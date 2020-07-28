Томичи увидят фрагменты самой первой экспозиции Краеведческого музея

28 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В следующий вторник, 4 августа, Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова открывает выставку с фрагментами самой первой экспозиции учреждения.

Выставку планировалось приурочить к открытию первой экспозиции музея, которое состоялось 18 марта 1922 года. Но 18 марта 2020 года музей уже был закрыт из-за пандемии коронавируса.

«Изюминкой стали истории самых первых экспонатов музея, рассказанные от первого лица. Именно поэтому экспозиция называется «Мы были первыми. Фрагменты первой экспозиции 1922 года», — отмечают в музее.

98 лет назад, как и сегодня, новое учреждение культуры располагалось в бывшем Архиерейском доме, который ещё ранее принадлежал золотопромышленнику И.Д. Асташеву. Только экспозиция располагалась не во всём здании, а лишь в шести или семи залах второго этажа. Остальные же помещения были заняты другими учреждениями и органами новой советской власти.

14 февраля 1920 года Краевой музей был основан на базе подотдела по делам музеев, охраны памятников искусств и старины. Группа энтузиастов (основатели будущего музея поначалу не получали жалования) собирали по крупицам ценности (картины, мебель, произведения декоративно-прикладного искусства, иконы и др.), которые тогда реквизировались и пылились на складах Трамота или вовсе отдавались на неаккуратное использование муниципальным конторам и клубам. Многие ценности удалось собрать и сохранить. Через два года с небольшим после основания музея томичам были представлены сотни предметов искусства, археологии и этнографии, которые удалось спасти от уничтожения. Эти экспонаты живут и сегодня, благодаря труду музейщиков, которые их сохраняли и реставрировали в течение почти века.

Напомним, накануне губернатор Томской области подписал распоряжение, разрешающее работу музеев в Томской области.

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