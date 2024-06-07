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Подписано соглашение о размещении Сибирского филиала Пушкинского музея в томском Доме офицеров

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Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва и губернатор Томской области Владимир Мазур подписали соглашение о размещении Сибирского филиала учреждения в томском Доме офицеров. Соответствующие планы были утверждены накануне в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает телеграм-канал Сибирского филиала Пушкинского музея, в сентябре этого года ожидается получение проектно-сметной документации на реконструкцию объекта. Затем стартуют конкурсные процедуры для определения подрядчика и начала строительно-монтажных работ.

Ранее сообщалось, что проектно-сметная документация для размещения Сибирского филиала Государственного музея искусств им. Пушкина в бывшем Доме офицеров (здание Общественного собрания) должна быть подготовлена к концу 2024 года.

Напомним, об открытии в здании Общественного собрания Сибирского филиала государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в 2020 году договорились экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин и экс-директор госучреждения Марина Лошак.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

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