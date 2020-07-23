В Томской области открылся первый пляж

23 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Первый официальный пляж в Томской области открылся на озере Родниковое в Шегарском районе. Его площадь составляет 1000 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, на берегу уже стоит вышка со спасателями и пришвартована дежурная лодка со спасательным снаряжением. Территория для купания огорожена буями, а въезд транспорта на территорию запрещен.

Напомним, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции на данный момент в Томске официально не работает ни один пляж.

О том, как обеспечивают безопасность на воде в Томске можно прочитать здесь.

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