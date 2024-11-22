В двух томских «домах за рубль» инвесторы поселили кошек из приюта

22 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В двух старинных томских «домах за рубль» на ул. Пушкина, 24 и ул. Тверской, 66а поселились три взрослые кошки, взятые из приюта «Мягкие лапки». Как сообщает директор пространств Светлана Хмельницкая, они будут сторожить здания и защищать их от набегов мышей и других мелких грызунов.

— Для меня была важна при выборе кошек не эстетическая красота, а чтобы это были взрослые кошки, которые выросли в естественных условиях и умели ловить мышей. В этом году я была вынуждена усилить отдел охраны на Пушкина, 24, так как рядом стоит пустующий дом и там, соответственно, завелась всякая живность. Поэтому в приюте мне специально подобрали именно таких кошек — бывалых, опытных, у одной даже ушки обморожены, потому что какое-то время она жила в подвале, но ее спасли. И я хотела помочь им — животным со сложной судьбой — найти новую жизнь, сделать ее немножечко лучше. Теперь у них будет дом, кров, еда и в общем-то развлечения в виде охоты, — говорит Светлана Хмельницкая.

Две кошки — Муська и Мурка — наконец-то обрели свой дом. Теперь они будут жить в шикарном деревянном доме на Пушкина, 24. Фото: Савелий Петрушев

По ее словам, пушистых питомцев привезли из приюта в новые дома во вторник, 19 ноября. Все три кошки молодые, их возраст — примерно около двух лет. Две из них — трехцветная Муська с обмороженными ушками и сибирского окраса Мурка — поселились в здании на Пушкина, 24. А более скрытная Роза переехала жить в восстановленный флигель на Тверской, 66а. Для их комфортного проживания новые хозяева создали все необходимые условия: у кошек есть мягкие подстилки, туалет и корм.

Мурка уже привыкла к новым хоромам и идет с радостью знакомиться со всеми гостями, а вот Муська очень стеснительная и скрывается от посторонних. Фото: Савелий Петрушев

— Нет ничего сложного взять кошку из приюта, ей ничего не надо, кроме корма и наполнителя для туалета. У нас же столько домов, столько учреждений — у многих есть проблемы с мышами. Мне сказали в приюте, что на данный момент у них больше 300 животных, которые ищут дом. У нас в Томске много организаций. И задача [с бездомными кошками] легко решается, это лишь вопрос в желании и осознании своей сопричастности к какой-то проблеме. Я побывала в приюте и поняла, что это актуально, надо брать не одну кошку. И я взяла по максимуму, сколько смогла. Но кто-то может больше, кто-то меньше, главное понять, что это несложно и нестрашно — иметь кошку в доме, — говорит Светлана.

А эта бусинка Роза живет в восстановленном флигеле на Тверской, 66а. Фото: предоставлено Светланой Хмельницкой

На ее взгляд, кошки — это самое экологичное и естественное средство в борьбе с мышами. До этого Светлана использовала и электронных котов, и другие средства, но они не помогли. Светлана отмечает, что идея с кошками-сторожами уже показала себя на практике: например, в Эрмитаже есть свой кошачий отдел, который занимается охотой на грызунов, а в томском Музее истории уже больше десяти лет с этой задачей справляется кошка Люська.

В доме на Пушкина, 24 новым жильцам очень уютно и тепло. Фото: Савелий Петрушев

Напомним, старинное здание на ул. Пушкина, 24 восстановлено в 2022 году по муниципальной программе «Дом за рубль» предпринимателями Александром Беликовым и Светланой Хмельницкой. Сейчас в нем находится культурно-досуговое пространство «Белозерье» и томская чайная. Вторым проектом инвесторов в рамках программы «Дом за рубль» стали два исторических здания на Тверской, 66 и Тверской, 66а. В 2023 году в них начались отделочные экстерьерные и интерьерные работы.

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