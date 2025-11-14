В Томской области усиленно патрулируют леса

14 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

В лесах Томской области проводится усиленное патрулирование. Специалисты выявляют и пресекают незаконные рубки елей и других хвойных деревьев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего с начала операции «Ель» проведено более 300 патрулирований. Специалисты осматривают лесосеки, отведенные для собственных нужд местного населения. В результате задержаны два гражданина, осуществивших незаконные рубки лесных насаждений. С мест рубок изъяты лесозаготовительная техника, орудия преступления и незаконно спиленная древесина.

Жителям региона напоминают, что незаконная рубка деревьев влечет за собой административную или уголовную ответственность. Штрафы могут достигать 300 тыс. рублей. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составляет 5 тыс. рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность — до 6 лет лишения свободы.

Обо всех фактах незаконной заготовки хвойных деревьев жители Томской области могут сообщать по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в полицию.

