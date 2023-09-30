Дом за рубль в Томске. 5 фактов о доме с грифонами на Тверской

30 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем сразу о двух домах, взятых в аренду одним инвестором в одной и той же усадьбе — по ул. Тверская, 66 и 66а.

История и архитектура

Усадьба, в которой расположен дом с грифонами, по данным сайта «Град над Томью», в конце XIX века была приобретена дворянином Павлом Косачем. За местом, где она расположена, долгое время держалось название Мухин бугор.

Считается, что своим знаменитым фасадом в готическом стиле главный дом усадьбы обзавелся в 1899 году, после реконструкции. Авторство этого проекта приписывают разным томским архитекторам, от Крячкова до Лыгина. Имя «Дом с грифонами» здание получило благодаря флюгеру с грифоном на шпиле. Эта эффектная деталь была утрачена в 2008 году, но с новым арендатором флюгер вернулся на место.

Еще одно здание усадьбы, флигель по ул. Тверской, 66а, было построено очередной владелицей участка — Анной Барской — в 1901 году.

Дом с грифонами имеет статус памятника федерального значения, флигель пока на охране не состоит, хоть и обладает не меньшей исторической ценностью.

Что располагалось

В конце XIX века помещения доходного дома Павла Косача сдавались под больницу. Позже за долги усадьба была выставлена на торги и продана крестьянину Степану Родионову. Кстати, именно его инициалы — «Р. С.» — были размещены на фасаде. Появились они в том самом 1899 году, когда возводилась двухэтажная пристройка в готическом стиле.

После очередной смены владельцев, усадьбу сдали в аренду Городской управе — под Управление уездного воинского начальника и гарнизонную гауптвахту.

После революции вся усадьба отходит муниципалитету. Во второй половине 1940-х здесь размещается детский санаторий № 5. Позже дом с грифонами становится жилым многоквартирником. В 2000-х его признают аварийным и расселяют. На этом печальная история здания не заканчивается: в пожаре 2008 года сгорает крыша и часть декоративных элементов. Флигель расселяют только в 2013–2014 гг. В плачевном состоянии, требующие капитального ремонта, оба здания находятся до 2018 года.

Участие в программе

В октябре 2018 года проходят торги по программе «Дом за рубль». Арендатором усадьбы и флигеля становится ООО «Дом на Тверской». А непосредственным инвестором — Александр Беликов. Для него это уже второй проект в рамках программы. Первый — здание на ул. Пушкина, 24 — восстановлен и с прошлого года работает как уютная чайная.

Что происходит сейчас?

В 2023 году начались отделочные экстерьерные и интерьерные работы на обоих зданиях. По словам арендатора, команда проекта старается сохранить «дух того дух того времени и тех людей, которые там жили раньше». Работы планируется завершить к 2024 году.

— К сожалению, в этом случае можно говорить о сохранении только флигеля: его конструктив и декор отреставрированы, и отреставрированы на достаточно хорошем уровне. Главный дом усадьбы — увы — пришлось полностью отстроить заново, повторяя архитектурные решения Лыгина, в аутентичном виде удалось сохранить только отдельные элементы внешнего оформления. Но даже с этими оговорками, то, что удалось сделать на этой территории — победа над градостроительной энтропией, образчиком которой до недавнего времени являлся этот район. Когда двенадцать лет назад главное здание усадьбы сгорело, некоторые горячие головы предлагали воссоздать его в другом месте. Но представьте, как депрессивно выглядело бы это место, если бы его лишили главной достопримечательности и украшения, которое делает его интересным! — рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации города Томска Никита Кирсанов.

Почему эти здания важно сохранять для города

Дом с грифонами — редчайший для Томска образец деревянной готики. А в сочетании с флигелем он еще более ценен:

— Восстановленный комплекс, жизнь, которую он будет вокруг себя организовывать и собирать — это новая «точка роста», она будет формировать соответствующую ауру и соответствующее пространство, может дать территории новый импульс развития. Инвестор не только восстановил историческую усадьбу, отреставрировав одно здание и воссоздав второе, он выступил с инициативой развития прилегающего участка, за собственный счёт разработав эскизный проект создания сквера на углу Тверской и Фрунзе. Территория эта в настоящее время принадлежит администрации Томского района, несколько лет назад тут планировалось строительство нового здания, но этот проект так и не был реализован. Ну, а если территория пустует — почему бы в самом деле не устроить здесь сквер? Если этому суждено будет реализоваться — здесь может появиться одно из наиболее интересных городских общественных пространств, — отмечает Кирсанов.

Дизайн-проект сквера Фото: предоставлен администрацией Томска

В самом здании на ул. Тверской, 66 Александр Беликов планировал открыть детское пространство.

«Дом с грифонами», ул. Тверская, 66

Флигель усадьбы, ул. Тверская, 66а

Фото: Серафима Кузина

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