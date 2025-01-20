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Новым директором Государственного музея им. Пушкина назначена Ольга Галактионова

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В минувшую пятницу, 17 января, был назначен новый директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Учреждение возглавила Ольга Галактионова. На этом посту она сменила искусствоведа Елизавету Лихачеву.

Как сообщает пресс-служба музея, с 2009 по 2021 год новый руководитель занимала пост генерального директора «Кинокомпании Галактика», а затем была назначена гендиректором музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Ольга Галактионова окончила Российскую академию живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова и Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). Она работала на крупных культурных проектах: музейных выставках, проектах в области документального кино и театра. Ольга Галактионова входит в состав нескольких профессиональных отраслевых комиссий и экспертных советов.

Напомним, ранее Елизавета Лихачева, будучи директором музея, подписала соглашение с губернатором Томской области о сотрудничестве в сфере просветительской и научно-исследовательской деятельности. Оно закрепляло достигнутые ранее договоренности о размещении Сибирского филиала музея в здании бывшего Дома офицеров.

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