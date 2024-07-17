Томский проект о раскулаченных крестьянах вошел в шорт-лист всероссийской премии

17 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: премия "Жить вместе"

Томский проект из села Палочка «Живая память Верхнекетья» вошел в шорт-лист всероссийской премии «Жить вместе», организованной одноименным благотворительным фондом. Он рассказывает о судьбе раскулаченных в 1930-х годах крестьянах и направлен на сохранение памяти о них.

Как сообщают организаторы, в премии «Жить вместе» участвуют локальные сообщества, занимающиеся решением общественно значимых задач в пяти направлениях: культура, милосердие, память, русская традиция, церковь. В этом году конкурс прошел уже в пятый раз. Было рассмотрено 730 заявок из 380 населенных пунктов по всей России. Из них жюри премии составило лонг-лист из 188 участников, а в июле отобрало 15 проектов-победителей — по три в каждой номинации.

Томский проект Верхнекетского района победил в номинации «Память». Уточняется, что он стал единственным из 20 проектов Томской области, прошедших в шорт-лист. Также в «тройку» лучших работ в этом номинации вошли два нижегородский проекта — «Семь веков Курмышской истории: горизонты памяти» и «Почтовое», рассказывающий в почтовых открытках историю России через судьбы обычных людей.

Победителями в номинации «Культура» стали: объединение волонтеров из Архангельской области «Вереница. Спасение деревянных церквей Русского Севера», креативное пространство в старом особняке «Чирковъ» из Бирска и проект по спасению архитектурного наследия из Москвы «Консервация».

В номинации «Милосердие» победили: служба социально-психологической реабилитации из Орла «Содействие», «Центр помощи бездомным во имя праведного Иоанна Кронштадтского» из Уфы, пространство для людей с ментальной инвалидностью «Маленькая страна — территория развития и отдых» деревни Зарытки Рязанской области.

В номинации «Церковь» вошли в шорт-лист: православная община для людей с нарушением слуха из Кирова «Безмолвная молитва», православное молодёжное объединение из Нижнего Новгорода «Сормовские пчёлки» и молодёжное движение по восстановлению храмов «Преображение» из деревни Мишаки.

В номинации «Русская традиция» в топ-3 вошли: плотницкая артель для восстановления старинных изб и храмов «Артель Архангело» из деревни Шелоховская в Архангельской области, сообщество фольклористов «Люди Ф» из Подольска и всероссийский семейный фестиваль русской культуры «Семейный круг», который проходит в Мышкине — Ярославская область.

В конце августа участников ждет образовательная и культурная программа в Москве. Там пройдет торжественное награждение победителей, где станет известно, какое именно призовое место занимает каждый проект. В зависимости от этого участники получат денежный приз и другие бонусы организаторов.

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