В Томске стартовал конкурс костюмов из неперерабатываемых материалов

14 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томском эко-бюро «Сквозняк» запустило конкурс новогодних костюмов из неперерабатываемых материалов «Эко-маскарад».

Как уточняют организаторы, принять участие в нем могут все желающие. Для этого необходимо подать заявку, создать яркий новогодний костюм из вещей, которые обычно отправляют на свалку: тетрапаки, пластиковые игрушки, компакт-диски и другие материалы. Затем сделать серию фотографий, демонстрирующих изделие и материал, из которого оно собрано, и отправить их организаторам.

— Почему именно неперерабатываемые материалы для костюмов? Потому что это одно из немногих возможных применений этих вещей перед тем, как они отправятся на мусорный полигон, — отмечает организатор мероприятия Ксения Карагодина. — Поэтому мы категорически не рекомендуем использовать в поделках перерабатываемые материалы: никаких пакетов, ложек и вилок, одноразовых контейнеров, пластиковых бутылок.

Принять участие в конкурсе могут все желающие: взрослые, дети, творческие и производственные коллективы, экоактивисты и волонтеры. Заявки принимаются до конца ноября.

Финалом конкурса станет фестиваль в ритейл-парке «Мегаполис», который пройдет 13 декабря. Здесь жюри, в состав которого войдут представители ОГБУ «Облкомприрода» и партнеров конкурса, выберут лучшие костюмы. Также награду получит участник, чья работа получит больше всего голосов в интернет-голосовании.

На фестивале будет организован своп, где можно будет обменяться одеждой и книгами, мастер-классы по созданию экосувениров, выступления коллективов и дефиле в новогодних костюмах из неперерабатываемых материалов.

Подробнее узнать о конкурсе и требованиям к участникам можно здесь.

