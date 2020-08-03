Александр Беликов: «Хочу изменить отношение к деревянным домам!»

3 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

АВТОР Мария Симонова

В восстановленном возле Белого озера (ул. Пушкина, 24) «доме за рубль» пока просторно и пусто. Еще чуть-чуть, и все работы будут закончены, и здание сможет принимать гостей.

А пока мы общаемся в еще пустой комнате с инвестором восстановления дома, директором томской фабрики деревянных игрушек «Томик» Александром Беликовым. Говорили о важности прошлого, об очаровании Томска и о счастье.

Деревянные игрушки

— Александр, каково ваше основное занятие?

— Я более 20 лет делаю деревянные игрушки. Из этого состоит моя жизнь — создавать хорошие деревянные игрушки, которые нравятся детям.

К такому проекту пришел не сразу. Я томич, окончил Сибирский медицинский университет, выучился на врача-педиатра. Но по специальности не работал, что хорошо — освободил место тем людям, кто был способен в этой профессии на большее. Хорошо, когда человек открывает в себе возможность отслеживать свои сильные и слабые стороны. Со мной это случилось, и я понял, мне не надо работать доктором. Занялся бизнесом. Шли 90-е годы, мы почувствовали, что-то сами можем делать. Появилось умение реализовывать разные проекты. Работали в сфере страхования.

Настал момент, когда мы с супругой поняли: в будущем хотим заниматься чем-то иным. Чем именно? На выбор повлиял случай — у нас родились дочки, у компаньона появились дети. Однажды дочка сказала: «Папа, хочу кубики!». Попробовали их сделать, и затянуло. Мы с супругой и компаньоном нырнули в неизведанность и полностью отдались проекту, связанному с деревянными игрушками. Это было в 1998 году.

— Что происходит с фабрикой сегодня?

— Считаю, что наша компания сейчас — №1 в России по производству деревянных игрушек. Наш бренд «Томик» — узнаваемый и успешный, он симпатичен людям. 20 лет — приличный срок, он показал, что мы жизнеспособны.

— Какие игрушки вам особенно нравится создавать?

— Мы не делаем ничего, что нам не нравится. Если игрушка не находит отзыва, если мы ее не любим, значит, не нужно ее делать.

— С какой древесиной работаете?

— С сосной и березой. Наши игрушки — это полноценный томский продукт! Он придуман и реализован в Томске из местных материалов.

— Вы любите дерево?

— Конечно! Это естественный возобновляемый материал, пластичный. Когда оно отживает свой век, то либо гниет, либо попадает к нам и может еще отдать свое тепло. Мы четко понимаем: на месте срубленного дерева вырастут новые, это нескончаемый процесс. Хорошо, что есть возможность делать из натуральных материалов то, что может послужить людям.

Солнышко на доме

— Что привело вас в проект «дом за рубль»?

— Наша работа предусматривает, что мы много перемещаемся по миру. Был период, когда за пределами Томска проводили больше времени, чем в родном городе. Изучали опыт, технические нюансы, дизайнерские тенденции. Большое видится на расстоянии, и невозможно не заметить, как люди ценят свое прошлое, культурное достояние в других странах. Франция, Германия, Испания... Они в первую очередь сохраняют старое, и только потом развивают новое. Если есть возможность сохранить то, что нравится людям, для этого сделают все необходимое. Это позиция разумного человека. Он не рождается как искра в костре, чтобы вспыхнуть и погаснуть. Он понимает, у него есть прошлое и настоящее, а впереди будущее.

Томск — город уникальный. В том числе тем, что у нас сохранилось деревянное зодчество. Может, хорошо, что он не стал, как Новосибирск, центральным для развития региона городом, а сохранил средние показатели. Получился город, комфортный для жизни, в нем есть на что обратить свой взор. Мы поставили себе задачу показать, что деревянные дома могут жить, служить людям и многим нравятся.

— Вы против замены старых домов многоэтажками?

— Это строительное лобби говорит, что надо делать больше, больше этажей. Их позиция не совпадает с мыслями многих горожан. Строителям будет лучше, а томичам скорее хуже. Не надо строить на тех местах, где уже стоит что-то красивое. Даже если тяжело, стоит найти силы для восстановления красивого и дать ему вторую жизнь. Если есть желание построить новое прекрасное здание, это не должно быть в ущерб старым домам. Так это делают в других странах. Люди, заинтересованные в развитии города, создадут что-то красивое и в депрессивном районе. Центр можно оставить в покое, поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы он радовал людей.

Я люблю свой город таким, какой он есть, считаю, надо каждому жителю прикладывать силы, чтобы Томск становился комфортнее для жизни. Программа «дом за рубль» — реальная, помогает воплотить задуманное в жизнь. Мы нырнули в проект и прошли его, надеюсь, уже можно сказать, что до конца…

— Почему выбрали именно этот дом?

— Возобладали эмоции. Расчета не было. Но если действовать по расчету, надо другими вещами заниматься. Мы ездили мимо, видели, на доме солнышко — оно жило, несмотря на все пожары. Инициалы владельца и год постройки здания сохранились.

— Как на вас повлиял проект «дом за рубль»?

— За эти 4 года я много общался с разными людьми, от рабочих до представителей власти. Опыт неоценимый!

— Ваши близкие поддержали ваше желание восстановить дом?

— Обошлись без жалоб, сказали: «Давай», и сами имеют к проекту непосредственное отношение. Друзья у меня тоже приличные, поддержали. Хотя знаю, многие люди говорили, деньги девать некуда… Это не так.

— Но вы не жалеете, что ввязались в эту историю?

— Я счастлив! Все люди, кто прикасался к восстановлению дома — за все годы у нас не было конфликтов. Сейчас мы обсуждаем продолжение проекта, создаем прекрасное настоящее.

Энергетика Томска

— Вам нравится находиться в деревянном доме, отличается ли он от домов из других материалов?

— Это субъективно, но мне здесь хорошо. Много света, все играет, переливается, окна большие… Мы дом строили для томичей, чтобы им здесь было радостно. Пока все подтверждается, гости говорят, им здесь хорошо. Мы обсуждаем концепцию, как люди будут здесь проводить время. И ключевое — чтобы им здесь было хорошо — приятные запахи, звуки. Хочется, чтобы любой горожанин мог прийти и быть здесь с удовольствием.

— Что, все-таки, здесь будет располагаться?

— Взялись за проект без конкретной задумки. Главным было восстановить дом, тем более, рядом Белое озеро. Наверное, хуже для Томска, если бы здесь построили что-то большое. Решили создать максимально открытое для всех людей пространство, чтобы каждый, уходя, хотел вернуться. И подумали, что такой деревянный комфортный дом может поменять отношение к старым зданиям. Если многие будут так думать, то людям, формирующим программу развития города, окружение подскажет: на свете всему есть место, в том числе — деревянным домам. А то обычно фотографируют неблагополучные семьи в сгнивших развалинах. Конечно, какой нормальный человек после таких картинок скажет, что старые здания нужны. Хотим создать другой пример, уютное пространство. А строители пусть возводят новые дома на открытых площадках. Не нужно трогать центр.

— Что располагалось в доме раньше?

— Первая томская чайная. Моя супруга провела много времени в архиве, искали информацию о прошлом доме. Чайную открыл Павел Романович Кочержин, он строил этот дом. Здесь было место, логистически ответственное: одна часть пути заканчивалась, другая начиналась. Мы можем подарить томичам понимание, что значил для города чайный путь. Он был частью Московского тракта, большого пути. Об этом у нас будет рассказано, уделено много внимания становлению города и большого чайного пути. Рассчитываем, сюда будут водить ребятишек, и они узнают больше о прошлом Томска. Соответственно, все будут причастны к ожившей истории.

— Выглядел дом прежде так же?

— Мы к этому стремились. Нам повезло — вензель и около 10 наличников сохранилось. И подвал цел. В городе немного мест, где действующий подвал из камня. Ему больше 100 лет.

— Вы уже ведете работу над следующим «домом за рубль»?

— Для дома с грифоном на Тверской, 66 долго получали разрешение, это памятник федерального значения. Идем по шагам, что сможем, то сделаем. 1 из этапов — сохранить маленьких домик. Дальше этап — сохранить восстановленный проект. Теперь задача подвести под крышу следующий дом. Это будет визитная карточка Томска, место притяжения для горожан! Сделаем из него усадьбу.

— Томск — ваш любимый город?

— Да, считаю, есть особая энергия Томска. Многие знакомые ездят по миру, но возвращаются. Говорят, что энергия нашего города позитивная.

— Что, кроме работы, интересно вам в жизни?

— Я стремлюсь к тому, чтобы каждый день был мне приятен. Если что-то не так получается — надо исправлять. И вообще, ничего не мешает быть счастливым! Надо просто жить и делать то, что любишь. И не надо усложнять!

Фото: Владимир Дударев

В материале использованы фотографии дома, сделанные в апреле 2020 года

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