Врачи-первопроходцы. В Томске запустили новый арт-маршрут о «медицинской» истории города

19 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В понедельник, 17 июня, в Томске открыли новый городской арт-маршрут с керамическими заплатками «Светила томской медицины». Он следует по заповедным улицам старинного района Елань и включает имена 12 врачей-первопроходцев, внесших значительный вклад в науку.

Презентация нового арт-маршрута «Светила томской медицины» прошла в Первом музее славянской мифологии Фото: Серафима Кузина

Новый арт-маршрут разработан Первым музеем славянской мифологии совместно с меценатами Евгением Копасовым и Натальей Гуревич специально ко Дню медицинского работника, который в этом году пришелся на 16 июня. В воскресенье экскурсия уже была доступна в аудиогиде на IZI Travel, а в понедельник участники проекта впервые смогли прогуляется по «медицинскому» арт-маршруту. Для города он стал уже шестой историей с керамическими плиточками.

— В мае этого года у нас появился маршрут о литературной истории города, которую мы сделали с командой Тотального диктанта. И я думала, что именно этот маршрут мы будем делать с Евгением Анатольевичем Копасовым, когда я пришла к нему год назад. Но вышла я от него с тем, что мы будем рассказывать не про писателей, а про врачей. Эта тема оказалась пространством для бесконечного вдохновения, которое нас до сих пор держит и которое, я думаю, дало нам какое-то новое ощущение происходящего. Наша задача, конечно же, рассказывать истории города в таком очень необычном ключе, — сообщила директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова на презентации «медицинских» арт-заплаток.

Директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова Фото: Серафима Кузина

— Я очень благодарен, что судьба завела ко мне в кабинет Ольгу Павлову со своим предложением, и в ходе дискуссии у нас родилась такая идея, — добавляет меценат проекта Евгений Копасов. — Уже в процессе мы столкнулись с тем, что в Томске столько достойных фамилий, столько достойных врачей, которые внесли свой вклад в нашу медицину и здравоохранение. И было очень сложно отобрать. Сегодня у нас на маршруте всего 12 человек. Понятно, что очень сложно в один ряд поставить, например, Савиных и Пекарского, хотя они оба — значимые фигуры в медицине. Тогда мы решили, чтобы была какая-то понятная логика, разделить всех по временам. Сейчас у нас реализован первый этап — о тех, кто стоял у истоков медицины в нашей Томской губернии. Я думаю, что дальше мы дойдём до современников.

Слева — меценат проекта Евгений Копасов; справа — врач, записавший историю для аудиогида, Сергей Селиванов; Фото: Серафима Кузина

Меценат проекта Наталья Гуревич Фото: Серафима Кузина

Составитель маршрута экскурсовод Любовь Рыбина отмечает, что герои также выбирались по принципу компактности расположения в одном районе и весь маршрут можно было обойти за 2-3 часа. По ее словам, наиболее удобной в этом смысле оказалась Елань:

— Это очень приятный район, часто посещаемый туристами, здесь хорошо совмещаются и осмотры наших замечательных памятников архитектуры, и история с томскими интеллигентами, врачами-учёными, — рассказала Любовь Рыбина.

Она добавила, что маршрут был полностью сформирован еще осенью прошлого года, к высадке яблонь в Еланском сквере, ставшей символическим началом проекта. Единственное, что изменилось: арт-заплатка, посвященная микробиологу Сергею Карпову, разместилась на пр. Ленина, а список ученых-врачей дополнился именем Александра Грацианова, который не только был практикующим врачом, но и занимался общественной деятельностью, был последним томской головой.

Экскурсовод Любовь Рыбина Фото: Серафима Кузина

Куратором проекта выступила керамист Первого музея славянской мифологии Софья Кугаевская. Она обратила внимание, что в этом маршруте концепция арт-заплаток несколько видоизменилась. Теперь на объекте будет сразу три керамических плиточки:

— QR-код у нас всегда присутствовал, но раньше он был бумажным, а не керамическим. Есть портрет ученого и к нему прилагается еще маленькая плиточка, которая намекает на то, чем занимался этот человек. Есть там почка, желудок, сердце, какие-то травы — все это подсказки, чтобы понять, чем прославился врач, — отметила Софья Кугаевская.

Куратор проекта Софья Кугаевская Фото: Серафима Кузина

По словам керамистки, почти все заплатки монтировались в течение трех дней, последняя — с портретом Александра Грацианова — появится на Губернаторском доме совсем скоро. Дизайном арт-заплаток занимался Павел Богданов, портреты ученых-врачей созданы художником Иваном Шишкиным.

Арт-заплатка с портретом В. С. Пирусского Фото: Серафима Кузина

Один из образцов арт-заплаток расположен на первом этаже в Музее славянской мифологии и посвящен Владиславу Пирусскому. Его портрет также можно найти на доме по ул. Красноармейской, 88.

После торжественной презентации «медицинского» арт-маршрута участники отправились на осмотр первых точек. Ими стали заплатки с изображением Николая Вершинина, Петра Нагорского, Дмитрия Яблокова и Александры Сватиковой. На экскурсии Любовь Рыбина рассказала томичам об их жизни, открытиях и отношении к работе, а родственники героев маршрута поделились своими воспоминаниями. Кстати, именно голоса ныне живущих врачей и родственников вы услышите в аудиогиде, сопровождающим маршрут.

Н. В. Вершинин (ул. Вершинина, 11)

Арт-заплатка с портретом Н. В. Вершинина Фото: Серафима Кузина

Николай Вершинин — врач-фармаколог, выпускник медицинского факультета Томского государственного университета, поступивший туда в 1889 году. С его именем связаны первые шаги курортологии в Сибири, а также изучение целебных свойств сибирских растений. В частности прославился Николай Васильевич тем, что после Октябрьской революции создал камфору из эфирного масла пихты, а после коллектив ученных на основе идей Вершинина смогли выявить многие эффективные отхаркивающие средства, в частности термопсис — лекарственный препарат от кашля.

Фармаколог, доктор медицинских наук, профессор СибГМУ, заслуженный работник высшей школы России Александр Венгеровский Фото: Серафима Кузина

Александр Венгеровский фармаколог, доктор медицинских наук, профессор СибГМУ, заслуженный работник высшей школы России Я, конечно, не знал Николая Васильевича, я родился через год после того, как он умер. Но мои учителя были прямыми учениками Вершинина, и на кафедре фармакологии, где я работаю, сделано очень много для увековечивания памяти Николая Васильевича: в нашем музее открыт большой раздел посвящённый ему, на главном корпусе висит мемориальная доска, за его могилой на Южном кладбище мы очень внимательно следим, и улица Вершина, названная в его честь в 1951 году, начинается с мемориальной доски. Сам Вершинин жил на улице Ленина, 16. Это дом сохранился, очень скромный. Николай Васильевич во всем был очень скромным человеком, но при этом блестящим педагогом. У нас на кафедре есть лекция Николая Васильевича, записанная студенткой в 1943 году.

П. М. Нагорский (ул. Белинского, 17/1)

Арт-заплатка с портретом П. М. Нагорского Фото: Серафима Кузина

Петр Нагорский — один из основателей томской школы судебных медиков — жил в доме на ул. Белинского, 17/1. Всю свою жизнь он посвятил новому разделу биофизики, изучающего влияние изменений активности Солнца на земные организмы — гелиобиологии. До сих пор в его доме живет внук ученого и тезка Петр Нагорский.

Слева от экскурсовода Любови Рыбиной — внук героя арт-заплатки Петр Нагорский Фото: Серафима Кузина

Петр Нагорский, внук героя арт-заплатки доктор физико-математических наук, профессор, сотрудник отного из академических институтов города Томска Петр Михайлович был человек не робкого десятка. Достаточно сказать, что он воевал с 1915 года до развала на румынском фронте в Первую мировую войну. Кроме того, когда была эпидемии чумы во Внутренней Монголии, это район Китая, он целое лето провел там с противочумной экспедицией. Но я хотел бы рассказать чисто житейскую историю о нем, произошедшую очень давно. Я студент, нам преподают марксизм-ленинизм, передовую философию. Дед имеет два образования: одно духовное, а другое медицинское Томского государственного университета. И мы спорим, что лежит внутри образования мира, что там было до Большого взрыва и был ли он. Я говорю, что материя. А он отвечает: «Вот понимаешь, ты говоришь, материя, а я говорю. идея, а, наверное, мы оба с тобой не правы, мы при этом не присутствовали». Такое вот разрешение споров между материалистами и идеалистами.

Д. Д. Яблоков и А. Г. Сватикова (ул. Белинского, 31/1)

Арт-заплатки с портретами Д. Д. Яблокова и А. Г. Сватиковой Фото: Серафима Кузина

На месте Еланского сквера по ул. Белинского раньше был деревянный дом. Там в 1930-е годы жил врач, терапевт, учёный и клиницист Дмитрий Яблоков. Сфера научных интересов Дмитрия Дмитриевича была разнообразной: он занимался изучением пульмонологии, краевой патологии, лекарственных растений Сибири, курортологии, военной травмы, гастроэнтерологии. Один из главных его принципов, который для современных врачей является идеалом: главное — пациент, а не болезнь.

Фото: Серафима Кузина

Единственная женщина «медицинского» маршрута — Александра Сватикова. На протяжении 35 лет, до 1967 года, она руководила кафедрой глазных болезней, став первой женщиной-профессором в нашей стране. Ею опубликовано более 100 научных работ по основным проблемам офтальмологии. Она вела многолетние исследования рака века и глазницы, а также занималась совместно с коллегами борьбой с трахомой — глазной инфекцией, приводящей к слепоте. Жила по соседству с Дмитрием Яблоковым в доме на Белинского.

Текст: Алёна Попова

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