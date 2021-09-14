«Когда хорошему человеку хорошо»: первый клубный блюзовый фестиваль прошел в Томске

14 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В честь своего 17-летия томское джаз-кафе Underground, открывшееся в этом году как музыкально-просветительский центр ТУСУРа, провело первый клубный блюзовый фестиваль. Два вечера здесь выступали музыканты из Москвы и Екатеринбурга.

Гитарист Вадим Иващенко (The Boneshakers, Москва), клавишник Николай Добкин (Москва) и Владимир Демьянов, лидер и основатель екатеринбургской группы Blues Doctors, не только с упоением отыграли, но и рассказали нам, за что сами влюбились в этот жанр и почему блюз стоит слушать всем.

Блюз сам себя не сыграет

Фото: Владимир Дударев

— Какие ощущения от томского выступления?

Вадим Иващенко: — Было потрясающе! Сначала зрители настороженно присматривались — «что нам привезли такое», но от песни к песне люди теплели, приходили в ажитацию. Под конец концерта просто гул стоял, люди кричали, хлопали! А сбоку, в коридорчике, девушки даже отплясывали… Это показатель хорошего концерта.

— Какой формат вам ближе — бара или концертного зала?

Вадим: — Чем свободнее люди чувствуют себя на моем концерте, тем лучше, поэтому я предпочитаю выступать не в филармониях, а в клубах, пабах. Там слушатели раскованнее.

Фото: Владимир Дударев

— Чем отличается фестиваль от обычного концерта?

Вадим: — Я пришел к коллегам послушать их, а в конце выступления у нас будет джем. Это самое интересное, в нем главное отличие от простого концерта.

Владимир Демьянов: — Джем — это как посиделки на кухне. Также складывается, что кто-то больше всех болтает, кто-то молчит… У нас в Екатеринбурге много джазовых музыкантов, у них джемы каждую неделю по два раза. Блюзовые реже делаем: тех, кто его играет, меньше. Я часто хожу на джемы, стремлюсь что-то послушать, подсмотреть у других. Гитарист иногда и не замечает, как сыграл, а я думаю: «О, вот как можно!». Для этого джемы и делаются. У каждого свой язык, видя новые варианты и приемы, обогащаешь музыкальный лексикон.

Николай Добкин: — А мне трудно сказать, на концерте мы или на фестивале. Для меня здесь все фестиваль. Я приехал в Томск, и прекрасно! Не часто удается побывать в Сибири, для меня это праздник. Очень ее люблю.

Фото: Владимир Дударев

— Блюзовый фестиваль — это редкость на Урале и в Сибири. Почему?

Вадим: — В столицах, конечно, побольше музыкальных событий. После локдауна все начинает оживать, перспективы хорошие. Почему блюзом увлечено не так уж много людей? Блюз, как и джаз, музыка не для всех, немного элитарная, в этом есть своя прелесть. Думаю, блюз демократичнее, если проводить фестивали регулярно, они будут привлекать больше и больше публики.

— Владимир, недавно вы организовали блюзовый фестиваль в Екатеринбурге. Блюз в вашем городе популярен?

Владимир: — Когда-то у нас в городе не было блюзовых групп, но нам очень хотелось его играть. И я начал, потом решил сделать блюзовый концерт, съездил на фестиваль… Постепенно всё развивается. Сейчас у нас в городе есть сложившаяся аудитория, несколько концертных программ, которые мы играем в разных клубах. Привозим артистов из Москвы, например, Николай Добкин не раз у нас выступал. Блюз сам себя не сыграет. Мне он нравится, потому, что я получаю от выступлений удовольствие, и вижу, что люди разделяют мои эмоции. Вопреки сложившемуся мнению, блюз — это не скучная музыка с саксофоном, как все считают. Нет, его назначение — помочь сбросить груз проблем. И мне хорошо, когда замечаю на концерте, что людям становится лучше.

Фото: Владимир Дударев

— Как возник ваш фестиваль?

Владимир: — Я участвовал в разных проектах. Однажды просто пришел к владельцу крупной прокатной конторы, сказал: «Надо сделать фестиваль». Он сидел на диване и буквально подпрыгнул с криком «Да!». Как-то у нас был совместный фестиваль с клубом «Фабрика». До пандемии туда приезжали музыканты из Британии, Италии, Франции… Со всего света. Это было очень интересно.

Сейчас мы начали делать свой фестиваль, безусловно, собираемся его развивать. Дело было так: я сидел на репетиционной базе, позанимался, собирался идти домой. Тут зашел мой приятель, я его спросил: «Чего ты такой грустный?» Он ответил: «Музыки в городе мало». Я предложил: «Давай развлечемся, сделаем фестиваль». Он согласился, подумали, что надо проводить его в октябре. У нас в Екатеринбурге есть очень хороший клуб, BEN HALL, там фантастическая атмосфера. Звоню им: «Хотим сделать в октябре у вас фестиваль…». Они отвечают, что октябрь весь занят, но есть свободная дата на 5 сентября. До него всего две недели. Решили, что будем делать. Надо было с чего-то начинать. Несмотря на сжатые сроки организации, люди пришли на концерты. Мы начали с локальных групп, совсем времени было мало. Но в следующий раз позовем еще кого-нибудь.

Фото: Владимир Дударев

— Что нужно делать для популяризации блюза в городе?

Вадим: — Прежде всего — больше концертов и приглашенных музыкантов. Надо, чтобы приезжали люди из Европы, со всего мира, как это бывало раньше, до пандемии.

— В Сибири мало джазовых, блюзовых клубов. Что поможет увеличить их количество?

Владимир: — Люди. Все держится на личностях. Нужны два-три человека, «поехавшие» на этой музыке.

Николай: — Сам себя блюз не сыграет!

Нескучный жанр

Николай Добкин (слева) и Владимир Демьянов Фото: Владимир Дударев

— Почему вы связали жизнь с блюзом, а не с рок-н-роллом или классикой?

Вадим: — Рок-н-ролл очень близок к блюзу, он его законный наследник. Один из героев рок-н-ролла Чак Берри начинал как блюзовый музыкант и записывался в той же студии Chess Records в Чикаго, где и блюзовые «тузы». Я связал жизнь с этой музыкой, потому что она мне сразу понравилась — еще в детстве слушал папину музыкальную коллекцию на пластинках, бобинах, катушках. Блюз показался мне живым и привлекательным, меня зацепило, и эта первая любовь осталась со мной на всю жизнь.

Владимир: — Я тоже сразу решил, что хочу стать блюзовым музыкантом. Лет в 16 зашел домой, а папа смотрел видеокассету с блюзовым концертом. Увидел, там такой «пожар», так они играют… Подумал, что тоже хочу.

Вадим Иващенко Фото: Владимир Дударев

Николай: — А я был фаготистом, играл классику, работал в опере. И думал: что там играть блюз, три аккорда, совсем просто. То ли дело — джаз, тритоновые замены… Потом начал его играть… Оказалось — да, все простые средства, но вытащить из них можно многое. Блюз — не ограниченный жанр, а глубокий колодец. Понял это, когда начал играть его систематически, что со мной случилось в 2009 году. Я еще молодой блюзовый артист. Мы играли с прекрасным Мишей Мишурисом практически каждый день, прежде я никогда в жизни столько блюза не исполнял.

Владимир: — В чем прелесть блюза с музыкальной точки зрения — люди встретились и могут сыграть его тут же, функционально это достаточно простая музыка. Но сыграть его круто сложнее. Все, кто говорит, что блюз — это скучно, заканчивают тем, что начинают его изучать. К примеру, хочешь сыграть какой-то транснациональный поп-хит, слушаешь, что там играет гитарист? Да ладно, блюзовые фразы!

Николай: — Я и не говорил, что блюз скучен. Говорил, что это просто. Но чтобы сыграть интересно, нужно определенное состояние. Это «состоянческая» музыка. Не знаю, как объяснить. Вроде бы, все одинаковое, ты играешь всегда примерно одно и то же. Но иногда возникает общее дыхание, движение.

«Если тебе плохо, блюз это исправит»

Фото: Владимир Дударев

— Есть ли такое понятие, как российский блюз или «деления по странам» не существует?

Владимир: — Естественно, везде его играют по-своему, всегда есть свой колорит. Ребята во Франции фантастически звучат! Когда вы услышите группу из Японии, то даже не поймете, что она из Японии, просто будет музыка высшей пробы. В Норвегии блюз — просто «труба»! В Скандинавии вообще музыкальная культура развита — джаз, рок, блюз, рокабилли, хеви-метал цветут там пышным цветом. Заходишь в гостиницу, включаешь телевизор и находишь 5-6 музыкальных каналов на любой вкус. У итальянцев есть свой колорит: фанк, блюз, и это вместе дает такой огонь. Английский блюз своеобразен. Но у нас тоже хорошо с музыкой. Сейчас уровень стал очень приличный. Раньше говорили, что у нас играть не умеют… Неправда, умеют! В Москве много классных артистов. По стране тоже наберется немало блюзменов. Некоторые добились успеха на мировом уровне. Например, Арсен Шумахов, наш дорогой друг, просто гений музыки. Он сейчас живет в Канаде.

— Если говорить про блюз сегодня? Он уже устоявшийся жанр, или появляется что-то новое?

Вадим: — Есть исторически проверенные стандарты, но блюз — это такой жанр, который замечательно скрещивается с любыми музыкальными направлениями. Много экспериментальных примеров — блюз и фанк, блюз и хип-хоп. Есть ответвления — техасский блюз, чикагский блюз, акустический блюз. Думаю, он будет продолжать развиваться.

Владимир: — Вся поп-музыка имеет отношение к блюзу. Еще в нем прекрасно то, что он стал популярной музыкой у своих слушателей и впитывает в себя актуальные, важные на сегодня вещи из разных музыкальных направлений.

Николай: — Заметьте, именно важные, ерунда к нему не прилипает.

Владимир: — Это видно по истории. В 1950-е блюз крепко спелся с рок-н-роллом и превратился в новый стиль ритм-блюз, там соул появился, ритм-блюз с фанком... В 70-е был расцвет диско и блюз-метала. Людям, которые осваивают рок-гитару, важно изучить блюз.

Фото: Владимир Дударев

— Есть популярное выражение «блюз — это когда хорошему человеку плохо». Как вы к нему относитесь, блюз и вправду музыка для «депрессивных» людей, или это ложный стереотип?

Вадим: — Ложный. Блюз может замечательно поднять настроение. Я бы сказал, блюз — это когда хорошему человеку хорошо! Впрочем, если плохо, то блюз это исправит.

Николай: — Блюз — это сплошные положительные эмоции. Я бы сформулировал: «Блюз — это когда хорошему человеку становится лучше».

— Вы успели посмотреть Томск?

Вадим: — Мне очень понравился центр, старенькие деревянные дома. Здесь очень красиво. Люди в Томске расположены к блюзу, впрочем, как и везде. Думаю, блюз пробивает себе дорогу в любой аудитории.

Фото: Владимир Дударев

— Как вам на площадке легендарного томского "Андеграунда"?

Вадим: — На мой взгляд, это потрясающий клуб. Могу только в восторженных тонах о нем выражаться. Интерьеры, публика, звук, персонал — все на высшем уровне. И самое главное, есть своя душевная нотка, клуб обладает своей индивидуальностью, что сразу чувствуется. Мне это нравится.

Владимир: — Underground — это пример роли личности в истории. Как я понимаю, клуб один из первых в Томске. Слышал, что был период, когда из-за определенных законов он был закрыт. Я по-хорошему удивился, что люди поддержали клуб, что теперь он снова работает. Это редкость. В городе должна жить музыка, должно быть место, где ее можно послушать. Тем более, такое хорошее место.

Фото: Владимир Дударев

— В России сегодня есть блюзовая столица?

Владимир: — Есть города, где благодаря личностям, увлеченным блюзом, направление развивается. В Томске Олег Усенко приложил большие усилия, чтобы клуб открылся вновь. В Кирове есть уникальный человек — Николай Донецкий. У нас — Олег Кумыш, предприниматель и владелец одной из самых крупных музыкальных контор в стране «Теле-Клуб». Он делает очень много вещей, чтобы эта музыка была у нас в Екатеринбурге. В Суздале потрясающий фестиваль блюза каждый год проводится. В Петербурге, в Москве много событий, музыку любят, люди приходят на концерты.

— Зачем сегодня нужно слушать блюз живьем?

Вадим: — Ради удовольствия. Заставлять себя не надо. А если послушать, то равнодушным никто не останется. Не надо себя мучить, не надо привыкать и готовиться к концерту. Блюз — это абсолютно ни к чему не обязывающее музыкальное удовольствие. Просто слушаешь, и, если нравится и заходит, а как правило, так и бывает, всё работает само собой.

Текст: Мария Симонова

Фото: Владимир Дударев

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