В Томске прошел первый томский туристский фестиваль «Укутка»
16 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
В воскресенье, 14 декабря, в Музее истории Томска прошел первый томский новогодний туристский фестиваль «Укутка».
Его участников ждало выступление творческих коллективов, подвижные игры и различные зимние забавы и призы.
Центральным событием праздника стало укутывание шарфом самой высокой смотровой площадки города. В финале состоялось торжественное включение новогодних гирлянд на здании музея, знаменующее начало праздничного сезона.
Фото: Савелий Петрушев
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