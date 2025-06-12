Лето у воды. Гид по озерам, родникам и рекам Томска

12 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске наступило долгожданное лето! А вместе с ним пришла неизбежная, порой изнуряющая, жара, от которой уже хочется спрятаться.

К счастью, в городе есть отличное решение — отдых у воды. Томску в этом плане повезло: здесь есть сразу несколько рек, большие и малые озера, а еще — более тысячи родников и ключей.

Где можно почувствовать освежающую прохладу и полноценно отдохнуть, рассказываем в нашем обзоре.

Река Томь. Лагерный сад

Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Один из самых открыточных видов Томска на реку Томь, которая и дала название городу, открывается с террасы Лагерного сада. Существует несколько гипотез происхождения названия реки. Одна из них связана с селившимся по ее берегам кетскими племенами: на их языке «томь» означает «река».

По другой версии, название реки происходит от тюркского слова «тум», что означает «темный» или «глубокий». Действительно, вода в Томи, особенно в верховьях, имеет темноватый оттенок из-за горных пород, расположенных в её бассейне. Увидеть это можно самостоятельно: каждое лето Томь мелеет так, что в районе Лагерного сада по обнажившемуся дну можно дойти почти до середины реки и рассмотреть, как выглядит каменное русло. Из-за таких особенностей рельефа Томь даже называют горной рекой.

Исследуем дно Томи, 2021 г. Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

Освежившись у воды, вы можете прогуляться под соснами Лагерного сада, покормить белочек и увидеть невероятные томские закаты.

Река Ушайка. Площадь Ленина

Каменный мост через Ушайку, 2019 г. Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Особенность водного богатства Томска в том, что прямо в центре города сливаются две реки, Томь и Ушайка. Историческое название этого района — «Уржатка», в переводе с тюркского «ур» — река, а «жат» — помельче. Весной 2023 года в месте соединения двух рек был нарисован мурал «Танец двух влюбленных». Его сюжет опирался на легенду о Томе и Ушае.

По ней, на одном берегу сибирской реки правил князь Тоян, а на другом — князь Басандай. У обоих были дети: у Тояна — храбрый сын Ушай, а у Басандая — прекрасная дочь Тома. Однажды во время охоты Ушай случайно оказался в угодьях Басандая и увидел, как по лесу гуляет Тома. Он был поражён её красотой, а Тома — впечатлена силой и ловкостью Ушая. Они полюбили друг друга, но не могли быть вместе — Басандай застал их на свидании, разгневался и прогнал прочь сына Тояна. Тома не могла смириться с таким горем и бросилась в реку. Позже люди прозвали её Томью в честь девушки. Ушай, узнав о смерти любимой, тоже бросился в реку, через которую проезжал, и утонул. Эту реку назвали именем молодого князя.

Место слияния рек Томь и Ушайка, 2023 г. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня место соединения двух рек — одно из любимых летних мест томичей. Рядом можно увидеть памятники архитектуры — от пассажа Второва и магазина Макушина до Гоголевского училища. Здесь же начинается томская набережная, где вам встретятся историческое здание ресторана «Славянский базар», где однажды обедал Антон Чехов, и памятник этому же писателю. Рядом — образец советского модернизма, Белый дом, где разместилась региональная администрация, Биржевой корпус — один из первых каменных домов в городе и здание бывшего управление Томского округа путей сообщения, где работал автор романа «Угрюм-река» Вячеслав Шишков.

Университетское озеро. Московский тракт

Очистка дна Университетского озера аквалангистами, 2021 г. Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Томск известен своими университетами — ведь именно здесь был открыт в 1887 году первый в Сибири вуз. И некоторые водные объекты стали его частью. Например, Университетское озеро за главным корпусом томского университета. До начала XX века оно называлось Старокузнечное по имени проходящей через него улицы Старый Кузнечный ряд.

Сегодня озеро частично расположено на территории Сибирского ботанического сада, который является особо охраняемым природным объектом. Кроме этого водоема, там находятся четыре висячих пруда, 12 лотков, два каскада водопадиков, 14 родников, 10 лавочек и шесть лестниц длиной 27 м. Большую роль в благоустройстве этого участка сыграл выдающийся томский гидрогеолог Александр Назаров. Благодаря его самоотверженному труду, томичи могут оказаться в городском оазисе и послушать журчание воды.

Мавлюкеевское озеро. Улица Эуштинская

Фото: Елена Фаткулина, из архива издания

Еще один водный объект, связанный со студенчеством — Мавлюкеевское озеро. Оно находится напротив студенческого жилого комплекса «Парус» и является одним из главных водоемов исторического района Томска Татарская слобода. Рядом с озером стоит памятник «Братьям нашим меньшим», где можно оставить пожертвования на помощь бездомным животным.

История о том, что озеро названо так по имени некоего Мавлюкеева, которого утопили в нем за кражу коней, скорее всего, городская легенда. Ведь фамилия в Томске была очень уважаема: в 1855-м Мухаммет-Наби Мавликеев-Аплинов обращался от мусульманского общества с прошением о строительстве при мечети дома для муллы, его также называют «родоначальником» здешних татар (1858 г.).

Это озеро считается самым большим в городе. В 2012 году оно было очищено от мусора и зарыблено: в воду отправились караси, толстолобики и белый амур. Выпускали карасей в озеро и несколько лет назад.

Белое озеро. Улица Пушкина

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Озеро Белое входит в состав особо охраняемой природной территории местного значения. Расположено оно в историческом центре города, вблизи архитектурно-строительного университета. Сюда приходят порыбачить, покататься на катамаранах, посидеть в кафе на берегу или просто отдохнуть в тени деревьев.

Изначально озеро имело природное происхождение и питалось родниками. По одной из версий именно из-за них оно и получило название «Белое» — раньше так называли все источники с пригодной для питья водой. После 1870 эту территорию решили использовать в качестве городского парка. Тогда же озеро углубили, придав форму круга и периодически боролись то с его загрязнением, то с обмелением.

Больше об истории Белого озера в Анатомии Томска.

Сегодня Белое озеро — искусственный водоем. В конце 1970-х годов дно было очищено, подземные источники забетонированы. Чтобы поддерживать уровень воды в водоеме, с тех пор его приходится постоянно подпитывать с помощью специальной подкачки воды.

Совсем недавно для обитателей озера — местных уток — установили новые плавучие домики.

Игуменское озеро. Улица Карташова

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Исторически это озеро представляет собой часть речки Игуменки, которая протекала в Томске и впадала в Ушайку. По одной из версий, она была так названа в честь игумений старинного Христо-Рождественского девичьего монастыря, который в XVIII веке находился на углу современных улиц Крылова и Аптекарского переулка.

Питали Игуменку все те же подземные родники. По мере застройки города, речка стала хиреть, от нее остались маленькие ручейки. В газете «Красное знамя» в 1999 году София Привалихина пишет, что их еще можно было видеть в 1950-е годы, потом и эти ручейки засыпали. В своей статье автор отмечает, что периодически Игуменка напоминает о себе и «подтапливает Петропавловский собор, заполняет водой кооперативные погреба, смывает огородные грядки в частном секторе, разрушает мощные фундаменты многоэтажных строений».

Сегодня от речки остались только одноименные озеро и парк. Вместе они образуют особо охраняемую природную территорию областного значения «Игуменский парк» на улице Карташова, 21. Несмотря на расположение в центре города, здесь в разные годы были замечены краснокнижные виды насекомых: стрекоза красотка блестящая и жуки — плавунец каёмчатый и водолюб большой темный.

Озеро Керепеть. Микрорайон Черемошниким

Фото: Василина Фаткулина

Это озеро находится в конце проспекта Ленина в районе бывшего Шпалопропиточного завода и имеет длину больше километра. Устьевой участок озера начинается у дамбы вдоль реки Томи, а у поворота на Радонежское оно расходится на две части.

Образовалось оно, как и Игуменское, благодаря одноименной реке, которая являлась притоком Томи. По одной из версий свое название Керепеть получила из языка населявших эту территорию в XVI–XVIII вв. племен до того, как там поселились русские. У эушутинцев есть слово «керу», которое означает «направление вовнутрь», а у киргизских племен — слово «кере» означает «вытянуться в полную меру». Вполне возможно, что название реки, а впоследствии и озера, имело корень из этих языков — оба они подчеркивают географическое положение реки.

Одна из причин, почему река перестала существовать — антропогенное воздействие, борьба с наводнениями. В результате принятия противопаводковых мер, река стала застаиваться и пересыхать. В наиболее глубоких местах из русла образовалась цепочка озер, по которым можно легко проследить, где раньше проходила водная нить.

Выше озера Керепеть образовались еще четыре крупных водоема — Ереневское, Зыряновское, Вильяновское и Баранчуковское. Два последних не сохранились до нашего времени. Также есть несколько более мелких озер, например, Анжетан и Цимлянское.

Сегодня Керепеть привлекает томичей своей живописной, практически нетронутой природой. До сих пор здесь, в черте города, можно встретить разных птиц и животных, например, ондатру. По воспоминаниям жителя Черемошников Анисима Машуткина, которые записал журналист Эдуард Стойлов в 1997 году, этот водный зверек водился там еще в 1930-е годы.

Ботаническое озеро. Улица Мокрушина

Фото: Алена Попова

Ботаническое озеро на улице Мокрушина является частью Сибирского ботанического сада ТГУ, благодаря которому и получило такое название. Оно появилось искусственным путем в 1930–50-е годы — тогда же, когда этой территории начали разводить различные виды растений. Двухэтажный деревянный дом с резными наличниками — это практически единственное строение на всей огромной территории в несколько десятков гектаров. Подробнее о нем мы рассказывали в нашем материале.

Сегодня ботанический сад на Мокрушина считается одним из самых зеленых мест в городе. По берегам озера растут многочисленные деревья и кустарники, всего насчитывается около восьми тысяч видов. А сейчас там можно увидеть уток и их крошечных утят.

Родники в Михайловской роще. Проспект Комсомольский

Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Еще одна родниковая территория — это Михайловская роща. Она названа в честь Петра Васильевича Михайлова — деятельного купца и мецената, дважды ставшего главой города. Площадь рощи составляет 53,7 гектара.

Самые известные на этой территории родники — Ключевской (другое название — «Три Сестры») и Королёвский. Они расположены в вязовой роще, к ним ведёт деревянная лестница, которую сделал известный томский гидрогеолог Александр Назаров, рядом установлены лавочки. В знойную жару Михайловская роща — это идеальное место для отдыха: здесь много воды, рядом протекает еще и Ушайка, а от солнца спасает листва.

Ключ «Божья роса». Переулок Николая Островского

Фото: Алена Попова

Территория под Каштачной горой включает целую сеть родников и ключей. Самые крупные — это Сакковский, Малоподгорный, ключ «Божья роса». Последний находится в переулке Николая Островского, 25а. Он известен еще с начала XX века — тогда его называли «Средний ключ», над источником возвышалась деревянная часовня. Во времена СССР ее перестроили в жилой дом, со временем здание и вовсе развалилось.

До обустройства в Томске водопровода ключ использовался людьми для питья и хозяйственных нужд. Также он наполнял рукотворный водоем диаметром в 12 м, огороженный вертикально вбитыми бревнышками. Вновь обустроен родник был томским гидрогеологом Александром Назаровым в 2003 году. Голубой купол восстановленной часовни заметен еще с переулка Дальне-Ключевского.

Источники:

Томск. Реки, озера, ключи. Дайджест, составители: сотрудники Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска МБ «Северная» В. Белицина, Е. Сибирцева, О. Авдеева, 2004 г.;

Водные объекты Томской области. Информационное пособие для школьников, авторы: А. Баздырев, С. Нимирская, Л. Иванишен, 2014 г.;

Влияние городской застройки на изменение структуры естественных водоемов на примере г. Томска, авторы: А. Якимова И. Куликова, 2017 г.

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