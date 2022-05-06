Музыка в городе:
Как проходили крупные джаз-фестивали в Томске
В сандалиях на босу ногу на сцене появился американский пианист Дэйв Кикоски. Он был первым артистом, выступившем перед томскими зрителями на «Джаз-марафоне» в 2003 году. «Я люблю тебя, Томск!» — выкрикнул немецкий саксофонист Норберт Еммингер, потрясенный тогда вниманием местной публики.
За 30 лет в Томске побывали десятки, а то и сотни известных отечественных и зарубежных джаз-исполнителей. Вместе с теми, кто принимал активное участие в их организации, вспоминаем главные фестивали джаза, которые проходили в нашем городе.
Первый джазовый, 1987 год
Первый джазовый фестиваль в Томске состоялся в 1987 году. Для иностранцев город тогда был еще закрыт, поэтому перед местной публикой выступили джазмены из соседних городов — Красноярска, Кемерова, Новокузнецка и Новосибирска.
Организацией фестиваля тогда занималась команда из десятка томичей:
— Мы — Зайдман, Ратнер, Вавилов, Андрианов и другие — дружили с 1960-х годов. В то время даже собрали первый джазовый клуб в Томске. И всегда двигались вместе. Поэтому первые джазовые фестивали организовывали командой. Например, Зайдман приглашал музыкантов, поскольку у него были связи, отвечал за взаимодействие со спонсором. А я — за дизайнерское оформление сцены, буклетов и их содержание. Позже присоединился и мой брат Николай, — рассказывает любитель джаза и автор книги «Джаз на берегах Томи. Этюды» Валерий Рыбаков. — Большая часть из нас — не музыканты. И в то время организацией таких мероприятий занимались люди, которые были свободны от музыки. Зайдман по профессии врач, я — инженер. Если говорить о первых московских фестивалях, то и там организаторами могли быто кто угодно — физики, архитекторы, только не сами джазовые музыканты.
Площадкой фестиваля выступил Дом культуры ГРЭС-2 (сегодня — Дворец торжеств, ул. Енисейская, 36 — прим. ред.). План проведения мероприятия был готов за два месяца до старта. Все уже было оплачено: аренда зала, работники сцены, художники по свету, звукооператор и звукорежиссер. Музыкальная программа тоже составлена, репертуар выбирали сами джазмены, потому дело оставалось за малым — внести названия оркестров и имена его музыкантов в буклет джаз-фестиваля и ждать гостей.
Как правило, музыканты приезжали со своими инструментами. Хотя рояль и ударная установка были томскими — чаще всего их заимствовали у оркестров какого-либо из томских институтов. Зал ДК был небольшим, поэтому хватало всего пары микрофонов.
Апервую попытку провести в Томске джазовый фестиваль все та же команда единомышленников предприняла еще раньше — в 1976 году. Правда, найти площадку для такого концерта было непросто, но все же тогда в «Дом Культуры „Авангард“» приехали несколько десятков музыкантов из соседних городов, планировался джейм-сейшн. Увы, он так и не состоялся:
— Где-то за 15 минут до концерта по всему микрорайону совершенно спокойно отрубается свет. Приезжает «группа товарищей» — в погонах и без погон. А тогдашний председатель облсовпрофа ходила и кричала: «Это что тут придумали?! Какое-то сборище сионистов! Погодите этот Боб Зайдман — меня Бобом звали — вам ещё покажет!» [...] Конечно, всех разогнали, и дело кончилось грандиозным скандалом. Месяц потом обивал пороги «учреждений» и объяснял, какую-такую бяку мы задумали сделать проведением концерта, — рассказал Борис Зайдман газете «Томский молодежный экспресс» (№5, 31 января 1992 года).
«Джаз на берегах Томи», 1990–1992 годы
В начале 1990-х, благодаря оргработе той же команды, в Томске состоялся следующий джазовый фестиваль, но уже международный — «Джаз на берегах Томи». Правда, привезти из гостей из зарубежья было по-прежнему непросто, но несколько иностранных звезд из США, Болгарии и Эстонии на первый год фестиваля все же попали. Остальные музыканты были из СССР, но зато к сибирским городам-участникам присоединилась столица.
«Каждый из сибирских фестивалей имеет свою специфику. Абаканский подчеркивает народные корни джаза, связи с песенными и танцевальными фольклорами регионов, народов и народностей. Новосибирский по традиции — полигон экспериментальных течений, „Заповедник“ отечественного авангард. [...] Фестиваль в Томске стремится отразить все то, что происходит в современном джазе, все то, что есть в нем наиболее современного и актуального. Поэтому вы встретитесь с самыми неожиданными разновидностями и „лицами“ жанра, от диксиленда до электронных эффектов и инструментального театра, от „ретро“ до „фьюжн“ и „поп-джаза“».
«Джаз на берегах Томи» проходил в большом и малом концертных залах Томской областной филармонии, джем-сейшны музыкантов — в Доме ученых.
Хоть гонорары у иностранных музыкантов были выше, чем у отечественных, райдеры у всех были одинаковыми: оплата перелета в два конца, проживание в хорошей гостинице и питание. Некоторые музыканты даже выступали бесплатно — для удовольствия.
Иностранцы произвели впечатление на томскую публику и своими сценическим нарядами. Например, немецкий контрабасист и тубистр Петер Ковальд на фестивале в 1991 году был одет в полосатый пиджак и брюки в крупный черный горох — все это хорошо гармонировало со свободным стилем фри-джаз, который он исполнял. Впрочем, и местные не ударили в грязь лицом. Ведущий фестиваля — джазовый критик, историк и активный популяризатор джаз Алексей Баташёв — запомнился публике своим ярко-бордовым бархатным пиджаком и изысканным галстуком-бабочкой.
— Самое сильное впечатление на томских любителей джаза тогда оказало выступление германо-австро-российского трио Петера Ковальда. Мы переживали, как томичи встретят ранее не звучавший авангардный джаз такого толка. Но наш город всегда была умным, и зрители происходящее на сцене восприняли хорошо. Еще тогда впервые томичи увидели и услышали игру австрийского джазмена Георга Граффа в трио на бас-кларнете. Этот инструмент исполнители джаза используют не так часто, — отмечает Валерий Рыбаков. — Концерты проходили днем и вечером. Днем зрителей было мало, поэтому приходилось идти на уловку: приглашали студентов томских училищ в качестве массовки. Они, конечно, спали на этих концертах. Но вечером зал был переполнен настоящими зрителями! Тогда в городе других развлечений практически не было.
За время проведения «Джаз на берегах Томи» не обошлось без происшествий. Так, в 1992 году за пару месяцев до старта, когда билеты звездам уже были куплены, постоянные спонсоры отказались предоставить финансирование. Казалось, что все уже потеряно, но Борису Зайдману удалось в считанные дни среди своих знакомых найти новых спонсоров.
Международный Джаз-марафон, 2003 год
Главный инициатор проведения фестивалей Борис Зайдман переехал в Германию и на более чем 10 лет для джаза в Томске наступило затишье. Но в 2003 году в городе состоялся «Международный Джаз-марафон», который по размаху превзошел фестивали, проходившие в городе прежде. Помимо уже полюбившихся томичам джазменов-американцев в Сибирь приехали музыканты из Германии, Бразилии и Израиля.
Организатором этого фестиваля выступил контрабасист, продюсер и промоутер Асхат Сайфуллин, который тоже входил в оргкоманду «Джаза на берегах Томи» — был руководителем ансамбля.
— После распада СССР началась новая эпоха. В Томске активно начали слушать джазовую музыку. Поэтому проблем с продажей билетов не было. Например, для людей бизнеса было важно прийти на джазовый концерт и показать себя. В 2003-м мне не нужно было искать спонсоров, они сами появлялись, это создавало им имидж. Особенно активно участвовали компании по производству алкоголя — он привлекал народ на концерты, людям было весело. Потом алкоголя стало меньше, но люди все равно ходили, и уже точно ради музыки! Тот, кто полюбил джаз, никогда не оторвется от него. Это другая жизнь, — говорит Асхат Сайфуллин.
«Международный джазовый марафон» проходил в течение трех дней в Театре драмы. Особенно «выделились» американцы — пианист Стив Рудольф и барабанщик Билл Гудвин, исполнявшие композиции в стиле бибоп. Быстрый и уверенный темп композиций запомнился томским слушателям. А тот самый 44-летний пианист Дэйв Кикоски поразил публику своим внешним видом, выйдя на сцену в сандалиях на босу ногу. В тот вечер он играл музыку на границе классики и джаза.
— На тот момент я много где побывал и представлял себе, как это сделать — организовать фестиваль. Например, я был в Финляндии на фестивале «Пори Джаз». Он проходил 10 или 12 дней на разных локациях, — рассказывает Асхат Сайфуллин, — У меня была возможность попасть в бэкстейдж, там я познакомился со многими звездами. Чем крупнее и заметнее фестивали, тем сильнее их организация.
После «Джаз-марафона» Асхат Сайфуллин активно занялся собственной музыкальной карьерой и уехал жить за границу. А очередное джазовое затишье в Томске затянулось еще на восемь лет.
Jazz picnic, 2011–2014 годы
Целых четыре года подряд, с 2011 по 2014 годы, в формате опен-эйра в Томске проходил фестиваль Jazz пикник. В первую очередь он был ориентирован на сибирские джаз-коллективы, но приезжали и гости из Америки.
Атмосфера на фестивале была и впрямь «пикниковая»: сцена на нижней террасе Лагерного сада, возле нее — большой шатер, зрительская зона покрыта искусственным газоном, рядом — бар и закусочные.
Инициатором и финансовым спонсором Jazz пикника выступила городская администрация. Продвижением фестиваля первые годы занималась сотрудница комитета по информационной политике Элеонора Игнатович:
— У меня были связи в отделе культуры Посольства США в Москве, он организовывал привоз иностранцев в Россию летом. Сначала они выступали в Москве на фестивале, а потом уже отправлялись дальше по российским городам, — рассказывает Элеонора. — Всем гостям очень нравилась наша сцена на берегу Томи у Лагерного сада. Они отмечали, что там просторно и очень красиво. И, конечно, все были в восторге от томской публики. Я была в Румынии на джаз-фестивале — он был похож на наш томский: тоже проходил в формате опен-эйра на площадке в центре города. Грандиозный фестиваль!
Заслуженный артист России Андрей Турыгин и его секстет, заслуженный артист России Виктор Королёв и джаз-оркестр «ТГУ-62», Игорь Устинов и Jam-Квартет, Марина Задорожная и Quadro Jam, Ксения Уолк & Ко, Joy Spring, Екатерина Пронягина и Jazberry — программа второго фестиваля уложилась в один день, зато получилось максимально насыщенной.
В дальнейшем к организации Jazz пикника присоединился джазовый вокалист, основатель джаз-клуба «Синатра» в Томске Андрей Иноземцев. В то время в городе он активно давал концерты и проводил различные джазовые мероприятия. На Jazz picnic он еще был и ведущим.
— Для томичей это была отличная возможность за пару дней послушать множество разных коллективов. Для местных джазовых музыкантов — показать себя на большой сцене. Зрителей концертах на Jazz piсnic всегда было много: три-пять тысяч, — вспоминает Андрей Иноземцев.
Изюминкой фестиваля было то, что тогда на сцене играли не только джаз, но и околоджазовую музыку — фьюжн, соул, блюз, кантри. А в последний год фестиваля в городе проходил и кинопоказ документальных фильмов в зрелищном центре «Аэлита»: культовые картины о джазовой культуре Нового Орлеана The Whole Gritty City, All on a Mardi Gras Day томские зрители смотрели на английском языке с субтитрами.
Международные джазовые фестивали, 2013 и 2014 годы
Фестиваль, который состоялся в Томске в 2013 году, был настолько масштабным, что даже вошел в топ-20 джазовых фестивалей планеты. Давно уже известный городу организатор фестивалей Асхат Сайфуллин вернулся в Томск и организовал здесь два международных фестиваля.
Тогда в Томск приехали исполнители из стран Европы, Азии и Америки — так много музыкантов на сцене БКЗ филармонии еще не выступало.
Открывал концертную программу немецкий вокалист Карл Фриерсон, который исполнил знаменитую песню Hallelujah I Love Her So Рэя Чарльза. Все три дня фестиваля на сцене БКЗ звучал краснодарский биг-бэнд имени Георгия Гараняна, известный тем, что играет музыку любого стиля — от свинга до джаз-рока. На тот же фестиваль в Томск приехал знаменитый Стив Турре — единственный в мире музыкант, исполняющий джаз на морских раковинах.
Асхат Сайфуллин вспоминает композитора и джазового пианиста Малгрю Миллера — выступление в Томске оказалось для него последним. По возвращению в Америку он умер от инсульта.
— Ни с одним артистом я не заключал контракт. Как-то менеджер одного из музыкантов прислал мне пачку документов объемом как роман «Война и мир», — рассказывает Асхат Сайфуллин, — Я отказался от такого контракта, оплатил гонорар без него. Если я не был лично знаком со звездой, то у нас обязательно были общие знакомые, которые мне доверяли, знали, что на меня можно положиться.
На следующем международном фестивале, который состоялся через год, побывали уже 40 музыкантов — преимущественно иностранных. Так, в Томске выступил американский гитарист Расселл Малоун, исполняющий современный, мейнстримный джаз. Итальянский саксофонист и композитор Розарио Джулиани — нечастый гость российских фестивалей, но Томску повезло послушать и его.
Первые три дня фестиваль проходил на той же площадке — БКЗ филармонии, а четвертый день — на площади Губернаторского квартала в формате опен-эйра. У сцены, на которой выступали мировые звезды, дежурили охранники.
— Общая идея этих фестивалей одна, как все проходит — зависит от музыкантов, которые приезжают. Атмосфера, место — тоже важно. Часто фестивали проходят на улице, ведь изначально джазовая музыка была развлекательной и танцевальной, — говорит новосибирский саксофонист Евгений Голованов. — Я бывал на фестивалях в Монтре, Пори, Вьен, Париже, Германии, Великобритании. Например, у финляндского фестиваля «Пори-Джаз» свой стадион, куда помещаются, наверное, 40 или 60 тысяч зрителей. Разные музыканты выступают на протяжении всего дня. Вечером и ночью — продолжение, но уже в неформальной обстановке. Например, музыканты собираются на джем-сейшн в кафе. В этом — особая прелесть. Исполнители обмениваются опытом, впечатлениями. Нужно обязательно побывать на фестивале, чтобы прочувствовать атмосферу!
Джаз-симпозиум, 2015 год
В 2015 году Томск снова встречал мировых джазовых звезд, но уже не в привычном формате фестиваля — ТГУ провел первый в стране молодежный симпозиум, посвященный технологии джаза и его влиянии на мышление человека.
С идеей провести научно-образовательное джаз-событие предложил ректор ТГУ. В течение трех дней для томичей проходили лекции и мастер-классы от иностранных преподавателей и джазменов, которых пригласил музыкант и организатор томских джазовых фестивалей Асхат Сайфуллин и, конечно, концерты.
Среди 15 приглашенных музыкантов был американский профессор Джульярдской школы (высшее заведение искусства и культуры), тромбонист и единственный в мире исполнитель джаза на морских ракушках Стив Турре. В Томске он побывал уже в пятый раз, но в ТГУ — впервые. На своем мастер-классе музыкант наглядно показал с помощью тромбона как исторически менялись джазовые стили.
Преподаватель музыкальной школы и еще один новатор джаза Беркли Томми Кэмпбелл сыграл для участников мастер-класса на барабанах джазовые ритмы разных музыкальных культур.
А еще на джаз-симпозиуме в 2015-м выступили номинант премии «Грэмми», венесуэльский пианист Сильвано Монастериос, американский доцент кафедры музыки, джазмен, играющий на трубе и флюгельгорне Мелтон Мустафа, итальянский преподаватель римской консерватории, саксофонист Росарио Джулиани. Гала-концерт в ЦК ТГУ собрал полный зал.
Джаз в Томске продолжает жить и сегодня, хотя и не так масштабно и часто. Но небольшие мероприятия все еще проходят в джаз-клубах или на локальных площадках. Например, в сентябре 2021 года в честь своего 17-летия томское джаз-кафе Underground, открывшееся заново как музыкально-просветительский центр ТУСУРа, провело первый клубный блюзовый фестиваль. А прямо в эти дни в Томске и районных центрах проходит Джазовый фестиваль имени Георгия Гараняна, посвященный 100-летию отечественного джаза.
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