На набережной Ушайки в Томске может появиться мурал

8 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На набережной Ушайки в районе впадения реки в Томь может появиться мурал. Возможность размещения граффити и. о. мэра Томска Михаил Ратнер обсудил с организатором стрит-арт фестиваля «Выход в город» Иваном Ларионовым.

«Сколько бы районная администрация не закрашивала, здесь постоянно появляются надписи и даже несанкционированная реклама. Мы решили пойти другим путем: создать арт-объект, в котором уличные художники смогут проявить свой талант. Для города, уверен, мурал станет еще одним местом притяжения и томичей, и туристов», — рассказал Михаил Ратнер.

По предложению главы города, под мурал художники смогут использовать стены набережной в устье Ушайки и моста через реку. Граффитисты в ближайшее время обсудят со специалистами по городскому дизайну варианты тем и сюжетов. Предполагается, что финансировать проект буду спонсоры — работа в этом направлении уже ведется.

Кроме того, администрация рассматривает вариант, что одна из стен набережной будет отдана под конкурс молодых граффитистов.

В сообщении отмечается, что сейчас совместно с областными властями обсуждается проект реконструкции набережной Ушайки и Томи. В летнее время здесь планируется провести оперативный ремонт мелких дефектов.

Фестиваль «Выход в город» будет проходить в Томске, Асине и Колпашево. За это время художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска нарисуют 10 муралов, объединенных темой «Сибирь — место силы».

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