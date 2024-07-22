«Ростелеком» провел мастер-класс на Фестивале активного долголетия в Томской области

22 июля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» принял участие в IV Областном Фестивале активного долголетия, который прошел на территории озера Токовое в селе Молчаново Томской области. Специалисты компании показали гостям мероприятия мастер-класс по сварке оптоволокна и проконсультировали по телеком-услугам.

Фестиваль проводится в Томской области с 2019 года и направлен на вовлечение пожилых людей в различные виды активностей для повышения качества их жизни. В этом году в нем участвовали 26 команд представителей старшего поколения, в том числе из Новосибирска и Красноярска. Организаторами мероприятия выступают департамент социальной защиты населения Томской области, администрация Молчановского района и областной совет ветеранов.

Пенсионеры соревновались в спортивно-игровых состязаниях, смотрели, выступления творческих коллективов и посещали различные тематические секции. На площадке «Ростелекома» специалисты рассказали об услугах компании и предоставили желающим возможность сварить оптоволокно. Самые активные посетители получили в подарок от провайдера сувениры.

«Мы проводим обучение пенсионеров компьютерной грамотности в сотрудничестве с департаментом социальной защиты населения. Поэтому мы с удовольствием приняли участие в празднике и в этот раз решили показать старшему поколению техническую организацию услуг: как передается интернет по оптике, и как устраняются повреждения на линии», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Компания также подарила участникам фестиваля новое издание учебного пособия «Азбука интернета», в котором просто и доступно изложены основные правила работы на смартфоне.

Программа «Азбука интернета» разработана «Ростелекомом» и Социальным фондом Российской федерации для граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. Цель курса — научить слушателей пользоваться современными цифровыми технологиями.

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