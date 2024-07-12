Томичей приглашают на благотворительную зоо-ярмарку с раздачей котиков

12 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, на площадке перед входом в Томский областной краеведческий музей пройдет благотворительная зоо-ярмарка с раздачей животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят, взрослых породистых кошек и брутальных котов.

Ярмарка проводится совместно с благотворительным объединением «Добрые дела». Помимо выставки-раздачи животных, организованной при участии зоо-группы «Открытое сердце» и приюта для животных «Мягкие лапки», посетителей ждут мастер-классы по лепке, рисованию и созданию ковриков из пряжи и тряпичных кукол, вкусный чай, настольные игры, конкурс рисунков на асфальте, выставки картин и авторских кукол, розыгрыш лежанки для животных ручной работы.

Также перед посетителями выступят руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова с лекцией о важности стерилизации животных и томский писатель, автор книг в стиле славянского фэнтези Павел Беляев. Организаторы уточняют, что на встрече гости смогут выиграть книгу с автографом писателя.

Кроме этого, в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, аксессуары, игрушки, посуду, книги и комнатные растения. Также на площадке перед музеем будут осуществляться продажа кормов, игрушек и аксессуаров от сети томского зоомагазина со значительными скидками. Все вырученные деньги пойдут на корм и лекарства подопечным приюта.

«Вместе мы обратим внимание на глобальную проблему бездомных животных, поможем собрать средства для стерилизации, вакцины и кормов. И, возможно, именно здесь вы встретите своего мохнатого друга. В качестве подарков приветствуются корма, лотки, игрушки, одноразовые пелёнки и переноски, клетки для животных под номерами 2,3,4», — сообщают организаторы.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию и первый бесплатный осмотр питомца у ветеринарного врача клиники-партнера.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, 75, главный вход.



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