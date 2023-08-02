Мурал о Томе и Ушае на набережной Ушайки появится в эти выходные

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2023 // Фото: vk.com/streetvisionfestival

В субботу, 5 августа, художники фестиваля «Выход в город» нанесут на бетонной стене набережной реки Ушайки мурал, посвященный легенде о Томе и Ушае, сообщает мэрия Томска.

Напомним, что раннее и.о. мэра Михаил Ратнер предложил уличным художникам в качестве завершающего аккорда феста оформить набережную Ушайки. Идею и эскиз граффити специально для фестиваля «Выход в город» подготовила иллюстратор Анна Турченко. Рисунок, прошедший согласование экспертного сообщества, расположится на площади 440 кв. метров в районе впадения Ушайки в Томь.

Томичей приглашают принять участие в создании мурала и помочь в уборке территории в рамках акции «Чисто Томск». Во время субботника сотрудники городской администрации, активисты и общественники приведут в порядок подпорные стенки вдоль реки, закрасят тэги и другие стихийные надписи, подрядчики подрежут поросль и соберут мусор.

«На наш взгляд, подобный фестиваль — когда можно культурно отдохнуть, провести время с друзьями, послушать музыку и одновременно принести пользу городу — полностью соответствует идее создать здесь место притяжения для горожан и туристов. Надеемся, и сам праздник, и то, что томичи примут участие в создании красивого пространства, позволит сохранить это место от вандалов», — отметил Михаил Ратнер.

Начало мероприятия в 11.00. Место сбора на Набережной Ушайки.

«Предание о Томе и Ушае томский краевед Иван Мягков записал в 1918 году около села Кафтанчиково Томского уезда. Ушай, сын князя Тояна, встретил Тому, дочку князя Басандая, на охоте. Молодые люди полюбили друг друга, но не суждено им было быть вместе. Жестокий Басандай изгнал Ушая с позором со своих земель. Тома с горя бросилась в реку и утопилась — позже стали люди звать эту реку Томью. Услышал Ушай о смерти любимой и бросился в реку, через которую проезжал — так появилась река Ушайка», — из книги «Городское путешествие. Томск».

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