В Северске открываются летние веранды

28 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Толстошеева

Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции разрешил работу летних веранд в Северске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как и для открывшихся ранее в Томске учреждений общепита, для сотрудников открытых летних веранд Северска обязательны: работа персонала в средствах индивидуальной защиты, организация условий обработки рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового меню (или онлайн-меню), расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами.

За столом могут сидеть не более двух человек, за исключением случаев, когда посетители являются членами одной семьи (до четырех человек). При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

О случаях нарушения в организации работы летних веранд можно сообщить с 9 утра до 9 вечера по телефону 8-999-316-02-87, в ночное время – 02 (102 с мобильных телефонов).

Напомним, с 21 июля в Томске разрешили работать 31 учреждению общепита. Позже, 25 июля, список пополнили еще 59 заведений. Кроме того, на минувшей неделе разрешили очную работу автошкол. Накануне штаб дал разрешение на открытие музеев.

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