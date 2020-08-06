Еще два пациента с COVID-19 скончались в Томской области

6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 63 человек. Двое зараженных скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 28-ми признаки ОРВИ, у пяти пневмония.

У обоих скончавшихся пациентов в анамнезе полиорганная недостаточность, один входил в группу риска по возрасту, второй в результате приобретенных хронических заболеваний имел тяжелую почечную патологию. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 50 человек.

С учетом последних данных в Томской области установлен 4471 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 3032 человека, умерших 42.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,95.

Напомним, ранее в Томской области продлили режим ограничений до конца августа.

Ранее в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

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