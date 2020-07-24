Томичам не рекомендуется купаться в Томи в районе Речного вокзала и Семейкина острова
Вода на двух участках Томи не соответствует требованиям безопасности по гигиеническим нормативам. К такому выводу пришли специалисты Центры гигиены и эпидемиологии по Томской области.
Как уточняют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, пробы воды отбирались в следующих точках:
- река Томь (правый и левый берег в районе коммунального моста, Речной вокзал и Семейкин остров), Сенная Курья;
- озера Тояновское, Боярское, Беленькое, ТНХК, Степановское, а также в поселках Кисловка, Черная Речка,Новый;
- г.Томск зона рекреации водоём «Белое озеро»;
- река Басандайка в районе пос. Аникино;
- река Ушайка (устье, п. Заварзино, п. Восточный)
- река Нестоянка, Томский район;
- озеро Песчаное, Томский район.
Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Анализы показали, что вода соответствует требованиям безопасности по гигиеническим нормативам во всех указанных водоемах, за исключением Томи в районе Семейкина острова и на правом берегу в районе Речного вокзала. Здесь вода не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям.
Томичей предупреждают, что купание в водоемах, в которых вода не соответствует санитарным правилам и нормам, является риском для здоровья и может послужить причиной заражения опасными инфекциями и другими заболеваниями, среди которых энтеровирусы, гепатит А, лямблиоз, бактериальная дизентерия, брюшной тиф, холера и др.
Напомним, накануне в Томской области открылся первый в этом сезоне пляж. Он находится на озере Родниковом в Шегарском районе. На берегу уже стоит вышка со спасателями и пришвартована дежурная лодка со спасательным снаряжением. Территория для купания огорожена буями, а въезд транспорта на территорию запрещен.
О том, как обеспечивается безопасность на воде в Томске можно почитать здесь.