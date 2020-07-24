Около 40 активистов будут патрулировать береговые зоны томских водоемов в выходные

24 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В ближайшие выходные около 40 активистов будут обходить береговые зоны водоемов Томска. Вместе с ними обеспечивать безопасность на воде будут сотрудники районных администраций, оперативно-дежурной службы и специалисты ГИМС МЧС, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу и воскресенье специалисты городской «Оперативно-дежурной службы» развернут два профилактических поста на Семейкином острове и на набережной Томи по ул. Мельничной. Четыре мобильные группы из числа сотрудников районных администраций и ОДС будут обходить береговые зоны, специалисты ГИМС - дежурить на воде. В преддверии выходных число активистов увеличено.

С начала летнего сезона с томичами провели почти 3,2 тыс. профилактических бесед и раздали им столько же памяток. Участник профилактических постов и патрульных групп вместе пресекли более 800 случаев купания в запрещенных местах.

Сотрудники МЧС следят за соблюдением отдыхающими правил противопожарной безопасности, предупреждают о запрете сжигания мусора, травы и разведения костров.

Активисты патрулируют берега реки Томи в районе ул. Мельничной и Береговой, в районе Коммунального моста, берега Ушайки в мкр. Восточный, пос. Заварзино и Родионово, СТ «Восход - 1», Белое озеро, озера Кудаутки, Сенная Курья, Песчаное, Боярское, пер. Басандайский в дер. Аникино и др. На указанных территориях купаться опасно.

Томичи могут познакомиться с правилами безопасности на водных объектах на сайте городской администрации. Здесь же размещены тематические видео – и аудиоролики.

Напомним, у водоемов ежедневно дежурят специалисты городской администрации, ГИМС и МЧС. Они напоминают томичам об опасности купания в непроверенных местах, об особенностях речного дна с «воронками» и ямами, рассказывают о правилах оказания первой медицинской помощи. Особое внимание уделяют детям, находящимся у воды без взрослых. О том, как работают сотрудники МЧС можно прочитать в нашем материале.

Ранее сообщалось, что в Томской области открылся первый пляж. Она располагается на озере Родниковом в Шегарском районе. Его площадь составляет 1000 квадратных метров. На берегу уже стоит вышка со спасателями и пришвартована дежурная лодка со спасательным снаряжением. Территория для купания огорожена буями, а въезд транспорта на территорию запрещен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Томске назвали массовые места отдыха томичей, непригодные для купания.

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