На набережной Ушайки появится мурал, посвященный легенде о Томе и Ушае

Томский Обзор / Фото: 25 июля 2023 // Фото: vk.com/streetvisionfestival

В рамках фестиваля уличного искусства «Выход в город» в Томске на набережной Ушайки появится мурал, вдохновленный преданием о Томе и Ушае.

«Легенду переосмыслили и посмотрели на персонажей истории с другой стороны», — говорится в сообщении в группе фестиваля «ВКонтакте».

«Предание о Томе и Ушае томский краевед Иван Мягков записал в 1918 году около села Кафтанчиково Томского уезда. Ушай, сын князя Тояна, встретил Тому, дочку князя Басандая, на охоте. Молодые люди полюбили друг друга, но не суждено им было быть вместе. Жестокий Басандай изгнал Ушая с позором со своих земель. Тома с горя бросилась в реку и утопилась — позже стали люди звать эту реку Томью. Услышал Ушай о смерти любимой и бросился в реку, через которую проезжал — так появилась река Ушайка», — из книги «Городское путешествие. Томск».

Идею и эскиз мурала специально для фестиваля «Выход в город» подготовила иллюстратор Анна Турченко. Рисунок расположится на площади 440 кв. метров. Из-за размера объекта к участию в нанесении изображения приглашаются художники с опытом работы с аэрозольными красками.

По словам организаторов, для реализации проекта необходимо 500 тыс. рублей. Половину уже удалось собрать благодаря активному включению и. о. мэра Томска Михаила Ратнера. К художественным работам объект подготовит департамент городского хозяйства.

Напомним, в рамках фестиваля «Выход в город» в Томске, Асине и Колпашеве появятся 10 муралов, созданных художниками из Томска, Красноярска, Омска и Новосибирска. Все работы будут объединены темой «Сибирь — место силы».

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