Томский областной краеведческий музей начнет работу 4 августа

29 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено музеем

Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова и все его отделы откроются для посещения 4 августа. Об этом сообщается в профиле учреждения в Instagram.

По рекомендациям эпидемиологических служб в музее вводится ряд правил. Так, посетить учреждение можно индивидуально или группой до 5 человек. Такое же правило распространяется и на экскурсии. Обязательно ношение масок и перчаток, а также соблюдение дистанции 1,5 — 2 метра. На входе в музей можно будет обработать руки дезинфицирующим средством.

Сотрудники учреждения также проходят обязательный контроль температуры и самочувствия при выходе на работу. Каждые несколько часов все контактные поверхности музея будут проходить санитарную обработку.

В музее также сообщили, что к открытию готовится новая версия выставки «Сибиряки вольные и невольные». Кроме того, в учреждении разрабатывают брендированные многоразовые маски для смотрителей и сотрудников. В скором времени на сайте музея появится график экскурсий по всем его филиалам.

Ранее сообщалось, что Томский областной краеведческий музей готовит выставку с фрагментами самой первой экспозиции учреждения.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации отмечают, что во всех учреждениях, получивших разрешение на возобновление работы, в настоящее время проходят подготовительные мероприятия согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Среди них: уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, закупаются санитайзеры, маски, перчатки, устанавливаются защитные экраны на кассы, готовятся информационные вывески и др.

Подробнее о режиме работы учреждений можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним, по последним данным в Томской области установлены 4040 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2544 человек, умерших 33.

Напомним, на минувшей неделе в Томской области разрешили работу открытых веранд ряда заведений, затем их список был увеличен. Также в регионе разрешили очную работу автошкол и музеев. Также 28 июля была разрешена работа фитнес-клубов и бассейнов, отвечающих определенным требованиям.

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