В Томске появился новый арт-маршрут с заплатками о литературной истории города

19 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 19 апреля, в Томске в рамках нового маршрута по литературной истории города установили две керамические арт-заплатки с изображениями известных писателей. Одна разместилась на набережной реки Томи напротив памятника Антону Чехову, а вторая — на стене Томской областной универсальной научной библиотеки им. Пушкина.

Новый литературный маршрут разработан Первым музеем славянской мифологии специально к «Тотальной неделе», посвященной ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Начинаться он будет от ресторана «Славянский базар», на стене которого установлена первая арт-заплатка с изображением Антона Чехова, а затем продолжится по местам, где когда-то бывали Николай Клюев, Александр Волков, Мария Халфина и другие.

«Это наш пятый маршрут с арт-заплатками, и приятно, что с общественной организацией, которая занимается просвещением, у нас случилась такая особенная дружба. Сегодня мы с вами устанавливаем арт-заплатку, посвященную Антону Чехову. Потом мы пройдемся до библиотеки на Карла Маркса и посвятим наше время потрясающей писательнице советского периода Марии Халфиной. А уже на Белинского, 19, где наш знаменитый Изумрудный дом, можно встретить арт-заплатку с Александром Волковым. В течение весны мы дополним маршрут, и девять прекрасных фамилий будут с нами здесь, в нашем городе», — сообщила директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова.

Директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова Фото: Серафима Кузина

Она отметила, что литературный маршрут дополнен аудиогидом, благодаря которому можно больше узнать о писателях и их томском периоде. Он доступен по расположенному рядом с керамической заплаткой QR-коду на сайте izi.travel/ru. Дизайнером новый арт-заплаток выступил новосибирский художник-керамист Валерий Кузнецов, куратором проекта — Софья Кугаевская.

Арт-заплатка на историческом здании «Славянского базара» с изображением Антона Чехова Фото: Серафима Кузина

Арт-заплатка на стене Пушкинской библиотеки с изображением Марии Халфиной Фото: Серафима Кузина

Напомним, в юбилейный для Тотального диктанта год Томск стал главной площадкой акции. Начиная с понедельника для томичей проводятся различные образовательные мероприятия от экспертов Тотального диктанта, томских организаторов и просветителей в рамках «Тотальной недели». Как добавила координатор Тотального диктанта в Томске Татьяна Гончарова, они продлятся до 28 апреля, а уже завтра всех томичей организаторы приглашают написать Тотальный диктант. Его прочитает в конгресс-центре «Рубин» российская писательница Анна Матвеевой.

«Завтра у нас важный день „Икс“. Потрясающий набор диктующих, потрясающий текст Анны Матвеевой. Мы подсмотрели чуть-чуть, не будем раскрывать карты, но он действительно очень тёплый, душевный, в стиле Тотального диктанта, и, пожалуй, очень перекликается с годом семьи», — рассказала Татьяна.

«Текст очень лёгкий — это самое главное, по-моему, все напишете на „пятёрки“, даже те, кто к этому стремиться, но у них не получается. В этом году у них есть шанс», — добавила автор текста Тотального диктанта Анна Матвеева.

Координатор Тотального диктанта в Томске Татьяна Гончарова Фото: Серафима Кузина

Автор текста Тотального диктанта Анна Матвеева Фото: Серафима Кузина

Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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