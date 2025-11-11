18+
В Томске стартовал фотоконкурс ко второму новогоднему фестивалю «Укутка»

Туристический фестиваль «Укутка» пройдет в Томске 6 декабря. В его преддверии организаторы запустили фотоконкурс на самый уютный образ, сообщает пресс-служба мэрии.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо сделать фотографию, «отражающую атмосферу уюта и зимнего настроения» и опубликовать её на своей странице в социальных сетях с хэштегом #укутка.

Главный приз — бесплатное посещение всех выставок Музея истории Томска.

Напомним, первый туристический фестиваль «Укутка» прошел в Томске в декабре прошлого года. Его центральным событием стало укутывание шарфом самой высокой смотровой площадки города. В финале состоялось торжественное включение новогодних гирлянд на здании музея, знаменующее начало праздничного сезона.

