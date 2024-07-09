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В Томске под открытым небом покажут запись концерта «Чайковский»

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В среду, 10 июля, в Томске в рамках уличного фестиваля «Классическое лето» на сцене на набережной Ушайки томичи смогут послушать запись концерт «Чайковский» в исполнении Томского академического симфонического оркестра.

Как уточняют в Томской филармонии, концерт был записан в БКЗ 5 марта 2024 года. Тогда в программе прозвучали Симфония № 5 и пять пьес для скрипки с оркестром. Дирижировал концерт Владимир Понькин, солировал ему концертмейстер Томского академического симфонического оркестра Семен Промое.

Концерт начнется в 19.00, вход свободный. В случае плохой погоды мероприятие перенесут в фойе БКЗ.

Напомним, фестиваль «Классическое лето» стартовал в Томске в мае. Мероприятия в его рамках проходят каждый день, кроме понедельника. Следить за расписанием фестиваля можно здесь.

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