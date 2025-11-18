Пельмени, белухи и сибирские специалитеты: как влюбиться в Новосибирск за четыре дня
Новосибирск — большой и привычный сосед Томска. Но за обыденностью восприятия забывается, что это еще и третий по величине город страны!
За каких-то 130-лет небольшому поселку у Транссиба удалось занять свое основополагающее место на карте Сибири. Этой осенью мы отправились к соседям в большой пресс-тур, чтобы узнать, каков сегодня Новосибирск на вкус, чем в нем можно заняться туристам и куда сходить.
Рассказываем, какие точки маршрута можно уместить в четыре дня и как не потратить время зря.
День первый: бетонный корабль, звезды и мухоморы
Первой точкой нашего маршрута стал знаменитый «Глобус» — первый профессиональный театр Новосибирска, носящий сегодня титул академического и молодежного.
Репертуар классный: на одной сцене уживаются и классика, и экспериментальные постановки, и интеллектуальный театр.
На обед — в ресторан BEERMAN&ПЕЛЬМЕНИ, который расположен как раз рядом с «Глобусом».
Как нетрудно догадаться, здесь подают пельмени с самыми разными начинками: от традиционных до экзотики. Сезонное меню, которое обязательно включает локальные специалитеты, регулярно обновляется.
После обеда — двигаем к звёздам. Большой новосибирский планетарий — двухэтажный астрономический центр с полнокупольным звёздным залом, обсерваториями, учебными аудиториями и киностудией. Место, куда точно имеет смысл зайти с детьми и подростками.
Первый день финалим посещением гастрономического театра «Пупен Хаус». И это однозначно место, которое вам не стоит пропускать в столице Сибири! Его основали рестораторы Владимир и Анжелика Бурковские.
Меню гастротеатра построено на сибирских локальных продуктах. Здесь можно попробовать сугудай из нельмы, строганину из стерляди, кебаб из медведя и другие дары дикой сибирской природы. Все заготовки делаются руками местных поваров.
Подача невероятна, слушать о сибирской еде интересно. И заложить посещение «Пупен Хауса» в программу бесспорно стоит. Одно из самых ярких впечатлений от всей поездки у нашего редактора — именно отсюда.
День два: наука, наука и еще раз наука!
Не забудьте, что в Новосибирске есть море — холодное, сибирское. И тем не менее, именно Обским морем называют Новосибирское водохранилище, созданное в середине ХХ века по завершению строительства плотины местной ГЭС.
Мы прогулялись по осенней набережной Оби неподалеку от гидроэлектростанции: 900 метров местной истории с парком в конце.
Прогулявшись, едем в одно из самых знаковых мест Новосибирска — легендарный Академгородок. Это не просто район, а настоящий научный город-спутник на юге Новосибирска, всего в 20 км от центра сибирской столицы. Здесь собраны десятки институтов, кампус Новосибирского государственного университета и физико-математическая школа. А в 2014 году Академгородок и вовсе стал объектом культурного наследия.
На ужин отправляемся в еще один известный далеко за пределами Новосибирска ресторан, который славится своей кухней из локальных специалитетов — #СибирьСибирь.
Заведение разделено на несколько тематических зон, одна из которых посвящена хоккею — Новосибирск известен своим хоккейным клубом.
День три: вперед, в Сузун!
Утро третьего дня встретило нас сильнейшим снегопадом. Но даже он не помешал добраться до следующего пункта нашего маршрута — старинного Сузуна. Поселок расположен в 180 километрах от областного центра, но пусть вас не пугает расстояние.
Большой музейный комплекс «Сузун-завод. Монетный двор» однозначно стоит того, чтобы его посетить. Это один из крупнейших филиалов Новосибирского государственного краеведческого музея, в котором не так давно была развернута масштабная и очень качественная экспозиция.
В здании церковно-приходской школы XIX века располагается единственный в России музей сибирской народной иконы. Народная икона появилась в Сибири в эпоху массовых переселений крестьян в конце XIX — начале XX века.
Сузунский иконописный промысел снабжал иконами весь сибирский край. В экспозиции музея представлено более пятисот подлинных предметов: более двухсот экземпляров домашней народной иконы, медно-литая православная пластика, книги и предметы церковной утвари. Здесь есть даже иконы, разрубленные топором в годы репрессий.
День четыре: белухи и карп в меду
В Новосибирске есть не только море, но и настоящий Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Отправляемся в этот уникальный для Сибири высокотехнологичный научно-познавательный комплекс.
Он расположен в знаменитом Новосибирском зоопарке, откуда родом не менее знаменитый манул Тимофей, успешно проходящий зажировку к каждому осеннему сезону.
Из дельфинария — в «Гастроинкубатор». Это новосибирская лицензированная кулинарная школа, которая обучает как профессионалов, так и любителей всех возрастов — от детей до взрослых.
В «Гастроинкубаторе» проходят и базовые курсы, и курсы повышения квалификации для мастеров. В своей кухне школа тоже делает акцент на локальных специалитетах, а шеф-повара собирают и реконструируют старинные рецепты из разных уголков региона.
Ну и как было не заглянуть в Новосибирский государственный художественный музей! Это одно из крупнейших художественных собраний в Сибири, известное, в частности, своей коллекцией картин Николая Рериха. Расположен музей в памятнике архитектуры, построенном в 1926 году по проекту выдающегося сибирского архитектора Андрея Крячкова, начинавшего свою блестящую карьеру в Томске.
А где же жить?
В своем путешествии мы отдали предпочтение пятизвездочному отелю Grand Autograph, хорошо знакомому многим томичам. До 2022 года он был частью сети Marriott International, а теперь работает под собственным брендом. Роскошные интерьеры с мрамором, хрусталём и авторским дизайном, комфорт и расслабленность. Для отдыха гостей доступны два ресторана, лобби-бар и терраса на крыше с захватывающим видом на центр города. После беготни по достопримечательностям можно поплавать в подогреваемом бассейном и расслабиться в хаммаме. Все включено в стоимость проживания. И конечно, номер с видом на НОВАТ — однозначно наш выбор.
«Наука на вкус»
По словам заместителя министра экономического развития Анны Винниковой, сейчас в Новосибирской области идёт работа над тем, чтобы научно-популярный маршрут «Наука на вкус» получил статус Национального туристического маршрута. Предзащита уже состоялась, проект проходит апробацию и тестирование.
Идея маршрута в том, чтобы показать: в Новосибирске наука и гастрономия не просто сосуществуют рядом, а дополняют друг друга. Здесь рестораны сотрудничают с учёными, используют их разработки и превращают технологии в новые вкусы. Так рождается уникальный опыт — когда исследовательская мысль встречается с кухней и создаёт совершенно новое представление о Сибири.
Проверили на себе — все правда, сверчки из Кольцово незабываемы!
Материал подготовлен по итогам пресс-тура по научно-популярному маршруту «Наука на вкус», организованному Министерством экономического развития Новосибирской области и Туристско-информационном центром Новосибирской области.
