18+
18+
Культура в Томске, Рассказано, Томск фестиваль джаз музыка музыканты артисты ведущий организатор сцена концерт Музыка в городе:Как проходили крупные джаз-фестивали в Томске

Музыка в городе:
Как проходили крупные джаз-фестивали в Томске

АВТОР
Анастасия Нейзлер

В сандалиях на босу ногу на сцене появился американский пианист Дэйв Кикоски. Он был первым артистом, выступившем перед томскими зрителями на «Джаз-марафоне» в 2003 году. «Я люблю тебя, Томск!» — выкрикнул немецкий саксофонист Норберт Еммингер, потрясенный тогда вниманием местной публики.

За 30 лет в Томске побывали десятки, а то и сотни известных отечественных и зарубежных джаз-исполнителей. Вместе с теми, кто принимал активное участие в их организации, вспоминаем главные фестивали джаза, которые проходили в нашем городе.

Первый джазовый, 1987 год

Первый джазовый фестиваль в Томске состоялся в 1987 году. Для иностранцев город тогда был еще закрыт, поэтому перед местной публикой выступили джазмены из соседних городов — Красноярска, Кемерова, Новокузнецка и Новосибирска.

Организацией фестиваля тогда занималась команда из десятка томичей:

— Мы — Зайдман, Ратнер, Вавилов, Андрианов и другие — дружили с 1960-х годов. В то время даже собрали первый джазовый клуб в Томске. И всегда двигались вместе. Поэтому первые джазовые фестивали организовывали командой. Например, Зайдман приглашал музыкантов, поскольку у него были связи, отвечал за взаимодействие со спонсором. А я — за дизайнерское оформление сцены, буклетов и их содержание. Позже присоединился и мой брат Николай, — рассказывает любитель джаза и автор книги «Джаз на берегах Томи. Этюды» Валерий Рыбаков. — Большая часть из нас — не музыканты. И в то время организацией таких мероприятий занимались люди, которые были свободны от музыки. Зайдман по профессии врач, я — инженер. Если говорить о первых московских фестивалях, то и там организаторами могли быто кто угодно — физики, архитекторы, только не сами джазовые музыканты.

Площадкой фестиваля выступил Дом культуры ГРЭС-2 (сегодня — Дворец торжеств, ул. Енисейская, 36 — прим. ред.). План проведения мероприятия был готов за два месяца до старта. Все уже было оплачено: аренда зала, работники сцены, художники по свету, звукооператор и звукорежиссер. Музыкальная программа тоже составлена, репертуар выбирали сами джазмены, потому дело оставалось за малым — внести названия оркестров и имена его музыкантов в буклет джаз-фестиваля и ждать гостей.

Как правило, музыканты приезжали со своими инструментами. Хотя рояль и ударная установка были томскими — чаще всего их заимствовали у оркестров какого-либо из томских институтов. Зал ДК был небольшим, поэтому хватало всего пары микрофонов.

Апервую попытку провести в Томске джазовый фестиваль все та же команда единомышленников предприняла еще раньше — в 1976 году. Правда, найти площадку для такого концерта было непросто, но все же тогда в «Дом Культуры „Авангард“» приехали несколько десятков музыкантов из соседних городов, планировался джейм-сейшн. Увы, он так и не состоялся:

— Где-то за 15 минут до концерта по всему микрорайону совершенно спокойно отрубается свет. Приезжает «группа товарищей» — в погонах и без погон. А тогдашний председатель облсовпрофа ходила и кричала: «Это что тут придумали?! Какое-то сборище сионистов! Погодите этот Боб Зайдман — меня Бобом звали — вам ещё покажет!» [...] Конечно, всех разогнали, и дело кончилось грандиозным скандалом. Месяц потом обивал пороги «учреждений» и объяснял, какую-такую бяку мы задумали сделать проведением концерта, — рассказал Борис Зайдман газете «Томский молодежный экспресс» (№5, 31 января 1992 года).

«Джаз на берегах Томи», 1990–1992 годы

Плакат фестиваля «Джаз на берегах Томи»-1991
Фото: из архива Валерия Рыбакова

В начале 1990-х, благодаря оргработе той же команды, в Томске состоялся следующий джазовый фестиваль, но уже международный — «Джаз на берегах Томи». Правда, привезти из гостей из зарубежья было по-прежнему непросто, но несколько иностранных звезд из США, Болгарии и Эстонии на первый год фестиваля все же попали. Остальные музыканты были из СССР, но зато к сибирским городам-участникам присоединилась столица.

Аркадий Петров, из буклета фестиваля:

«Каждый из сибирских фестивалей имеет свою специфику. Абаканский подчеркивает народные корни джаза, связи с песенными и танцевальными фольклорами регионов, народов и народностей. Новосибирский по традиции — полигон экспериментальных течений, „Заповедник“ отечественного авангард. [...] Фестиваль в Томске стремится отразить все то, что происходит в современном джазе, все то, что есть в нем наиболее современного и актуального. Поэтому вы встретитесь с самыми неожиданными разновидностями и „лицами“ жанра, от диксиленда до электронных эффектов и инструментального театра, от „ретро“ до „фьюжн“ и „поп-джаза“».

«Джаз на берегах Томи»-1990: 1 — на сцене фестиваля Анатолий Вапиров (тенор-скасофон) и гости из Новосибирска — Владимир Тимофеев (тенор-саксофон) и Дмитрий Аверченков; 2 — Пономарева и Манукян Красное Знамя; 3 — соло Асхата Сайфуллина
Фото: из архива Валерия Рыбакова
«Джаз на берегах Томи»-1990: 1 — афиша фестиваля; 2 — обложка буклета; 3 — плакат; 4 — значки фестиваля
Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи» проходил в большом и малом концертных залах Томской областной филармонии, джем-сейшны музыкантов — в Доме ученых.

Хоть гонорары у иностранных музыкантов были выше, чем у отечественных, райдеры у всех были одинаковыми: оплата перелета в два конца, проживание в хорошей гостинице и питание. Некоторые музыканты даже выступали бесплатно — для удовольствия.

«Джаз на берегах Томи»-1991: 1 — значок фестиваля; 2-5 — Владимир Толкачев с оркестром; 6-7 — Сергей Манукян с детским вокальным трио; 8-11 — Квартет Пищикова-Широкова
Фото: из архива Валерия Рыбакова

Алексей Баташёв — один из крупнейших знатоков мирового джаза, автор книги «Советский джаз», джазовый конферансье.
Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи»-1991

Иностранцы произвели впечатление на томскую публику и своими сценическим нарядами. Например, немецкий контрабасист и тубистр Петер Ковальд на фестивале в 1991 году был одет в полосатый пиджак и брюки в крупный черный горох — все это хорошо гармонировало со свободным стилем фри-джаз, который он исполнял. Впрочем, и местные не ударили в грязь лицом. Ведущий фестиваля — джазовый критик, историк и активный популяризатор джаз Алексей Баташёв — запомнился публике своим ярко-бордовым бархатным пиджаком и изысканным галстуком-бабочкой.

— Самое сильное впечатление на томских любителей джаза тогда оказало выступление германо-австро-российского трио Петера Ковальда. Мы переживали, как томичи встретят ранее не звучавший авангардный джаз такого толка. Но наш город всегда была умным, и зрители происходящее на сцене восприняли хорошо. Еще тогда впервые томичи увидели и услышали игру австрийского джазмена Георга Граффа в трио на бас-кларнете. Этот инструмент исполнители джаза используют не так часто, — отмечает Валерий Рыбаков. — Концерты проходили днем и вечером. Днем зрителей было мало, поэтому приходилось идти на уловку: приглашали студентов томских училищ в качестве массовки. Они, конечно, спали на этих концертах. Но вечером зал был переполнен настоящими зрителями! Тогда в городе других развлечений практически не было.

«Джаз на берегах Томи»-1992: 1-2 — значок и буклет фестиваля
Фото: из архива Валерия Рыбакова
«Джаз на берегах Томи»-1992: 1 — Александр Ростоцкий; 2 — Андрей Лобанов; 3 — Георг Графф; 4 — Лев Кушнир; 5 — Николай Панов; 6 — Петер Ковальд; 7 — Владимир Тимофеев; 8 — Владимир Толкачев; 9 — томские зрители
Фото: из архива Валерия Рыбакова

«Джаз на берегах Томи»-1992

За время проведения «Джаз на берегах Томи» не обошлось без происшествий. Так, в 1992 году за пару месяцев до старта, когда билеты звездам уже были куплены, постоянные спонсоры отказались предоставить финансирование. Казалось, что все уже потеряно, но Борису Зайдману удалось в считанные дни среди своих знакомых найти новых спонсоров.

Международный Джаз-марафон, 2003 год

Асхат Сайфуллин — джазмен, контрабасист и бас-гитарист, организатор «Международного Джаз-марафона» в 2003 году
Фото: Елена Поданёва, из архива издания

Главный инициатор проведения фестивалей Борис Зайдман переехал в Германию и на более чем 10 лет для джаза в Томске наступило затишье. Но в 2003 году в городе состоялся «Международный Джаз-марафон», который по размаху превзошел фестивали, проходившие в городе прежде. Помимо уже полюбившихся томичам джазменов-американцев в Сибирь приехали музыканты из Германии, Бразилии и Израиля.

Организатором этого фестиваля выступил контрабасист, продюсер и промоутер Асхат Сайфуллин, который тоже входил в оргкоманду «Джаза на берегах Томи» — был руководителем ансамбля.

— После распада СССР началась новая эпоха. В Томске активно начали слушать джазовую музыку. Поэтому проблем с продажей билетов не было. Например, для людей бизнеса было важно прийти на джазовый концерт и показать себя. В 2003-м мне не нужно было искать спонсоров, они сами появлялись, это создавало им имидж. Особенно активно участвовали компании по производству алкоголя — он привлекал народ на концерты, людям было весело. Потом алкоголя стало меньше, но люди все равно ходили, и уже точно ради музыки! Тот, кто полюбил джаз, никогда не оторвется от него. Это другая жизнь, — говорит Асхат Сайфуллин.

«Международный джазовый марафон» проходил в течение трех дней в Театре драмы. Особенно «выделились» американцы — пианист Стив Рудольф и барабанщик Билл Гудвин, исполнявшие композиции в стиле бибоп. Быстрый и уверенный темп композиций запомнился томским слушателям. А тот самый 44-летний пианист Дэйв Кикоски поразил публику своим внешним видом, выйдя на сцену в сандалиях на босу ногу. В тот вечер он играл музыку на границе классики и джаза.

— На тот момент я много где побывал и представлял себе, как это сделать — организовать фестиваль. Например, я был в Финляндии на фестивале «Пори Джаз». Он проходил 10 или 12 дней на разных локациях, — рассказывает Асхат Сайфуллин, — У меня была возможность попасть в бэкстейдж, там я познакомился со многими звездами. Чем крупнее и заметнее фестивали, тем сильнее их организация.

После «Джаз-марафона» Асхат Сайфуллин активно занялся собственной музыкальной карьерой и уехал жить за границу. А очередное джазовое затишье в Томске затянулось еще на восемь лет.

Jazz picnic, 2011–2014 годы

Jazz пикник-2013
Фото: vk.com/jazzpicnic

Целых четыре года подряд, с 2011 по 2014 годы, в формате опен-эйра в Томске проходил фестиваль Jazz пикник. В первую очередь он был ориентирован на сибирские джаз-коллективы, но приезжали и гости из Америки.

Атмосфера на фестивале была и впрямь «пикниковая»: сцена на нижней террасе Лагерного сада, возле нее — большой шатер, зрительская зона покрыта искусственным газоном, рядом — бар и закусочные.

Первый Jazz picnic в Томске прошел в начале июля 2011 года. Двухдневная концертная программа включала выступления томских команд «Фефелов-бэнд», «Регтайм» «Метро на луну», «джаз-банды» с 50-летним стажем — оркестра «ТГУ-62», екатеринбургской группы «Изумруд» и Мэри МакБрайд — кантри, фолк, соул и рок-певицы из США
Фото: vk.com/jazzpicnic

Инициатором и финансовым спонсором Jazz пикника выступила городская администрация. Продвижением фестиваля первые годы занималась сотрудница комитета по информационной политике Элеонора Игнатович:

— У меня были связи в отделе культуры Посольства США в Москве, он организовывал привоз иностранцев в Россию летом. Сначала они выступали в Москве на фестивале, а потом уже отправлялись дальше по российским городам, — рассказывает Элеонора. — Всем гостям очень нравилась наша сцена на берегу Томи у Лагерного сада. Они отмечали, что там просторно и очень красиво. И, конечно, все были в восторге от томской публики. Я была в Румынии на джаз-фестивале — он был похож на наш томский: тоже проходил в формате опен-эйра на площадке в центре города. Грандиозный фестиваль!

Второй «Jazz пикник» сохранил свою международность, но при этом значительно расширил географию за счет сибирских участников из Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка и Кемерова.
Заслуженный артист России Андрей Турыгин и его секстет, заслуженный артист России Виктор Королёв и джаз-оркестр «ТГУ-62», Игорь Устинов и Jam-Квартет, Марина Задорожная и Quadro Jam, Ксения Уолк & Ко, Joy Spring, Екатерина Пронягина и Jazberry — программа второго фестиваля уложилась в один день, зато получилось максимально насыщенной.
Фото: vk.com/jazzpicnic

В дальнейшем к организации Jazz пикника присоединился джазовый вокалист, основатель джаз-клуба «Синатра» в Томске Андрей Иноземцев. В то время в городе он активно давал концерты и проводил различные джазовые мероприятия. На Jazz picnic он еще был и ведущим.

Андрей Иноземцев
Фото: Полина Щедрина, из архива издания

— Для томичей это была отличная возможность за пару дней послушать множество разных коллективов. Для местных джазовых музыкантов — показать себя на большой сцене. Зрителей концертах на Jazz piсnic всегда было много: три-пять тысяч, — вспоминает Андрей Иноземцев.

Jazz пикник-2013
Фото: vk.com/jazzpicnic

Изюминкой фестиваля было то, что тогда на сцене играли не только джаз, но и околоджазовую музыку — фьюжн, соул, блюз, кантри. А в последний год фестиваля в городе проходил и кинопоказ документальных фильмов в зрелищном центре «Аэлита»: культовые картины о джазовой культуре Нового Орлеана The Whole Gritty City, All on a Mardi Gras Day томские зрители смотрели на английском языке с субтитрами.

Международные джазовые фестивали, 2013 и 2014 годы

Фестиваль, который состоялся в Томске в 2013 году, был настолько масштабным, что даже вошел в топ-20 джазовых фестивалей планеты. Давно уже известный городу организатор фестивалей Асхат Сайфуллин вернулся в Томск и организовал здесь два международных фестиваля.

Тогда в Томск приехали исполнители из стран Европы, Азии и Америки — так много музыкантов на сцене БКЗ филармонии еще не выступало.

Открывал концертную программу немецкий вокалист Карл Фриерсон, который исполнил знаменитую песню Hallelujah I Love Her So Рэя Чарльза. Все три дня фестиваля на сцене БКЗ звучал краснодарский биг-бэнд имени Георгия Гараняна, известный тем, что играет музыку любого стиля — от свинга до джаз-рока. На тот же фестиваль в Томск приехал знаменитый Стив Турре — единственный в мире музыкант, исполняющий джаз на морских раковинах.

Международный Джаз-марафон-2013: 1 — Асхат Сайфуллин (контрабас) и Даррелл Грин; 2 — краснодарский биг-бэнд; 3 — Андромеда Турре; 4 — Анатолий Вапиров; 5 — Йотис Кёрцоглу и Стоян Янкулов; 6 — Золтан Латос; 7 — Малгрю Миллер
Фото: jazz.ru

Асхат Сайфуллин вспоминает композитора и джазового пианиста Малгрю Миллера — выступление в Томске оказалось для него последним. По возвращению в Америку он умер от инсульта.

— Ни с одним артистом я не заключал контракт. Как-то менеджер одного из музыкантов прислал мне пачку документов объемом как роман «Война и мир», — рассказывает Асхат Сайфуллин, — Я отказался от такого контракта, оплатил гонорар без него. Если я не был лично знаком со звездой, то у нас обязательно были общие знакомые, которые мне доверяли, знали, что на меня можно положиться.

На следующем международном фестивале, который состоялся через год, побывали уже 40 музыкантов — преимущественно иностранных. Так, в Томске выступил американский гитарист Расселл Малоун, исполняющий современный, мейнстримный джаз. Итальянский саксофонист и композитор Розарио Джулиани — нечастый гость российских фестивалей, но Томску повезло послушать и его.

Второй международный фестиваль джаза в Томске, 2014 год: 1 — Мелтон Мустафа; 2 — Джесси Джонс; 3 — Эссиет Окон Эссиет и Ральф Петерсон; 4 — Розарио Джулиани; 5 — Асхат Сайфуллин; 6 — Шэми Ройстон и Камилла Турман; 7 — Анатолий Вапиров; 8 — Дэррилл Грин и Владимир Тарасов; 9 — Андрей Монгуш; 10 — Антуан Рони; 11 — Владимир Панфилов и Уоллас Рони-младший; 12 — Расселл Малоун; 13 — Квартет Рассела Малоуна и Розарио Джулиани; 14 — Эниз Уайт; 15 — All Stars;
Фото: jazz.ru

Первые три дня фестиваль проходил на той же площадке — БКЗ филармонии, а четвертый день — на площади Губернаторского квартала в формате опен-эйра. У сцены, на которой выступали мировые звезды, дежурили охранники.

Второй международный фестиваль джаза в Томске, 2014 год

— Общая идея этих фестивалей одна, как все проходит — зависит от музыкантов, которые приезжают. Атмосфера, место — тоже важно. Часто фестивали проходят на улице, ведь изначально джазовая музыка была развлекательной и танцевальной, — говорит новосибирский саксофонист Евгений Голованов. — Я бывал на фестивалях в Монтре, Пори, Вьен, Париже, Германии, Великобритании. Например, у финляндского фестиваля «Пори-Джаз» свой стадион, куда помещаются, наверное, 40 или 60 тысяч зрителей. Разные музыканты выступают на протяжении всего дня. Вечером и ночью — продолжение, но уже в неформальной обстановке. Например, музыканты собираются на джем-сейшн в кафе. В этом — особая прелесть. Исполнители обмениваются опытом, впечатлениями. Нужно обязательно побывать на фестивале, чтобы прочувствовать атмосферу!

Джаз-симпозиум, 2015 год

Гала-концерт I Международного студенческого симпозиума джаза, Томск, 2015 год
Фото: Елена Поданёва, из архива издания

В 2015 году Томск снова встречал мировых джазовых звезд, но уже не в привычном формате фестиваля — ТГУ провел первый в стране молодежный симпозиум, посвященный технологии джаза и его влиянии на мышление человека.

С идеей провести научно-образовательное джаз-событие предложил ректор ТГУ. В течение трех дней для томичей проходили лекции и мастер-классы от иностранных преподавателей и джазменов, которых пригласил музыкант и организатор томских джазовых фестивалей Асхат Сайфуллин и, конечно, концерты.

Среди 15 приглашенных музыкантов был американский профессор Джульярдской школы (высшее заведение искусства и культуры), тромбонист и единственный в мире исполнитель джаза на морских ракушках Стив Турре. В Томске он побывал уже в пятый раз, но в ТГУ — впервые. На своем мастер-классе музыкант наглядно показал с помощью тромбона как исторически менялись джазовые стили.

Мастер-класс Стив Турре на томском симпозиуме
Фото: Елена Поданёва, из архива издания

Преподаватель музыкальной школы и еще один новатор джаза Беркли Томми Кэмпбелл сыграл для участников мастер-класса на барабанах джазовые ритмы разных музыкальных культур.

Томми Кэмпбелл на гала-концерте симпозиума. Музыкант играет не только на барабанах, но и на детских резиновых игрушках.
Фото: Елена Поданёва, из архива издания

А еще на джаз-симпозиуме в 2015-м выступили номинант премии «Грэмми», венесуэльский пианист Сильвано Монастериос, американский доцент кафедры музыки, джазмен, играющий на трубе и флюгельгорне Мелтон Мустафа, итальянский преподаватель римской консерватории, саксофонист Росарио Джулиани. Гала-концерт в ЦК ТГУ собрал полный зал.

Гала-концерт молодежного джаз-симозиума в ЦК ТГУ
Фото: Елена Поданёва, из архива издания

Джаз в Томске продолжает жить и сегодня, хотя и не так масштабно и часто. Но небольшие мероприятия все еще проходят в джаз-клубах или на локальных площадках. Например, в сентябре 2021 года в честь своего 17-летия томское джаз-кафе Underground, открывшееся заново как музыкально-просветительский центр ТУСУРа, провело первый клубный блюзовый фестиваль. А прямо в эти дни в Томске и районных центрах проходит Джазовый фестиваль имени Георгия Гараняна, посвященный 100-летию отечественного джаза.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске пройдет цикл мероприятий, посвященный зодчим города

15 апреля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на фестиваль устойчивого образа жизни

18 апреля 2022
Томские новости

Выставка «Шишков — Золото Сибири» открылась в Томске

4 мая 2022
Томские новости

Научный журналист расскажет томичам об «оздоровительных» эффектах алкоголя и правдивости медицинских сериалов

13 апреля 2022
Томские новости

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» прошел в Томске

29 апреля 2022
Томские новости

Горожане узнают о традициях празднования Пасхи в Томске

20 апреля 2022
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию Александры Даниловой про современное искусство

21 апреля 2022
Томские новости

Томичей приглашают посмотреть «Сказочные миры Билибина»

26 апреля 2022
Томские новости

Томичи смогут увидеть фей и хобгоблинов

13 апреля 2022
Комментарии для сайта Cackle