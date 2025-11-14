18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области усиленно патрулируют леса

Город, Томские новости, ель леса интересные новости Томска патрули где купить елку в Томске В Томской области усиленно патрулируют леса

В лесах Томской области проводится усиленное патрулирование. Специалисты выявляют и пресекают незаконные рубки елей и других хвойных деревьев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего с начала операции «Ель» проведено более 300 патрулирований. Специалисты осматривают лесосеки, отведенные для собственных нужд местного населения. В результате задержаны два гражданина, осуществивших незаконные рубки лесных насаждений. С мест рубок изъяты лесозаготовительная техника, орудия преступления и незаконно спиленная древесина.

Жителям региона напоминают, что незаконная рубка деревьев влечет за собой административную или уголовную ответственность. Штрафы могут достигать 300 тыс. рублей. Кроме того, нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составляет 5 тыс. рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность — до 6 лет лишения свободы.

Обо всех фактах незаконной заготовки хвойных деревьев жители Томской области могут сообщать по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в полицию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Газель» и «Лексус» столкнулись в Томске, пострадал ребенок

28 октября 2025
Томские новости

Томская область приняла в I чтении сбалансированный бюджет на 2026 год

30 октября 2025
Томские новости

Суд признал банкротом застройщика, возводившего ЖК на въезде в Томск

29 октября 2025
Томские новости

Томичи могут принять участие в книжной гаражке

13 ноября 2025
Люди

Михаил Кузнецов: обаятельный инженер с орденом Ленина

6 ноября 2025
Томские новости

Томская область получит более 240 млн рублей на расселение аварийного жилья

19 октября 2025
Город

Крепыш в Заозерье: Войкова, 13а выставили на торги «Дома за рубль»

16 октября 2025
Томские новости

Еще четыре «дома за рубль» выставят на торги в Томске

22 октября 2025
Томские новости

Семейная «Пастадельня» заменит ресторан «Инжир» в Томске

25 октября 2025