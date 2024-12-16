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В Томске прошел первый томский туристский фестиваль «Укутка»

Город, Новый год ❄, Праздники, Томские новости, фестиваль культура интересные новости Томска В Томске прошел первый томский туристский фестиваль «Укутка»

В воскресенье, 14 декабря, в Музее истории Томска прошел первый томский новогодний туристский фестиваль «Укутка».

Его участников ждало выступление творческих коллективов, подвижные игры и различные зимние забавы и призы.

Центральным событием праздника стало укутывание шарфом самой высокой смотровой площадки города. В финале состоялось торжественное включение новогодних гирлянд на здании музея, знаменующее начало праздничного сезона.

Фото: Савелий Петрушев

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