В Томске до 10 июля перекрыли участок ул. Б. Хмельницкого

1 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Сегодня утром, первого июля, в Томске перекрыли ул. Б. Хмельницкого на участке от дома №44б до дома №48.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение продлится до 20.00 среды, 10 июля. В это время специалисты будут прокладывать газопровод на данном участке.

На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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