Оперный open-air над Невой: «Ростелеком» поддержал самый масштабный музыкальный проект Петербурга «Классика на Дворцовой»

29 июня 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером уникального гала-концерта с участием мировых звезд оперной сцены, хора и оркестра «Классика на Дворцовой». Музыкальное мероприятие стало финалом празднования 321-летия Санкт-Петербурга.

31 мая главную площадь города посетили более 300 тысяч поклонников классической музыки и хореографического искусства. Для тех, кто не смог присоединиться к мероприятию лично, «Ростелеком» организовал прямую трансляцию на канале «Все ТВ» в видеосервисе Wink.

Для жителей и гостей Петербурга выступили тенора Витторио Григоло и Игорь Морозов, сопрано Джулиана Григорян, Пумеза Матшикиза и Юлия Музыченко, меццо-сопрано Майя Гоур, бас Матеус Франса, баритон Семен Антаков. В сопровождении известного виолончелиста Борислава Струлёва и под руководством дирижера Артёма Абашева оперные вокалисты исполнили шедевры классической музыки.

Традиционным для «Классики» стало участие Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. На главной сцене выступил и Концертный хор Санкт-Петербурга — один из самых известных хоровых коллективов города.

Хореографическое сопровождение музыкального шоу оформили артисты Академического театра балета им. Л. Якобсона, команды танцевально-спортивного клуба «Дуэт» (г. Пермь) и Формэйшн «Вера» (г. Тюмень), а также воспитанницы Московской комплексной школы олимпийского резерва «Север».

«Мы каждый год стремимся сделать новую необычную программу, но при этом стараемся подобрать такой репертуар, чтобы людям, которые пришли на площадь и полтора часа слушают исполнение именитых вокалистов, было интересно. А для этого нужно, чтобы музыкальные произведения были на слуху, были знакомы большинству. И специально для нашего концерта, для Санкт-Петербурга певцы выучили слова неаполитанских песен, сарсуэлы, эстрады. Ведь „Классика“ — это не только проект, где мы признаемся в любви нашему городу, но и проект, который помогает продвигать классическое искусство», — сказала Екатерина Галанова, режиссер-постановщик проекта «Классика на Дворцовой».

«Глядя на то, как растет количество зрителей, которые ежегодно приходят на Дворцовую площадь, как увеличивается число онлайн-просмотров, можно только гордиться интересом наших сограждан к искусству. И я рад, что в этом заслуга и нашей компании — цифрового партнера фестиваля. И если „Классика на Дворцовой“ собирает на своей сцене выдающихся артистов, то наша задача — предоставить лучшие телеком-технологии, чтобы их выступление могли увидеть в любом уголке земли», — отметил Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком».

Совсем скоро в видеосервисе Wink «Ростелекома» появится архивная запись концерта 2024 года. Сейчас на мультимедийной платформе уже доступна к просмотру уникальная коллекция фильмов о «Классике на Дворцовой» прошлых лет.

Гала-фестиваль под открытым небом в Петербурге прошел уже в 12-й раз. За все время существования проекта мероприятие посетили почти 3 млн человек и свыше 9 млн зрителей смотрели теле- и видеоверсии концертов.

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