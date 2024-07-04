«Ростелеком» переводит транспортную технику на экологичное топливо

4 июля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» отметили на торжественном открытии новой экологичной заправочной станции в Томске, как компанию, которая активно заботится об окружающей среде.

Автомобиль томского подразделения провайдера стал тысячной единицей транспортной техники «Ростелекома», на которую установлено газоболонное оборудование. Переоснащение проходит в рамках проекта «Народное топливо», реализуемого компанией «Газпром газомоторное топливо». Машина линейно-кабельной службы центра эксплуатации телекоммуникаций используется для выезда на планово-профилактические и аварийно-восстановительные работы.

«Проект „Народное топливо“ способствует активному переходу российского транспорта на метан. Наша компания поддерживает инициативы, направленные на улучшение экологической обстановки и снижение углеродного следа. Газ является более чистым, что положительно сказывается на окружающей среде и здоровье населения», — сказал на открытии новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Мероприятие приурочено к старту международного ралли «Шелковый путь», которое пройдет с участием экипажа гоночного КАМАЗа — единственного в мире спортивного грузовика на метане. Уже в эту пятницу он стартует с площади Ленина вместе с другими участниками соревнований в первом этапе гонки «Томск — Барнаул».

КАМАЗ «Ростелекома» Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский «Ростелеком» выступит техническим партнером торжественного открытия ралли. Оператор предоставит пресс-центру и гоночному штабу канал связи пропускной способностью до 100 Мбит/с, а также обеспечит защиту от DDoS-атак.

«Более 10 лет в этих престижных международных соревнованиях участвует экологичный экипаж газового КАМАЗа. Мне, как пилоту, приятно осознавать, что мы не только успешно проходим гоночные трассы, но и вносим свой небольшой вклад в экологию. Благодаря участию в команде „КАМАЗ-мастер“ я на своем опыте могу утверждать, что природный газ — это эффективное топливо. И я рад, что с развитием заправочной инфраструктуры оно становится все более и более доступной альтернативой, в том числе и в сибирских регионах», — отметил пилот экипажа — заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

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