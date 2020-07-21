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Безопасность на воде. Кто следит за безопасностью томичей, спасающихся от аномальной жары

В этом году погода особенно благосклонна к Томской области. Ранняя весна и жаркое, влажное, почти тропическое, лето заставляют горожан искать спасения в речных и озерных водах Томи.

Но сибирские водоемы коварны. В нашем материале рассказываем, кто и как следит за безопасностью томичей на воде, чтобы отдых не омрачался трагедиями.

В этом году безопасность на водоемах области обеспечивают сотрудники МЧС, полицейские, представители районных администраций, общественники и волонтеры. Такие усиленные меры были приняты после заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Причиной тому, помимо аномальной жары, стала ситуация с распространением COVID-19 — школы и детские лагеря вынуждены отказаться от проведения организованного отдыха детей, а официальные пляжи закрыты для посещений. Хотя, согласно анализу регионального Роспотребнадзора, вода практически во всех традиционных местах пляжного отдыха томичей (кроме участка Томи в районе Коммунального моста и Степановского озера) соответствует нормативам и пригодна для купания.

Одна из мер обеспечения безопасности людей на воде — каждодневное патрулирование акватории Томи. Здесь каждый день с 13.00 до 21.00 дежурят два судна ГУ МЧС России. А периодически к ним подключаются и патрульный на гидроцикле.

"Мы смотрим, чтобы люди не заплывали дальше положенного, за буи. Если таких увидим, обязательно постараемся доставить человека на берег", – рассказывает начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России Сергей Егоров.

По его словам, чаще всего приходится спасать людей, которые хорошо умеют плавать. Уверенность в себе часто подводит спортсменов и они заплывают дальше, чем положено.

"Мало когда человек в себе неуверенный поплывет далеко от берега. В основном, те люди, которые умеют плавать, они плывут далеко, – объясняет Сергей Егоров. – Просто они не могут понять нашу специфику реки – она горная, в ней скорость течения больше 1 метра в секунду, а при ветреной погоде — 4-5 метров в секунду".

В хорошую погоду сотрудники МЧС снимают с буев или поднимают на борт 5-6 человек, которые переоценили свои силы и забрались слишком далеко, а затем отвозят их на берег. Не всегда люди реагируют на эту процедуру спокойно, приходится сталкиваться и с агрессивным поведением.

В свою очередь, сотрудники МЧС с пониманием относятся к стремлению томичей к воде в жаркие дни. Главное не переусердствовать и следовать простым правилам, чтобы отдых не превратился в трагедию.

"Ну зашел ты по пояс в воду, окупнулся, - и все, иди загорай. Не надо испытывать судьбу. Люди сюда на пляжи часто приходят не просто чтобы загорать, а выпить, поспорить с другом, что он переплывет на другую сторону без проблем. У человека силы могут закончиться в любой момент, судорогой ногу может свести. Ширина-то реки немаленькая, и течение, водовороты, - объясняет Сергей Егоров. - Выпили на берегу — не заходите в воду вообще. Жарко вам — пусть ваш товарищ наберет ведро воды и обольет вас. В воду заходить в таком состоянии не стоит ни в коем случае. Вода пьяных не любит».

Особое внимание сотрудники МЧС просят уделять детям. Родители не должны спускать с них глаз, даже если их чада хорошо плавают. Не будут лишними и различные надувные вспомогательные средства, вроде нарукавников, жилетов или кругов.

"Река у нас непредсказуемая. У нас вода в реке на глубине 30 см от поверхности прогрета. Ниже 30 см — на 5-6 градусов всегда холоднее. И в любом месте может быть ключ холодной воды, который может создать проблему любому ребенку. Если ребенок находится в воде больше 10-15 минут, у него может произойти судорожное сведение руки или ноги. Поэтому я рекомендую родителям и детям больше 10 минут в воде не находиться. 10 минут побыли, будьте любезны час отдохнуть, - отмечает Сергей Егоров. – Смотрю, детям дают нарукавники надувные, круги спасательные, это очень правильно. Но даже тогда за ребенком пристально смотреть надо, не отводя глаз».

Не только вода таит угрозу, но и то, что под ней может находиться. В связи с этим купальщикам не рекомендуется использовать разного рода заброшенные промышленные объекты как вышки для ныряния.

"Вот здесь раньше были разгрузочные-погрузочные и с них ребятишки прыгали в воду. Представляете, что там внизу? Там глубоко, плюс после того, как все перестало работать, полезли арматуры, плиты, блоки. И ребенок, когда прыгает, попадает на них. Бывали случаи, когда гибли ребятишки", - вспоминает Сергей Егоров.

Спецслужбы дежурят не только на воде. Так, в районе улицы Мельничной установили специальный пост, где несут вахту сотрудники городской оперативно-дежурной службы. В случае возникновения происшествия они тут же вызовут спасателей. Кроме того, все места массового отдыха людей, которые находятся у воды, патрулируют сотрудники МЧС. Они проводят работу с населением, раздают памятки и напоминают родителям, чтобы те не оставляли детей без присмотра.

Фото: Серафима Кузина

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