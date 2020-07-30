Еще один человек скончался от COVID-19 в Томской области, 49 выздоровели

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 человек, 1 пациент скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 17 из вновь заболевших инфекция протекает бессимптомно, у 21 есть признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония.

В сообщении уточняется, что смерть пациента с COVID наступила после крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, которая сопровождалась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 26 человек.

По последним данным в Томской области за весь период установлен 4091 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2593 человека, умерших 34.

С учетом последних данных коэффициент распространения инфекции в Томской области находится на уровне 1,04, что на 0,01 выше, чем днем ранее.

Напомним, на минувшей неделе в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

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