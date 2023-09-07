Проект томского филиала Пушкинского музея планируют закончить через год

7 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Проектно-сметная документация для размещения Сибирского филиала Государственного музея искусств им. Пушкина в бывшем Доме офицеров (здание Общественного собрания) будет подготовлена к концу следующего года. Формат проекта — культурный центр с экспозиционной составляющей. Об этом на прошедшем сегодня, 7 сентября, пресс-завтраке в РИА Томск рассказала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

— В здании нужно сделать косметический ремонт — снести лишние стенки, восстановить авторский проект. Во всем здании не нужно делать температурно-влажностный режим музейный, потому что это, во-первых, огромные деньги, во-вторых, бессмысленно совершенно. Это здание общественное, оно не строилось как музей, — рассказала Елизавета Лихачева.

Предполагается, что проектно-сметная документация на проведение работ в памятнике архитектуры будет готова до конца сентября 2024 года. Предварительно в музее разработают техническое задание. Средства на ремонт будут выделены, в том числе, из федерального бюджета, с привлечением средств партнеров.

— Техническое задание мы разработаем довольно быстро, потому что уже понятно, что мы там будем делать. Мы хотим масштабировать нашу работу с детьми и молодежью: клуб юных искусствоведов, клуб любителей искусства и другие форматы. Главный зал делать экспозиционным нельзя, потому что экспозиция убьет архитектуру. Я думаю, мы его оставим как место для проведения событий, — уточнила Елизавета Лихачева, подчеркнув, что наличие культурного центра в городе будет работать на повышение качества жизни.

Напомним, об открытии в здании Общественного собрания Сибирского филиала государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в 2020 году договорились экс-губернатор Томской области Сергей Жвачкин и экс-директор госучреждения Марина Лошак.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

Во время Гражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

ГМИИ им. А.С. Пушкина — музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.

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