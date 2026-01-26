В Томске открыли Дом молодежи

Сегодня, 26 января, в Томске состоялось торжественное открытие Дома молодежи, расположенного в объекте культурного наследия на ул. Р. Люксембург, 8, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее в здании прошел масштабный капитальный ремонт. На реконструкцию направлено более 320 млн рублей.

Из городского бюджет на оснащение учреждения было направлено 22 млн. Внутри появилась современная медиа-лаборатория для записи подкастов, фотосессий и монтажа роликов. Есть пространство для киберспорта, залы для репетиций творческих коллективов и мастер-классов, коворкинг-пространства и переговорные, просторный актовый зал.

Также в Доме молодежи создан большой музей воинской славы.

Напомним, здание по ул. Розы Люксембург 8 построено в конце XIX века. В 1877 году городское общество пожертвовало его для Томского реального училища, которое назвали Алексеевским в честь Великого князя Алексея Александровича Романова — русского адмирала, проезжавшего через Томск в 1873 году. Подобного рода заведение стало первым в Западной Сибири. О нем мы подробно писали в нашем материале.

В 2021 году на стене здания в рамках фестиваля Street Vision появился мурал «Отверженность». Его автором стал Евгений Макшаков aka Chervi. Он изобразил девочку с поросячьим пятачком и ушками высотой с двухэтажный дом. Представители облкомитета по охране объектов культурного наследия назвали это незаконным, но просто закрасить граффити было нельзя, так как здание является памятником регионального значения. В итоге изображение убрали во время капитального ремонта в 2025 году.

Фото: пресс-служба мэрии

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».