В томском Доме офицеров разместится сибирский филиал Пушкинского музея

14 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В здании Дома офицеров (пр.Ленина, 50) в Томске откроется сибирский филиал государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. К такой соглашение пришли губернатор Сергей Жвачкин и директор госучреждения Марина Лошак, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предложение разместить сибирский филиал музея в здании бывшего Дома офицеров, построенного для Томского общественного собрания в 1898-1900 годах архитектором Константином Лыгиным, внес томский губернатор. На его предложении в итоге и остановились.

«Эпидемия немножко затормозила нашу работу по созданию филиала, но мы ее наверстаем, - обещал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывая встречу. – Выбор сделан, мы приступаем к реставрации федерального памятника культуры, который располагается в самом начале Университетской мили Томска. Безусловно, для этого понадобятся значительные государственные и частные инвестиции, и привлечение этих средств – также большая часть нашей работы».

Концепции филиала должна объединить как музейную коллекцию, так и современное молодое искусство, крайне актуальное для университетского Томска, да и Сибири в целом. Губернатор, возглавляющий наблюдательный совет Томского государственного университета, даже высказал идею открыть кафедру современного искусства в ТГУ. Марина Девовна поддержала идею Сергея Анатольевича, сказав, что специалисты в этой сфере дефицитны даже в столицах.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

Во время Ггражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

ГМИИ им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.

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