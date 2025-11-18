Пельмени, белухи и сибирские специалитеты: как влюбиться в Новосибирск за четыре дня

18 ноября 2025 / Томский Обзор

Новосибирск — большой и привычный сосед Томска. Но за обыденностью восприятия забывается, что это еще и третий по величине город страны!

За каких-то 130-лет небольшому поселку у Транссиба удалось занять свое основополагающее место на карте Сибири. Этой осенью мы отправились к соседям в большой пресс-тур, чтобы узнать, каков сегодня Новосибирск на вкус, чем в нем можно заняться туристам и куда сходить.

Рассказываем, какие точки маршрута можно уместить в четыре дня и как не потратить время зря.

День первый: бетонный корабль, звезды и мухоморы

Первой точкой нашего маршрута стал знаменитый «Глобус» — первый профессиональный театр Новосибирска, носящий сегодня титул академического и молодежного.

Репертуар классный: на одной сцене уживаются и классика, и экспериментальные постановки, и интеллектуальный театр.

Здание впечатляет еще на подходе — несколько десятилетий назад его спроектировали, вдохновляясь парусным судном. Фото: Василина Фаткулина

Интерьеры завораживают: посетителей встречают зимний сад и интересные пространственные решения со множеством закоулков. Концентрированная творческая атмосфера тоже ощущается. Собственная мастерская закрывает практически все потребности театра — от декораций до одежды героев спектаклей. Фото: Василина Фаткулина

На обед — в ресторан BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ, который расположен как раз рядом с «Глобусом».

Как нетрудно догадаться, здесь подают пельмени с самыми разными начинками: от традиционных до экзотики. Сезонное меню, которое обязательно включает локальные специалитеты, регулярно обновляется.

И пельмени, и BEERMAN — настоящая новосибирская классика. Интерьер ресторана — спокойное уютное дерево с намеком на русский стиль: множество матрешек смотрят на торопящихся поесть посетителей. Кухня в заведении открытая: можно наблюдать за работой мастериц-лепщиц. Фото: Василина Фаткулина

После обеда — двигаем к звёздам. Большой новосибирский планетарий — двухэтажный астрономический центр с полнокупольным звёздным залом, обсерваториями, учебными аудиториями и киностудией. Место, куда точно имеет смысл зайти с детьми и подростками.

Планетарий построен на южном склоне Ключ-Камышенского плато (да, в Новосибирске есть и такое!) и своим видом напоминает приземлившийся космический корабль. Фото: Василина Фаткулина

В планетарии — уникальный купол диаметром 16 метров — самый большой за Уралом, а также две башни-обсерватории с современными телескопами для наблюдений за планетами и Солнцем. Вокруг здания расположен тематический парк в виде макета Солнечной системы с солнечными часами и другими интересными деталями. Внутри можно увидеть и такие познавательные штуки. Здесь можно попасть на лекции, показы научно-популярных фильмов и мультфильмов. Кстати, в 2023 году планетарий получил имя первой женщины-космонавта из Новосибирска — Анны Кикиной. Фото: Василина Фаткулина

Первый день финалим посещением гастрономического театра «Пупен Хаус»﻿. И это однозначно место, которое вам не стоит пропускать в столице Сибири! Его основали рестораторы Владимир и Анжелика Бурковские.

Концепция этого уникального места — театр во всем. Гости заведения оказываются в арт-салоне с раритетным клавикордом XVIII века, витражами и мозаикой, с отсылками к импрессионистам. Фото: Василина Фаткулина

Главное — не потеряться в деталях, которыми изобилует это место. Кстати, первые проекты Владимира Бурковского появились много лет назад в Томске — тогда он занимался ресторанами «Славянский базар» и «Вечный зов» Фото: Василина Фаткулина

Меню гастротеатра построено на сибирских локальных продуктах. Здесь можно попробовать сугудай из нельмы, строганину из стерляди, кебаб из медведя и другие дары дикой сибирской природы. Все заготовки делаются руками местных поваров.

Гастрономический спектакль здесь представлен в нескольких форматах: полная версия из 8 действий с прологом и эпилогом для 80-100 гостей, репертуарные гастроспектакли на 30-40 человек и антреприза из 6 действий для компаний от 10 человек. Мы стали участниками последнего под названием «Novo-Сибирь». Каждое блюдо этой невероятной постановки создано из местных специалитетов и подается со своей настойкой, которая меняется в зависимости от действия. Фото: Василина Фаткулина

Кстати, здесь подают сверчков, которых выращивают в наукограде Кольцово. А еще — шаманский гриб, сальтисон из хвоста бобра и губы лося. Отдельный пункт меню — «Камень на Оби» с «яйцом Фаберже» (да, мы не расскажем что это, приезжайте пробовать!). Фото: Василина Фаткулина

Подача невероятна, слушать о сибирской еде интересно. И заложить посещение «Пупен Хауса» в программу бесспорно стоит. Одно из самых ярких впечатлений от всей поездки у нашего редактора — именно отсюда.

День два: наука, наука и еще раз наука!

Не забудьте, что в Новосибирске есть море — холодное, сибирское. И тем не менее, именно Обским морем называют Новосибирское водохранилище, созданное в середине ХХ века по завершению строительства плотины местной ГЭС.

Мы прогулялись по осенней набережной Оби неподалеку от гидроэлектростанции: 900 метров местной истории с парком в конце.

Набережная: ровесница ГЭС и за всю историю своего существования практически не менялась внешне, поэтому реконструкция напрашивается. Вдоль променада — густая зелень (есть несколько лавочек) и обширная речная гладь до горизонта. Фото: Василина Фаткулина

Главная достопримечательность этого микрорайона после ГЭС — огромная мозаика «Покорители Оби». В 1970 году ее создал художник-монументалист Владимир Сокол. Фото: Василина Фаткулина

Прогулявшись, едем в одно из самых знаковых мест Новосибирска — легендарный Академгородок. Это не просто район, а настоящий научный город-спутник на юге Новосибирска, всего в 20 км от центра сибирской столицы. Здесь собраны десятки институтов, кампус Новосибирского государственного университета и физико-математическая школа. А в 2014 году Академгородок и вовсе стал объектом культурного наследия.

Памятник лабораторной мыши. Хорошая новость в том, что большинство местных институтов организуют открытые экскурсии для всех и в особенности — школьников. Фото: Василина Фаткулина

Еще одно место в Академгородке — научно-исследовательский центр «Эволюция Земли»﻿, который занимается изучением геологических процессов и истории нашей планеты. Классный интерактивный формат многих макетов и яркие экспонаты заинтересуют даже тех, кто засыпает при слове «геология». Фото: Василина Фаткулина

В Академгородке располагается и Технопарк — своеобразная точка пересечения науки и стартапов, где идеи превращаются в технологии. Его башни похожи на гусей, за счет чего достопримечательность и получила такое название. Фото: Василина Фаткулина

В здании Технопарка находятся пивоварня и ресторан Gusi, открывшиеся еще в 2014 году. Меню кухни лаконично: бургеры, пивные закуски, стейки. Однозначно стоит попробовать напитки локального производства. Уверены, вы удивитесь качеству. Фото: Василина Фаткулина

На ужин отправляемся в еще один известный далеко за пределами Новосибирска ресторан, который славится своей кухней из локальных специалитетов — #СибирьСибирь.

Заведение разделено на несколько тематических зон, одна из которых посвящена хоккею — Новосибирск известен своим хоккейным клубом.

В блюдах широко используются локальные продукты: в меню губа лося на гриле с жареными груздями в сметане, филе карасукской говядины с соусом из кваса, стейк из масляной рыбы, пельмени с щукой, ростбиф из северного оленя. И конечно, как без манящих сибирских специалитетов — строганины из оленя, сугудая из муксуна, ассорти колбас из дичи. В богатой барной карте — сибирские настойки и наливки. Фото: Василина Фаткулина

День три: вперед, в Сузун!

Утро третьего дня встретило нас сильнейшим снегопадом. Но даже он не помешал добраться до следующего пункта нашего маршрута — старинного Сузуна. Поселок расположен в 180 километрах от областного центра, но пусть вас не пугает расстояние.

Большой музейный комплекс «Сузун-завод. Монетный двор»﻿ однозначно стоит того, чтобы его посетить. Это один из крупнейших филиалов Новосибирского государственного краеведческого музея, в котором не так давно была развернута масштабная и очень качественная экспозиция.

Комплекс состоит из четырех тематических музеев. В «Монетном дворе» можно познакомиться с процессом производства монет XVIII–XIX веков, увидеть действующие модели станков и богатую нумизматическую коллекцию. И узнать, что в Сибири была собственная монета! «Медеплавильный завод»﻿ размещен в отреставрированном здании одного из цехов XVIII века с экспозицией, демонстрирующей процесс выплавки меди и работу заводских машин. Фото: Василина Фаткулина

«Дом и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом» — памятник истории, возведённый во второй половине XIX века. После реставрации здесь разместили экспозицию о жизни, быте и работе горных инженеров Сузунского завода. Воссозданы интерьеры 1870-х годов — периода, когда в этом доме жил и трудился Александр Черкасов, инженер, администратор и писатель, один из последних управляющих предприятия. Фото: Василина Фаткулина

В здании церковно-приходской школы XIX века располагается единственный в России музей сибирской народной иконы﻿. Народная икона появилась в Сибири в эпоху массовых переселений крестьян в конце XIX — начале XX века. Сузунский иконописный промысел снабжал иконами весь сибирский край. В экспозиции музея представлено более пятисот подлинных предметов: более двухсот экземпляров домашней народной иконы, медно-литая православная пластика, книги и предметы церковной утвари. Здесь есть даже иконы, разрубленные топором в годы репрессий.

День четыре: белухи и карп в меду

В Новосибирске есть не только море, но и настоящий Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Отправляемся в этот уникальный для Сибири высокотехнологичный научно-познавательный комплекс.

Он расположен в знаменитом Новосибирском зоопарке, откуда родом не менее знаменитый манул Тимофей, успешно проходящий зажировку к каждому осеннему сезону.

Что посмотреть в «Дельфинии»? Конечно же, захватывающие шоу с участием дельфинов афалин, белух, южноамериканских морских львов и тихоокеанских моржей. Особенной популярностью у посетителей пользуется Центр плавания с дельфинами, где гости могут вживую познакомиться с морскими млекопитающими и даже поплавать с ними. А еще у всех животных здесь есть свои имена. После просмотра шоу нам удалось пообщаться с их тренером. На вопрос, не устают ли местные звезды постоянно тренироваться и выступать, нас заверили: «водоплавающим» не только необходимо движение, они и сами не против поиграть. А если не в настроении — то и выступать их не заставишь. Фото: Василина Фаткулина

В 30 аквариумах центра представлено более 300 видов морских обитателей: мурены, скаты, акулы и другие жители морей и океанов. Кроме развлекательных программ, здесь проходят просветительские уроки морской биологии и работают научные экспозиции для детей и взрослых. Фото: Василина Фаткулина

Из дельфинария — в «Гастроинкубатор». Это новосибирская лицензированная кулинарная школа, которая обучает как профессионалов, так и любителей всех возрастов — от детей до взрослых.

В «Гастроинкубаторе» проходят и базовые курсы, и курсы повышения квалификации для мастеров. В своей кухне школа тоже делает акцент на локальных специалитетах, а шеф-повара собирают и реконструируют старинные рецепты из разных уголков региона.

Здесь мы попробовали, пожалуй, самое специалитетное блюдо — это карп в меду. Удалось оценить и похлебку из гуся в горшочке из слоеного теста, и шикарный вид из зала инкубатора. Фото: Василина Фаткулина

Ну и как было не заглянуть в Новосибирский государственный художественный музей! Это одно из крупнейших художественных собраний в Сибири, известное, в частности, своей коллекцией картин Николая Рериха. Расположен музей в памятнике архитектуры, построенном в 1926 году по проекту выдающегося сибирского архитектора Андрея Крячкова, начинавшего свою блестящую карьеру в Томске.

Айвазовский, Куинджи, Шишкин — всех мастеров, чьи имена нам знакомы, можно увидеть в залах художественного музея. На тщательный осмотр всех залов уйдет не один день. Главное — попасть на хорошего экскурсовода! Нам повезло. Фото: Василина Фаткулина

А где же жить?

В своем путешествии мы отдали предпочтение пятизвездочному отелю Grand Autograph, хорошо знакомому многим томичам. До 2022 года он был частью сети Marriott International, а теперь работает под собственным брендом. Роскошные интерьеры с мрамором, хрусталём и авторским дизайном, комфорт и расслабленность. Для отдыха гостей доступны два ресторана, лобби-бар и терраса на крыше с захватывающим видом на центр города. После беготни по достопримечательностям можно поплавать в подогреваемом бассейном и расслабиться в хаммаме. Все включено в стоимость проживания. И конечно, номер с видом на НОВАТ — однозначно наш выбор.

«Наука на вкус» По словам заместителя министра экономического развития Анны Винниковой, сейчас в Новосибирской области идёт работа над тем, чтобы научно-популярный маршрут «Наука на вкус» получил статус Национального туристического маршрута. Предзащита уже состоялась, проект проходит апробацию и тестирование. Идея маршрута в том, чтобы показать: в Новосибирске наука и гастрономия не просто сосуществуют рядом, а дополняют друг друга. Здесь рестораны сотрудничают с учёными, используют их разработки и превращают технологии в новые вкусы. Так рождается уникальный опыт — когда исследовательская мысль встречается с кухней и создаёт совершенно новое представление о Сибири. Проверили на себе — все правда, сверчки из Кольцово незабываемы!

Материал подготовлен по итогам пресс-тура по научно-популярному маршруту «Наука на вкус», организованному Министерством экономического развития Новосибирской области и Туристско-информационном центром Новосибирской области.

