах: университет обеспечит их масками, в помещениях будет соблюдаться обязательный масочный режим, проводиться дезинфекция рук и термометрия. Для студентов, находящихся в других регионах РФ и за рубежом, будут организованы онлайн-трансляции и запись лекций», — сообщил врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

Сроки и порядок заселения в общежития студгородка Томского политеха тоже будут зависеть от эпидситуации. К 1 сентября в университете планируют заселить студентов первого курса, являющихся гражданами РФ. При этом уточняется, что массового заселения не будет.

«После того как появятся приказы на зачисление, мы распределим студентов по общежитиям, организуем информационную рассылку. Первокурсник должен будет позвонить в call-центр, назвать свою фамилию и инженерную школу. Сотрудник call-центра сообщит, в какое общежитие ему предстоит заселиться, и уточнит дату приезда. Чтобы не допустить скопления людей, мы распределим заселение по времени — в общежитие необходимо будет подойти к определенному часу. Студенты также получат рассылку с перечнем документов, которые нужно иметь с собой при заселении, необходимый медосмотр можно будет пройти прямо в общежитии», — рассказала руководитель Центра социальной работы ТПУ Ольга Никифорова.

Все первокурсники, заселяющиеся в общежития ТПУ, получат памятки и инструкции о нормах поведения в период пандемии. В течение 14 дней после заселения им необходимо будет соблюдать масочный и перчаточный режим, поддерживать порядок в комнатах и регулярно проветривать их, минимизировать социальные контакты. Ежедневно студентам будут измерять температуру.

«В каждом общежитии, куда приедут студенты первого курса, будет вестись табель с данными о дате заселения, количестве проживающих в комнате. Мы будем отслеживать их состояние и соблюдение мер безопасности», — подчеркивает Ольга Никифорова.

Заселение в общежития студентов старших курсов ориентировочно планируется с 16 по 20 сентября. Точные даты будут зависеть от эпидемиологической обстановки, ситуации в кампусе ТПУ и конкретном общежитии.

«Студенты получат рассылку в личный кабинет: им необходимо будет позвонить в общежитие, чтобы договориться о дате и времени прибытия. Так же, как первокурсники, ребята получат памятки и инструкции и должны будут соблюдать профилактические меры», — добавила руководитель Центра социальной работы.

Для иностранных граждан предусмотрен отдельный порядок, который будет действовать в случае официального открытия границ между РФ и другими государствами. Иностранные граждане, прибывшие из-за рубежа, в отличие от тех, кто не покидал пределов страны, должны будут пройти 14-дневный карантин в обсерваторе, а также сдать тесты на коронавирусную инфекцию на 10-й и 12-й дни. Только после получения отрицательного результата они могут быть допущены до занятий и заселения в общежития, которое будет организовано по предварительной записи через call-центр.

Ранее сообщалось, что первые два месяца нового учебного года в Томском госуниверситете пройдут в очном формате, с сохранением элементов онлайн-обучения. Напомним, губернатор Томской области заявил, что День знаний во всех учебных заведениях региона пройдут в очном режиме. Для профилактики распространения коронавируса в школах Томской области введут двухсменный режим.

По последним данным в за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 4 792 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 3 363 человека, умерших 48. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,99.

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