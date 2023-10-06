В Томске появятся новые «медицинские» арт-заплатки

6 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске появится новый экскурсионный городской маршрут. На этот раз темой для керамических арт-заплаток станет медицина — он будет посвящен выдающимся сибирским врачам-ученым «Светила томской медицины».

Вчера, 5 октября, закладка маршрута стартовала с посадки в Еланском сквере на ул. Белинского, 29, двух яблонь. Они будут расти на месте, где раньше стоял дом врачей-профессоров Дмитрия Яблокова и Александры Сватиковой. Организаторами маршрута традиционно выступил Первый музей славянской мифологии совместно с меценатами — Евгением Копасовым и Натальей Гуревич.

Посадка деревьев стала символичным началом проекта. Презентовать его планируют летом следующего года. Сейчас экскурсовод Любовь Рыбина уже полностью разработала сам маршрут и выбрала 11 ключевых точек. Эскизы будущих арт-заплаток пока в разработке. Их дизайном занимается Павел Богданов.

«Это уже пятый наш маршрут. С просьбой его сделать к нам обратились томские медики. Но он и так уже давно у нас был в разработке, потому что все время к этой теме мы рано или поздно мы обращались

и такие пересечения были, — рассказывает куратор проекта Софья Кугаевская. — За проект мы взялись летом. Экскурсовод Любовь Рыбина разрабатывала маршрут, искала материал. С меценатами договорились, что презентуем проект со всеми ключевыми точками на День медика в июне следующего года, а сегодня такое первое касание».

Софья Кугаевская (по центру) Фото: Серафима Кузина

Место первой встречи выбрано не случайно — здесь в 30-е годы прошлого века стоял двухквартирный дом по адресу ул. Белинского, 19, где жили врач-терапевт Дмитрий Яблоков и врач-офтальмолог Александра Сватикова. Они станут одними из героев нового арт-маршрута, так же, как и хирург Савиных, доктор Пирусский, профессоры Кулябко и Вершинин, микробиолог Карпов, один из основателей нового направления в медицине Нагорский и другие.

Продолжительность маршрута рассчитана на два часа. Он будет проходить по старинному району Елань, так как в этой части города сохранилось несколько домов, где в свое время проживали знаменитые врачи-ученые — в частности Савиных, Пирусский, Мыш и Кулябко.

Любовь Рыбина Фото: Серафима Кузина

«Район Елань теснейшим образом связан с героями нашего проекта — врачами,

учёными, профессорами, и не спроста. Он начал выстраиваться во второй половине ХIX века именно благодаря нашему университету, поскольку тогда открылся только медицинский факультет. Профессорам, преподавателям и студентам нужно было где-то селиться. По этим улицам они ходили, здесь жили и совершали свои уникальные открытия, которые прославили их на весь мир. Этим ученым будет посвящен наш проект, и я думаю, что томичи и гости города сделают для себя много открытий, некоторые имена приобретут новые смыслы и за ними встанут люди», — отмечает экскурсовод проекта Любовь Рыбина.

Добавляется, что в будущем арт-маршрут будет дополнен также аудиогидом.

На первой встрече представителями от меценатов были Ярослава Доровских и Сергей Селиванов (слева-направо) Фото: Серафима Кузина

«Мне кажется, у этого проекта будет много разных сторон. Мы его уже необычно начали — с посадки яблонь. Он будет очень многослойным, и будет включать встречи и общение с теми, кто может вспомнить и рассказать интересные „медицинские“ истории. Это будет, безусловно, арт-маршрут с краеведческим, очень мощным, глубоким исследованием. Сейчас мы как раз уйдем на зимний период для написания текстов и креатива, который потом появится на улицах города в виде заплаток и арт-объектов», — сообщила директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова.

Фото: Серафима Кузина

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