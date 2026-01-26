18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске открыли Дом молодежи

Город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости Томска здания памятники архитектура дизайн В Томске открыли Дом молодежи

Сегодня, 26 января, в Томске состоялось торжественное открытие Дома молодежи, расположенного в объекте культурного наследия на ул. Р. Люксембург, 8, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее в здании прошел масштабный капитальный ремонт. На реконструкцию направлено более 320 млн рублей.

Из городского бюджет на оснащение учреждения было направлено 22 млн. Внутри появилась современная медиа-лаборатория для записи подкастов, фотосессий и монтажа роликов. Есть пространство для киберспорта, залы для репетиций творческих коллективов и мастер-классов, коворкинг-пространства и переговорные, просторный актовый зал.

Также в Доме молодежи создан большой музей воинской славы.

Напомним, здание по ул. Розы Люксембург 8 построено в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища, которое назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 году. Подобного рода заведение стало первым в Западной Сибири. О нем мы подробно писали в нашем материале.

В 2021 году на стене здания в рамках фестиваля Street Vision появился мурал «Отверженность». Его автором стал Евгений Макшаков aka Chervi. Он изобразил девочку с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэтажный дом. Представители облкомитета по охране объектов культурного наследия назвали это незаконным, но просто закрасить граффити было нельзя, так как здание является памятником регионального значения. В итоге изображение убрали во время капитального ремонта в 2025 году.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Столетний корпус томской психиатрической больницы ремонтируют

19 января 2026
Томские новости

Томские ученые нашли способ настраивать свойства антибактериального геля

19 января 2026
Город

«Дом за рубль» как объект исследования. История 2025 года, которая больше всего запомнилась

4 января 2026
Томские новости

Томичи услышат горловое пение от лучшего этно-проекта России

28 января 2026
Томские новости

От идеи до релиза: как создаются видеоигры в России

19 января 2026
Томские новости

Новапорт ведет переговоры о возобновлении международных полетов из Томска

22 января 2026
Томские новости

Томский политех организует бесплатные экскурсии для детей

28 января 2026
Томские новости

Томичей ждет повышение стоимости проезда в маршрутках

26 января 2026
Томские новости

При сильных морозах лучше воздержаться от крещенских купаний — томские врачи

17 января 2026