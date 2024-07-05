Руководитель сменился в УК китайского ЛПК в Томской области

5 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Новым генеральным директором АО «Рускитинвест» (СП китайских инвесторов, управляет Асиновским лесопромышленным комплексом в Томской области) назначен Чжан Хун, который с 2019 по 2022 годы возглавлял аффилированное с «Рускитинвестом» ООО «Рускитразвитие».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 4 июля. Чжан Хун сменил на посту руководителя АО Дэн Юнциня, который возглавлял компанию с 2019 года.

Ранее сообщалось, что АО «Рускитинвест», зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, принадлежит китайскому госучреждению «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ» (53%) и российской «дочке» китайской Avic Forestry Co. Ltd. — ООО «Хенда-Сибирь» (47%).

Инвесторы Асиновского ЛПК изначально планировали построить на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт. Однако к настоящему времени введено только три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит. И инвесторы, и менеджмент проекта неоднократно сменялись. Ожидалось, что вложения в ЛПК составят до 18 млрд рублей.

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