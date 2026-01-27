Дом с грифонами. Что происходит в самом готическом «доме за рубль»

27 января 2026 / Томский Обзор

В Доме с грифонами на Тверской, 66, восстанавливаемом по муниципальной программе «Дом за рубль», завершаются внутренние работы.

Как рассказал «Томскому Обзору» инвестор проекта Александр Беликов, в здании осталось установить межкомнатные двери, доделать лестницу и постелить полы.

— В течение 2025 года мы делали внутренний ремонт в большом доме. Сейчас он практически готов, осталось совсем немного.

Внутри главного дома на Тверской, 66: декор стен и потолков уже практически завершен. Фото: Савелий Петрушев

Особое внимание традиционно будет уделяться деталям. Как, например, при выборе цветового решения фасадов или восстановлении фундамента:

— Как я понял, этот дом имел большую историю ремонтов, доделок и переделок, поэтому как такового цельного, большого, понятного фундамента там не осталось, — рассказывает инвестор. — Исторически так сложилось, что сначала появилась одна часть дома, потом — пристройка. Маленький дом [флигель на Тверской, 66а] стоит на камнях, его [фундамент] не стали трогать, и он себя замечательно чувствует. А в большом доме фундамент пришлось делать заново — цельный, ленточный. Но те старые материалы, которые у нас оставались, мы перенесли на часть дома, выходящую на Тверскую. Так мы хотим показать, из чего раньше был фундамент — это сложенные на глину камни, кирпичи и бетонные подливки разных времен.

Две части здания хорошо видны с Тверской Фото: Савелий Петрушев

— Также мы провели часть уличных работ по благоустройству [территории]. Убрали забор, сделали тротуар перед домом, который является муниципальным, но у администрации не было возможности его заасфальтировать. Поэтому мы приняли решение сделать эти работы самостоятельно, потому что иначе общий вид этого места был бы значительно хуже, — рассказал Александр Беликов.

Флигель Дома с грифонами уже приведен в порядок Фото: Савелий Петрушев

По словам инвестора, в прошлом сезоне также удалось насыпать земли для посадок, которые запланированы на весну этого года, и обозначить планировку территории:

— Мы готовы весной продолжить благоустройство: будем высаживать крупномерные растения, кустарники, цветы. Проект озеленения уже есть, и мы с удовольствием приступим к этим работам. Они продлятся в течение всего лета. По итогу должно получиться очень красиво. Мы не относимся к благоустройству формально, потому что пространство начинается не только с архитектуры сооружения, но и с состояния всей территории, — подчеркнул Александр Беликов.

Внутри главного дома на Тверской, 66 появится новый паркет. Фото: Савелий Петрушев

Также Беликов добавил, что в теплый сезон будут доделаны крылечки дома. По плану, летом этого года все работы должны быть закончены.

— Все, что мы планируем, не так быстро, но делаем. Мы не стремимся в угоду времени поступиться качеством. Поэтому не будем пересматривать свое отношение к тщательности ремонта здания. Как раз из-за такого подхода некоторые работы затянулись на год и больше, — отметил Беликов.

Одна из фишек дома — изразцовая печь Фото: Савелий Петрушев

По словам предпринимателя, это довольно сложный с финансовой точки зрения проект, и 2025 год дался участнику программы нелегко. Но несмотря на это, инвестор настроен довести начатое до конца.

Фасад главного здания Фото: Савелий Петрушев

Также мы узнали, как поживают в «домах за рубль» кошки из приюта, которых взяли на Тверскую, 66а и Пушкина, 24 для ловли мышей. Увы, предприниматель рассказал, что часть питомцев в 2025 году ушли в «самостоятельное плавание»:

— На Тверской у нас была кошка Роза — весёлая, активная, она куда-то ушла. Сейчас там живёт только кот-домосед. Он никуда не ходит, в отличие от кошки — ему ничего не надо. Лежит, у печки греется, кушает, — рассказал предприниматель. — На Пушкина кошки тоже ходили-гуляли, да так и ушли. Не от плохой жизни, просто свободу почувствовали. Думаю, мы возьмем других, кто приживется — тот приживется.

Флигель усадьбы на Тверской, 66а Фото: Савелий Петрушев

Напомним, редкий для Томска деревянный дом с готическим фасадом по ул. Тверской, 66 много лет был в плачевном состоянии. Здание имеет статус памятника федерального значения и является центром довольно большой усадьбы. Вся она попала в муниципальную программу «Дом за рубль».

Имя «Дом с грифонами» здание получило благодаря флюгеру с грифоном на шпиле.

Подробнее об его истории — в нашем проекте Анатомия Томска. Домашние грифоны.

