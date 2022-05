Музыка в городе:

Как проходили крупные джаз-фестивали в Томске

6 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

АВТОР Анастасия Нейзлер

В сандалиях на босу ногу на сцене появился американский пианист Дэйв Кикоски. Он был первым артистом, выступившем перед томскими зрителями на «Джаз-марафоне» в 2003 году. «Я люблю тебя, Томск!» — выкрикнул немецкий саксофонист Норберт Еммингер, потрясенный тогда вниманием местной публики.

За 30 лет в Томске побывали десятки, а то и сотни известных отечественных и зарубежных джаз-исполнителей. Вместе с теми, кто принимал активное участие в их организации, вспоминаем главные фестивали джаза, которые проходили в нашем городе.

Первый джазовый, 1987 год

Первый джазовый фестиваль в Томске состоялся в 1987 году. Для иностранцев город тогда был еще закрыт, поэтому перед местной публикой выступили джазмены из соседних городов — Красноярска, Кемерова, Новокузнецка и Новосибирска.

Организацией фестиваля тогда занималась команда из десятка томичей:

— Мы — Зайдман, Ратнер, Вавилов, Андрианов и другие — дружили с 1960-х годов. В то время даже собрали первый джазовый клуб в Томске. И всегда двигались вместе. Поэтому первые джазовые фестивали организовывали командой. Например, Зайдман приглашал музыкантов, поскольку у него были связи, отвечал за взаимодействие со спонсором. А я — за дизайнерское оформление сцены, буклетов и их содержание. Позже присоединился и мой брат Николай, — рассказывает любитель джаза и автор книги «Джаз на берегах Томи. Этюды» Валерий Рыбаков. — Большая часть из нас — не музыканты. И в то время организацией таких мероприятий занимались люди, которые были свободны от музыки. Зайдман по профессии врач, я — инженер. Если говорить о первых московских фестивалях, то и там организаторами могли быто кто угодно — физики, архитекторы, только не сами джазовые музыканты.

Площадкой фестиваля выступил Дом культуры ГРЭС-2 (сегодня — Дворец торжеств, ул. Енисейская, 36 — прим. ред.). План проведения мероприятия был готов за два месяца до старта. Все уже было оплачено: аренда зала, работники сцены, художники по свету, звукооператор и звукорежиссер. Музыкальная программа тоже составлена, репертуар выбирали сами джазмены, потому дело оставалось за малым — внести названия оркестров и имена его музыкантов в буклет джаз-фестиваля и ждать гостей.

Как правило, музыканты приезжали со своими инструментами. Хотя рояль и ударная установка были томскими — чаще всего их заимствовали у оркестров какого-либо из томских институтов. Зал ДК был небольшим, поэтому хватало всего пары микрофонов.

Апервую попытку провести в Томске джазовый фестиваль все та же команда единомышленников предприняла еще раньше — в 1976 году. Правда, найти площадку для такого концерта было непросто, но все же тогда в «Дом Культуры „Авангард“» приехали несколько десятков музыкантов из соседних городов, планировался джейм-сейшн. Увы, он так и не состоялся: — Где-то за 15 минут до концерта по всему микрорайону совершенно спокойно отрубается свет. Приезжает «группа товарищей» — в погонах и без погон. А тогдашний председатель облсовпрофа ходила и кричала: «Это что тут придумали?! Какое-то сборище сионистов! Погодите этот Боб Зайдман — меня Бобом звали — вам ещё покажет!» [...] Конечно, всех разогнали, и дело кончилось грандиозным скандалом. Месяц потом обивал пороги «учреждений» и объяснял, какую-такую бяку мы задумали сделать проведением концерта, — рассказал Борис Зайдман газете «Томский молодежный экспресс» (№5, 31 января 1992 года).

«Джаз на берегах Томи», 1990–1992 годы

Плакат фестиваля «Джаз на берегах Томи»-1991 Фото: из архива Валерия Рыбакова

В начале 1990-х, благодаря оргработе той же команды, в Томске состоялся следующий джазовый фестиваль, но уже международный — «Джаз на берегах Томи». Правда, привезти из гостей из зарубежья было по-прежнему непросто, но несколько иностранных звезд из США, Болгарии и Эстонии на первый год фестиваля все же попали. Остальные музыканты были из СССР, но зато к сибирским городам-участникам присоединилась столица.

Аркадий Петров, из буклета фестиваля: «Каждый из сибирских фестивалей имеет свою специфику. Абаканский подчеркивает народные корни джаза, связи с песенными и танцевальными фольклорами регионов, народов и народностей. Новосибирский по традиции — полигон экспериментальных течений, „Заповедник“ отечественного авангард. [...] Фестиваль в Томске стремится отразить все то, что происходит в современном джазе, все то, что есть в нем наиболее современного и актуального. Поэтому вы встретитесь с самыми неожиданными разновидностями и „лицами“ жанра, от диксиленда до электронных эффектов и инструментального театра, от „ретро“ до „фьюжн“ и „поп-джаза“».

«Джаз на берегах Томи»-1990: 1 — на сцене фестиваля Анатолий Вапиров (тенор-скасофон) и гости из Новосибирска — Владимир Тимофеев (тенор-саксофон) и Дмитрий Аверченков; 2 — Пономарева и Манукян Красное Знамя; 3 — соло Асхата Сайфуллина Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи»-1990: 1 — афиша фестиваля; 2 — обложка буклета; 3 — плакат; 4 — значки фестиваля Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи» проходил в большом и малом концертных залах Томской областной филармонии, джем-сейшны музыкантов — в Доме ученых.

Хоть гонорары у иностранных музыкантов были выше, чем у отечественных, райдеры у всех были одинаковыми: оплата перелета в два конца, проживание в хорошей гостинице и питание. Некоторые музыканты даже выступали бесплатно — для удовольствия.

«Джаз на берегах Томи»-1991: 1 — значок фестиваля; 2-5 — Владимир Толкачев с оркестром; 6-7 — Сергей Манукян с детским вокальным трио; 8-11 — Квартет Пищикова-Широкова Фото: из архива Валерия Рыбакова

Алексей Баташёв — один из крупнейших знатоков мирового джаза, автор книги «Советский джаз», джазовый конферансье.

Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи»-1991

Иностранцы произвели впечатление на томскую публику и своими сценическим нарядами. Например, немецкий контрабасист и тубистр Петер Ковальд на фестивале в 1991 году был одет в полосатый пиджак и брюки в крупный черный горох — все это хорошо гармонировало со свободным стилем фри-джаз, который он исполнял. Впрочем, и местные не ударили в грязь лицом. Ведущий фестиваля — джазовый критик, историк и активный популяризатор джаз Алексей Баташёв — запомнился публике своим ярко-бордовым бархатным пиджаком и изысканным галстуком-бабочкой.

— Самое сильное впечатление на томских любителей джаза тогда оказало выступление германо-австро-российского трио Петера Ковальда. Мы переживали, как томичи встретят ранее не звучавший авангардный джаз такого толка. Но наш город всегда была умным, и зрители происходящее на сцене восприняли хорошо. Еще тогда впервые томичи увидели и услышали игру австрийского джазмена Георга Граффа в трио на бас-кларнете. Этот инструмент исполнители джаза используют не так часто, — отмечает Валерий Рыбаков. — Концерты проходили днем и вечером. Днем зрителей было мало, поэтому приходилось идти на уловку: приглашали студентов томских училищ в качестве массовки. Они, конечно, спали на этих концертах. Но вечером зал был переполнен настоящими зрителями! Тогда в городе других развлечений практически не было.

«Джаз на берегах Томи»-1992: 1-2 — значок и буклет фестиваля Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи»-1992: 1 — Александр Ростоцкий; 2 — Андрей Лобанов; 3 — Георг Графф; 4 — Лев Кушнир; 5 — Николай Панов; 6 — Петер Ковальд; 7 — Владимир Тимофеев; 8 — Владимир Толкачев; 9 — томские зрители Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи»-1992

За время проведения «Джаз на берегах Томи» не обошлось без происшествий. Так, в 1992 году за пару месяцев до старта, когда билеты звездам уже были куплены, постоянные спонсоры отказались предоставить финансирование. Казалось, что все уже потеряно, но Борису Зайдману удалось в считанные дни среди своих знакомых найти новых спонсоров.

Международный Джаз-марафон, 2003 год

Асхат Сайфуллин — джазмен, контрабасист и бас-гитарист, организатор «Международного Джаз-марафона» в 2003 году Фото: Елена Поданёва, из архива издания

Главный инициатор проведения фестивалей Борис Зайдман переехал в Германию и на более чем 10 лет для джаза в Томске наступило затишье. Но в 2003 году в городе состоялся «Международный Джаз-марафон», который по размаху превзошел фестивали, проходившие в городе прежде. Помимо уже полюбившихся томичам джазменов-американцев в Сибирь приехали музыканты из Германии, Бразилии и Израиля.

Организатором этого фестиваля выступил контрабасист, продюсер и промоутер Асхат Сайфуллин, который тоже входил в оргкоманду «Джаза на берегах Томи» — был руководителем ансамбля.

— После распада СССР началась новая эпоха. В Томске активно начали слушать джазовую музыку. Поэтому проблем с продажей билетов не было. Например, для людей бизнеса было важно прийти на джазовый концерт и показать себя. В 2003-м мне не нужно было искать спонсоров, они сами появлялись, это создавало им имидж. Особенно активно участвовали компании по производству алкоголя — он привлекал народ на концерты, людям было весело. Потом алкоголя стало меньше, но люди все равно ходили, и уже точно ради музыки! Тот, кто полюбил джаз, никогда не оторвется от него. Это другая жизнь, — говорит Асхат Сайфуллин.

«Международный джазовый марафон» проходил в течение трех дней в Театре драмы. Особенно «выделились» американцы — пианист Стив Рудольф и барабанщик Билл Гудвин, исполнявшие композиции в стиле бибоп. Быстрый и уверенный темп композиций запомнился томским слушателям. А тот самый 44-летний пианист Дэйв Кикоски поразил публику своим внешним видом, выйдя на сцену в сандалиях на босу ногу. В тот вечер он играл музыку на границе классики и джаза.

— На тот момент я много где побывал и представлял себе, как это сделать — организовать фестиваль. Например, я был в Финляндии на фестивале «Пори Джаз». Он проходил 10 или 12 дней на разных локациях, — рассказывает Асхат Сайфуллин, — У меня была возможность попасть в бэкстейдж, там я познакомился со многими звездами. Чем крупнее и заметнее фестивали, тем сильнее их организация.

После «Джаз-марафона» Асхат Сайфуллин активно занялся собственной музыкальной карьерой и уехал жить за границу. А очередное джазовое затишье в Томске затянулось еще на восемь лет.

Jazz picnic, 2011–2014 годы

Целых четыре года подряд, с 2011 по 2014 годы, в формате опен-эйра в Томске проходил фестиваль Jazz пикник. В первую очередь он был ориентирован на сибирские джаз-коллективы, но приезжали и гости из Америки.

Атмосфера на фестивале была и впрямь «пикниковая»: сцена на нижней террасе Лагерного сада, возле нее — большой шатер, зрительская зона покрыта искусственным газоном, рядом — бар и закусочные.

Первый Jazz picnic в Томске прошел в начале июля 2011 года. Двухдневная концертная программа включала выступления томских команд «Фефелов-бэнд», «Регтайм» «Метро на луну», «джаз-банды» с 50-летним стажем — оркестра «ТГУ-62», екатеринбургской группы «Изумруд» и Мэри МакБрайд — кантри, фолк, соул и рок-певицы из США Фото: vk.com/jazzpicnic

Инициатором и финансовым спонсором Jazz пикника выступила городская администрация. Продвижением фестиваля первые годы занималась сотрудница комитета по информационной политике Элеонора Игнатович:

— У меня были связи в отделе культуры Посольства США в Москве, он организовывал привоз иностранцев в Россию летом. Сначала они выступали в Москве на фестивале, а потом уже отправлялись дальше по российским городам, — рассказывает Элеонора. — Всем гостям очень нравилась наша сцена на берегу Томи у Лагерного сада. Они отмечали, что там просторно и очень красиво. И, конечно, все были в восторге от томской публики. Я была в Румынии на джаз-фестивале — он был похож на наш томский: тоже проходил в формате опен-эйра на площадке в центре города. Грандиозный фестиваль!

Второй «Jazz пикник» сохранил свою международность, но при этом значительно расширил географию за счет сибирских участников из Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка и Кемерова.

Заслуженный артист России Андрей Турыгин и его секстет, заслуженный артист России Виктор Королёв и джаз-оркестр «ТГУ-62», Игорь Устинов и Jam-Квартет, Марина Задорожная и Quadro Jam, Ксения Уолк & Ко, Joy Spring, Екатерина Пронягина и Jazberry — программа второго фестиваля уложилась в один день, зато получилось максимально насыщенной. Фото: vk.com/jazzpicnic

В дальнейшем к организации Jazz пикника присоединился джазовый вокалист, основатель джаз-клуба «Синатра» в Томске Андрей Иноземцев. В то время в городе он активно давал концерты и проводил различные джазовые мероприятия. На Jazz picnic он еще был и ведущим.

Андрей Иноземцев Фото: Полина Щедрина, из архива издания

— Для томичей это была отличная возможность за пару дней послушать множество разных коллективов. Для местных джазовых музыкантов — показать себя на большой сцене. Зрителей концертах на Jazz piсnic всегда было много: три-пять тысяч, — вспоминает Андрей Иноземцев.

Изюминкой фестиваля было то, что тогда на сцене играли не только джаз, но и околоджазовую музыку — фьюжн, соул, блюз, кантри. А в последний год фестиваля в городе проходил и кинопоказ документальных фильмов в зрелищном центре «Аэлита»: культовые картины о джазовой культуре Нового Орлеана The Whole Gritty City, All on a Mardi Gras Day томские зрители смотрели на английском языке с субтитрами.

Международные джазовые фестивали, 2013 и 2014 годы

Фестиваль, который состоялся в Томске в 2013 году, был настолько масштабным, что даже вошел в топ-20 джазовых фестивалей планеты. Давно уже известный городу организатор фестивалей Асхат Сайфуллин вернулся в Томск и организовал здесь два международных фестиваля.

Тогда в Томск приехали исполнители из стран Европы, Азии и Америки — так много музыкантов на сцене БКЗ филармонии еще не выступало.

Открывал концертную программу немецкий вокалист Карл Фриерсон, который исполнил знаменитую песню Hallelujah I Love Her So Рэя Чарльза. Все три дня фестиваля на сцене БКЗ звучал краснодарский биг-бэнд имени Георгия Гараняна, известный тем, что играет музыку любого стиля — от свинга до джаз-рока. На тот же фестиваль в Томск приехал знаменитый Стив Турре — единственный в мире музыкант, исполняющий джаз на морских раковинах.

Международный Джаз-марафон-2013: 1 — Асхат Сайфуллин (контрабас) и Даррелл Грин; 2 — краснодарский биг-бэнд; 3 — Андромеда Турре; 4 — Анатолий Вапиров; 5 — Йотис Кёрцоглу и Стоян Янкулов; 6 — Золтан Латос; 7 — Малгрю Миллер Фото: jazz.ru

Асхат Сайфуллин вспоминает композитора и джазового пианиста Малгрю Миллера — выступление в Томске оказалось для него последним. По возвращению в Америку он умер от инсульта.

— Ни с одним артистом я не заключал контракт. Как-то менеджер одного из музыкантов прислал мне пачку документов объемом как роман «Война и мир», — рассказывает Асхат Сайфуллин, — Я отказался от такого контракта, оплатил гонорар без него. Если я не был лично знаком со звездой, то у нас обязательно были общие знакомые, которые мне доверяли, знали, что на меня можно положиться.

На следующем международном фестивале, который состоялся через год, побывали уже 40 музыкантов — преимущественно иностранных. Так, в Томске выступил американский гитарист Расселл Малоун, исполняющий современный, мейнстримный джаз. Итальянский саксофонист и композитор Розарио Джулиани — нечастый гость российских фестивалей, но Томску повезло послушать и его.

Второй международный фестиваль джаза в Томске, 2014 год: 1 — Мелтон Мустафа; 2 — Джесси Джонс; 3 — Эссиет Окон Эссиет и Ральф Петерсон; 4 — Розарио Джулиани; 5 — Асхат Сайфуллин; 6 — Шэми Ройстон и Камилла Турман; 7 — Анатолий Вапиров; 8 — Дэррилл Грин и Владимир Тарасов; 9 — Андрей Монгуш; 10 — Антуан Рони; 11 — Владимир Панфилов и Уоллас Рони-младший; 12 — Расселл Малоун; 13 — Квартет Рассела Малоуна и Розарио Джулиани; 14 — Эниз Уайт; 15 — All Stars; Фото: jazz.ru

Первые три дня фестиваль проходил на той же площадке — БКЗ филармонии, а четвертый день — на площади Губернаторского квартала в формате опен-эйра. У сцены, на которой выступали мировые звезды, дежурили охранники.

Второй международный фестиваль джаза в Томске, 2014 год

— Общая идея этих фестивалей одна, как все проходит — зависит от музыкантов, которые приезжают. Атмосфера, место — тоже важно. Часто фестивали проходят на улице, ведь изначально джазовая музыка была развлекательной и танцевальной, — говорит новосибирский саксофонист Евгений Голованов. — Я бывал на фестивалях в Монтре, Пори, Вьен, Париже, Германии, Великобритании. Например, у финляндского фестиваля «Пори-Джаз» свой стадион, куда помещаются, наверное, 40 или 60 тысяч зрителей. Разные музыканты выступают на протяжении всего дня. Вечером и ночью — продолжение, но уже в неформальной обстановке. Например, музыканты собираются на джем-сейшн в кафе. В этом — особая прелесть. Исполнители обмениваются опытом, впечатлениями. Нужно обязательно побывать на фестивале, чтобы прочувствовать атмосферу!

Джаз-симпозиум, 2015 год

Гала-концерт I Международного студенческого симпозиума джаза, Томск, 2015 год Фото: Елена Поданёва, из архива издания

В 2015 году Томск снова встречал мировых джазовых звезд, но уже не в привычном формате фестиваля — ТГУ провел первый в стране молодежный симпозиум, посвященный технологии джаза и его влиянии на мышление человека.

С идеей провести научно-образовательное джаз-событие предложил ректор ТГУ. В течение трех дней для томичей проходили лекции и мастер-классы от иностранных преподавателей и джазменов, которых пригласил музыкант и организатор томских джазовых фестивалей Асхат Сайфуллин и, конечно, концерты.

Среди 15 приглашенных музыкантов был американский профессор Джульярдской школы (высшее заведение искусства и культуры), тромбонист и единственный в мире исполнитель джаза на морских ракушках Стив Турре. В Томске он побывал уже в пятый раз, но в ТГУ — впервые. На своем мастер-классе музыкант наглядно показал с помощью тромбона как исторически менялись джазовые стили.

Мастер-класс Стив Турре на томском симпозиуме Фото: Елена Поданёва, из архива издания

Преподаватель музыкальной школы и еще один новатор джаза Беркли Томми Кэмпбелл сыграл для участников мастер-класса на барабанах джазовые ритмы разных музыкальных культур.

Томми Кэмпбелл на гала-концерте симпозиума. Музыкант играет не только на барабанах, но и на детских резиновых игрушках. Фото: Елена Поданёва, из архива издания

А еще на джаз-симпозиуме в 2015-м выступили номинант премии «Грэмми», венесуэльский пианист Сильвано Монастериос, американский доцент кафедры музыки, джазмен, играющий на трубе и флюгельгорне Мелтон Мустафа, итальянский преподаватель римской консерватории, саксофонист Росарио Джулиани. Гала-концерт в ЦК ТГУ собрал полный зал.

Гала-концерт молодежного джаз-симозиума в ЦК ТГУ Фото: Елена Поданёва, из архива издания

Джаз в Томске продолжает жить и сегодня, хотя и не так масштабно и часто. Но небольшие мероприятия все еще проходят в джаз-клубах или на локальных площадках. Например, в сентябре 2021 года в честь своего 17-летия томское джаз-кафе Underground, открывшееся заново как музыкально-просветительский центр ТУСУРа, провело первый клубный блюзовый фестиваль. А прямо в эти дни в Томске и районных центрах проходит Джазовый фестиваль имени Георгия Гараняна, посвященный 100-летию отечественного джаза.

