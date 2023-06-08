На набережной Ушайки в Томске может появиться мурал
На набережной Ушайки в районе впадения реки в Томь может появиться мурал. Возможность размещения граффити и. о. мэра Томска Михаил Ратнер обсудил с организатором стрит-арт фестиваля «Выход в город» Иваном Ларионовым.
«Сколько бы районная администрация не закрашивала, здесь постоянно появляются надписи и даже несанкционированная реклама. Мы решили пойти другим путем: создать арт-объект, в котором уличные художники смогут проявить свой талант. Для города, уверен, мурал станет еще одним местом притяжения и томичей, и туристов», — рассказал Михаил Ратнер.
По предложению главы города, под мурал художники смогут использовать стены набережной в устье Ушайки и моста через реку. Граффитисты в ближайшее время обсудят со специалистами по городскому дизайну варианты тем и сюжетов. Предполагается, что финансировать проект буду спонсоры — работа в этом направлении уже ведется.
Кроме того, администрация рассматривает вариант, что одна из стен набережной будет отдана под конкурс молодых граффитистов.
В сообщении отмечается, что сейчас совместно с областными властями обсуждается проект реконструкции набережной Ушайки и Томи. В летнее время здесь планируется провести оперативный ремонт мелких дефектов.
Фестиваль «Выход в город» будет проходить в Томске, Асине и Колпашево. За это время художники из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска нарисуют 10 муралов, объединенных темой «Сибирь — место силы».
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