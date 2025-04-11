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В центре Томска пройдет «Пасхальное чудо»

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В день Пасхи, 20 апреля, в амфитеатре БКЗ Томской филармонии на набережной Ушайки пройдет театрализованное представление «Пасхальное чудо». Гостей ждет интерактивное семейное мероприятие на открытом воздухе, сообщают организаторы.

На фоне красочных декораций зрители увидят спектакль с участием актеров театра и узнают о старинных пасхальных традициях. Для детей и взрослых организуют интерактивные игры.

Мероприятие пройдет на открытой площадке у БКЗ Томской филармонии по адресу: пл. Ленина, 12а. Начало в 14.00, вход свободный.

Как проходило «Пасхальное чудо» в Доме искусств в прошлом году — смотрите по ссылке.

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