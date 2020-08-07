Со следующей недели в Томской области возобновляется внутрирегиональное авиасообщение

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2020 // Фото: pixabay.com

Во вторник, 11 августа, в Томской области полностью возобновляется регулярные авиарейсы из Томска в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин, передает пресс-служба обладминистрации.

Авиарейс Томск – Каргасок – Новый Васюган будет осуществляться по вторникам и четвергам: вылет из Томска в 11.40, из Каргаска в 13.10.

Из Томска в Кедровый самолеты будут вылетать по вторникам и четвергам в 8 часов.

Авиарейсы по распоряжению главы региона субсидируются из областного бюджета, поэтому доступны для жителей отдаленных населенных пунктов.

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный напомнил, что авиаперевозки в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый выполняет авиакомпания «СиЛА» на 15-17-местных самолетах Ан-28. Расписание рейсов размещено на официальном сайте аэропорта «Томск».

Напомним, по последним данным, в Томской области установлен 4471 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 3032 человека, умерших 42. Коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,95, что соответствует первому этапу выхода из режима самоизоляции. Ранее в Томской области продлили режим ограничений до конца августа. До этого в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

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