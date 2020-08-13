Томские вузы будут начнут учебный год в очном формате, образовательный процесс начнется поэтапно

13 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Все томские университеты начнут учебный год в очном формате, но для студентов образовательный процесс начнется поэтапно. К такому решению пришел Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции, для студентов образовательный процесс начнется поэтапно. С 1 сентября к занятиям в очном режиме приступят все первокурсники, в течение месяца к ним должны присоединиться и остальные курсы.

Каждый вуз заблаговременно оповестит своих студентов о начале занятий.

«К 17 августа в каждом университете будет разработан график заездов в общежития. Тех, кто должен пройти карантин, разместят в подготовленных обсерваторах. Образовательный процесс для них будет организован в дистанционном режиме», - уточнил отметил заместитель председателя Томского консорциума, первый проректор Национального исследовательского Томского государственного университета Виктор Дёмин.

В Томской области разработан проект «Чистый кампус», в котором учтены все требования к образовательным организациям всех уровней, включая вузы.

Ранее сообщалось, что Томский политех начнет учебный год в очном формате, а учебный процесс будет организован с учетом противоэпидемических мер. В свою очередь в Томском госуниверситете первые два месяца нового учебного года пройдут в очном формате, с сохранением элементов онлайн-обучения. Напомним, губернатор Томской области заявил, что День знаний во всех учебных заведениях региона пройдут в очном режиме. Для профилактики распространения коронавируса в школах Томской области введут двухсменный режим.

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