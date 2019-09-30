Музей, театр, улица: как прошла экспериментальная лаборатория «Наш город+» в Томске

30 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Как старинный дом становится сценой и главным героем спектакля, дневники жившей сто лет назад девочки оживают перед завязанными глазами зрителей, а посетители форум-театра разбираются с буллингом в школе?

Все эти события - результат музейно-театральной лаборатории «Наш город+», прошедшей в Томске в августе и сентябре. Чем занимались ее участники и кто знакомил Томск с актуальными во всем мире форматами умного зрелища - в нашем обзоре.

Три пространства

Перед началом спектакля «Дом» в музее НКВД Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Проект театрально-музейной лаборатории в Томске придумала сценограф и режиссер Алена Шафер, ведущий специалист по экспозиционной и выставочной работе Томского областного краеведческого музея. Главной идеей было соединить для зрителя три разных про­странст­ва - города, му­зея и театра.

Томск уже знакомился с документальным театром через проекты музея. Спектакль «Восстание» о самом крупном выступлении крестьян-спецпереселенцев на территории Западной Сибири в 1931 году делался на основе материалов из фондов и непосредственно на площадке краеведческого. Потом был спектакль-эскиз о Марии Бочкаревой «Яшка», часть театрально-экскурсионно-выставочного проекта «#Мария/Анна». О том, что в локальной истории есть много тем и сюжетов, работать с которыми только музейными средствами очень тяжело, сотрудники краеведческого говорят давно. Нужно не просто донести до людей информацию, но и зацепить их, чтобы они начали рефлексировать и осознавать ее.

Репетиция спектакля «Дом» в музее НКВД Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Лаборатория позволила протестировать сразу три новых музейно-театральных формата - форум-театр, site-specific и иммерсивный театр. За содержательную основу отвечал музей: два из трех спектаклей делались на базе хранящихся в краеведческом документов. В работе лаборатории, как это часто бывает в документальном театре, участвовали непрофессиональные актеры - обычные горожане, заинтересовавшиеся проектом.

Необычный формат в рамках своей благотворительной программы «Формула хороших дел» поддержал СИБУР

Задействованы в проекте были сразу несколько музейных площадок - само здание краеведческого музея, Музейный сад, усадьба краеведческой библиотеки ТОКМ и мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД».

Наберут по объявлению!

Занятия в лаборатории Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Участниками томской лаборатории, волонтерами и зрителями могли стать все желающие, достаточно было заполнить заявку на сайте проекта. Правда, желающим попробовать себя в роли актера требовалось написать еще и мотивационное письмо режиссеру.

Стартовала лаборатория с утренней открытой лекции одного из экспертов, Сергея Каменского, директора Музея истории Екатеринбурга на площадке CreativeMornings Tomsk. Он рассказал томичам о том, какие нестандартные проекты реализуются уральским музеем, как он вовлекает в них горожан и как расставляет акценты в своей работе с ними.

CreativeMornings Tomsk Фото: Серафима Кузина

В обучающей программе актерского потока тем временем начались семинары, вебинары, и мастер-классы. Они шли в течение всех трех дней работы лаборатории. Параллельно участники работали в группах по нескольку человек и готовили спектакли под руководством профес­сиональных режиссеров - Ирины Лядовой из Екатеринбурга, ответственной за жанр site-specific, Марии Колосовой из Санкт-Петербурга, специалиста по форум-театру и Алены Шафер, ставившей иммерсивный спектакль. А в это время эксперты лаборатории обсуждали поиски нестандартных форм работы с историческим прошлым на одноименной панельной дискуссии.

Site-specific театр: от дома к дому

«Бабушкин дом» в саду краеведческой библиотеки Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Документальный спектакль «Бабушкин дом», показанный в Томске в рамках лаборатории, поставила в Музее истории Екатеринбурга режиссер Ирина Лядова. Он был создан по истории обычной уральской семьи, живущей в Нижне-Исетске с середины XIX века. Ее собрала екатеринбурженка Ирина Бурова, пришедшая в музей с альбомами и дневниковыми записями из своего семейного архива. По этим материалам и была написана пьеса драматурга Дины Артемкиной. «Бабушкин дом» - часть театрального проекта Ирины Лядовой и Музея истории Екатеринбурга «Семейный альбом».

В компактном часовом спектакле занята лишь одна актриса. Она и рассказывает историю Ирины от первого лица. Остальные участники действа - обереговые куклы, изображающие маму и бабушек главной героини. Их, кстати, тоже сделала Ирина Бурова: изготовление славянских обереговых кукол ее давнее хобби. Главная декорация - небольшой деревенский дом, наполненный привычными предметами быта. Крохотные вязаные носочки, нарисованная сова, валяный кот и другие рукотворные детали позволяют рассказчице проиллюстрировать воспоминания. Часть из этих предметов сделаны актрисой Асей Запольских, исполнительницей главной роли. Настроение создают и наряд героини - своеобразная интерпретация уральского городского костюма начала ХХ века, и редкие народные песни этого региона, которые периодически напевает Ася-Ирина, и старинная прялка, за которую садится рассказчица. Спектакль захватывает своей жизненной простотой, близкими многим деталями повседневного быта «из детства» и невероятно трогает.

Для показа в Томске была выбрана необычная площадка - усадьба краеведческой библиотеки ТОКМ, расположенная в пер. Спортивный, 13. Старинное деревянное здание, заросли рябины, остатки каретника в глубине сада - все это позволило создать особое настроение и подчеркнуло документальный характер постановки.

Показ спектакля «Бабушкин дом» в Томске Фото: Томский Обзор

Автор спектакля, актриса и режиссер Ирина Лядова в Томске представляла формат site-specific театра, жанра, успевшего оформиться в мире, но в России пока не обзаведшегося даже собственным русскоязычным названием.

Для site-specific важное значение играет место, где происходит действо. Это формат театра, где нет зала с рядами кресел и бархатных штор. Здесь зритель может оказаться где угодно: в заброшенной тюрьме, на заводе или на холме, и место будет частью постановки, а публика - участником процесса.

Для того спектакля, который Ирина ставила уже непосредственно в Томске, в рамках лаборатории, местом действия было выбрано старинное здание по проспекту Ленина, 44. Это бывшая Церковно-приходская школа, расположенная прямо напротив мэрии города. Сегодня там расположен мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», подразделение краеведческого музея.

Эскиз спектакля «Дом» в Музее НКВД Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Документы по зданию Ирина начала изучать еще до приезда в Томск. Оно была построено в 1896 году по проекту архитектора Виктора Хабарова. Позднее в здании размещалась внутренняя тюрьма Томского городского отдела ОГПУ-НКВД, после Великой Отечественной войны в доме жили томичи, работал городской детский клуб технического творчества «Республика бодрых», а после развала СССР - коммерческие фирмы, игровые автоматы, банки, интернет-кафе.

На лаборатории группа Лядовой подготовила эскиз спектакля «Дом». Он рассказывал о разных страницах истории здания, от кровавого убийства иеромонаха Игнатия, директора школы, учениками в 1909 году до событий 1930-х и судеб тех, кто попал под репрессии в этот период.

Ирина Лядова, режиссер Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

- У меня подобралась очень интеллигентная, умная команда, - рассказывает Ирина. - В первый день мы изучали документы, писали драматургию, во второй и третий день осваивали материал. Практически ни у кого в команде не было опыта соприкосновения с этой темой, хотя, когда началась работа, выяснилось, что пересечения все-таки есть. Ребята молодцы, что не побоялись с такой темой работать и включились в нее.

Спектакль проходил в музейном подвале. Начавшись с лестницы под запись воспоминаний дочери профессора Ананьева, одного из жильцов дома в советское время, он уводил зрителей со связанными руками за тюремную решетку. Резкий сигнал, «сотрудники НКВД» пропускают по одному, зрители попадают во внутренний коридор. Там аудиогид-Фемида с завязанными глазами знакомит их с музейной экспозицией. Потом - в камеру к капитану госбезопасности Овчинникову, томскому «Берии», в годы работы которого начальником Томского горотдела НКВД было расстреляно 9600 человек и который сам был расстрелян в 1941 году за «нарушения революционной законности». Его роль досталась единственному профессиональному актеру в группе - Ивану Лапину, приехавшему провести мастер-класс в рамках лаборатории и согласившемуся принять участие непосредственно в постановке. В другом зале история убитого учениками иеромонаха переплеталась с городскими школьными новостями из 2019-го, связывая прошлое и настоящее.

На показе спектакля «Дом» Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

- Конечно, этот дом гораздо многообразнее. Все, что в нем было за эти 120 лет - это потрясающая история, и конечно, над ней можно и нужно работать дольше, - уверена Ирина Лядова.

Желающих попасть на спектакль «Дом» оказалось так много, что эскиз внепланово пришлось показать дважды за вечер. Место диктовало свои условия: поместить в тесную камеру, где идет действие, больше 25 человек не удалось бы физически.

Алина Соколова, драматург, участница театрально-музейной лаборатории:

- Когда ты внутри, в наручниках, в дикой духоте, были моменты.. Ну, у меня паники не возникало, я понимала, что это комфортная обстановка, что со мной ничего не случится, и тем не менее, где-то в глубине души все равно начинаешь испытывать именно то, что испытывало здесь большинство людей...

Василий Ханевич, директор мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» после показа эскиза спектакля «Дом» Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

По мнению Василия Ханевича, директора мемориального музея, постановка такого рода в этих стенах давно напрашивалась. Еще когда в Томске ставили «Восстание», Василий Антонович предлагал драматургу Михаилу Калужскому сделать постановку про «нехороший дом».

- Многие элементы, использовавшиеся в спектакле, есть смысл переносить в музейные экскурсии. Мы пониманием, что люди приходят за эмоциями, и то, как это будет подано, какая будет упаковка, таков будет и результат от посещения места. Далеко не всегда информация играет первостепенную роль, - говорит Ханевич.

Ольга Берловская, участница лаборатории из музея истории Северска, отмечает:

- У меня уже был какой-то опыт соприкосновения с документальными спектаклями, но как зритель на спектакле «Дом» я просто впала в ступор, не было ощущения того, что я нахожусь на спектакле, мне стало страшно. Главная задача документального театра - вывести человека из зоны комфорта, чтобы он воспринимал рассказанное через себя. Здесь это удалось, зрителя реально зацепило.

Дневники Нины: спектакль на слух

Во время показа эскиза спектакля «Нина» Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Эскиз спектакля «Нина» по дневникам дочери томского краеведа, редактора газеты «Сибирская жизнь» Александра Адрианова рассказывал о событиях начала ХХ века. Две революции, пропущенных через призму личного восприятия сначала девушки, а потом молодой женщины, письма и статьи ее отца, газетные объявления соединила в документальную пьесу томский драматург Алина Соколова.

Иммерсивный спектакль по дневниковым записям поставили в дворике здания по ул. Гагарина, 9 - сейчас там веранда ресторана «Кухтерин». Отчасти «Нина» тоже попала в формат site-specific. До революции в каменном доме на углу улицы Дворянской и переулка Ямского располагалась редакция газеты "Сибирская жизнь", которую возглавлял Адрианов.

Алина Соколова работала в фондах дольше всех. Она не просто читала дневники Нины, ей пришлось полностью расшифровать те экземпляры, которые хранятся в музее. Алина отмечает - постановка, в первую очередь, важна не для тех, кто хорошо знаком с историей семьи Адриановых, скорее, это такая «затравка» для тех, кто, увидев спектакль, заинтересуется значимой для истории города семьей и узнает про них побольше.

На спектакле Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Перед началом спектакля зрителям завязали глаза, так что «Нину» можно было только слушать и ощущать. Все события разворачивались исключительно в воображении публики. Голоса Нины, ее отца, родителей гимназистов и других горожан, живших более ста лет назад, живая музыка, шуршание страниц, прикосновения актеров к зрителям, звуки и запахи сегодняшнего города создавали полноценную картину.

Форум-театр

Форум-театр Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Форум-театр - еще один формат, с которым Томск познакомился благодаря лаборатории. Его курировала Мария Колосова, режиссер школы документального театра. Ранее она создала проекты по методике «форум-театр» для правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», общественной организации «Наблюдатели Санкт-Петербурга» и питерских студентов.

Этот формат, придуманный бразильским театральным мастером Аугусто Боалом в ХХ веке, заключался в том, чтобы превратить аудиторию в активных участников театрального процесса. По мнению Боала, традиционный театр был деспотичен, поскольку зрители не имели возможности выразить себя. Требовалось наладить сотрудничество между двумя сторонами - актерами и публикой, убирая разделение.

На практике форум-театр позволяет зрителю включиться в показываемую актерами ситуацию и «переиграть события» таким образом, чтобы решить обозначенную проблему. В Томске темой форум-театра стал школьный буллинг, актуальная тема, позволившая многим зрителям активно включиться в процесс. Актерами, по большей части, в этой группе были школьники. Удивительно, но «школьная» линия, пронизавшая все три постановки, не была запланирована и не обсуждалась в процессе между группами.

Мария Колосова (в центре) во время спектакля Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

- Я стараюсь уходить все время от темы школы, потому что она меня преследует, но видимо, это сегодня больная точка, которая берет на себя много внимания по всему миру, и у нас в том числе. У меня такая методика, в которой я не могу прийти и сказать: «Я что-то придумала, вы должны это сделать». Потому что очень много зависит от энергии внутри. Если энергия появляется, мы берем тему. У нас в первый день были разные идеи. Но потом инициаторы этих тем как-то включились из процесса, и появилась тема школьного буллинга. Ее инициировала взрослая участница лаборатории, а школьники подключились и сказали «да, эта тема, давайте про школу». Не про грязные улицы или деревянные дома, а про школу. Оттуда все идет, из школы, там закладывается то, как мы общаемся, - рассказывает Мария Колосова.

- Работа в группах с Машей - это практически сеансы психотерапии, - смеется Ольга Берловская, участница лаборатории. - На обсуждениях мы рассказывали ей про Томск, про вырубку деревьев, маршрутки, дома - это было важно, потому что мало где такое можно сделать. Уже потом мы вышли на тему школы. Выяснилось, что у всех были те или иные проблемы, связанные с этой темой.

На спектакле форум-театра Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Формат стал самым эмоционально вовлеченным и бурным для всей аудитории.

- Интересно, когда появляется новая функция у музея - у нас, например, это была репетиционная точка. В углу нашего помещения стояла огромная ваза 19 века. Когда бы я просто была в музее, я бы наверное, взглянула на нее только мельком, даже табличку бы не прочитала. А здесь, зайдя в помещение, я сразу обратила на нее внимание. Потому что я понимала, что мы будем прыгать, бегать, и что нужно бережное отношение. И дети тоже начали ее очень внимательно изучать. Через такие вещи музей для них и становится родным, - говорит Мария Колосова.

На репетиции форум-театра Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

С ней согласна Ольга Берловская из музея Северска, говоря о том, что с профессиональной точки зрения для них оказался очень важен этот разговор и общение со специалистами томского краеведческого музея в ходе лаборатории.

Наталья Дружинина из музея истории Северска говорит:

- Было очень интересно увидеть, как идет работа над документальным спектаклем изнутри. Это интересный опыт, который был полезен для меня, как для работника музея. Он дал понимание того, что надо не предлагать посетителю, зрителю то, что мы считаем нужным, а исходить из его интересов.

Наталья Дружинина и Ольга Берловская в ходе репетиций Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

По мнению заместителя директора по научной и методической работе ТОКМ Константина Ширко, лаборатория стала интересным опытом и интересным партнерством, в том числе, в части сотрудничества с крупным грантодателем вроде СИБУРа. Также он подчеркнул, что театральный формат важен и интересен для музея:

- Большинство музеев, по-прежнему, по крайней мере, в видимой публике экспозиционной части, воспроизводят форматы конца 19-начала 20 века. Такой традиционный музей показывает зрителю разъятое на части целое и обращается к рациональному человеку. А человек так устроен, что очень много промысливает, прочувствует на уровне какого-то инсайта, эмоций. Поэтому театральный формат - это, с одной стороны, попытка выставить некоторую целостность, а с другой - попытка мягкого входа в историю, плавного перехода к рацио и работе с какими-то теоретическими, концептуальными конструкциями, которые структурируют определенным образом наш исторический опыт.

Итог лаборатории, по мнению Алены Шафер - это еще и то, что самые разные люди приняли участие в проекте.

- Спектакли здесь - не главное, это попытка и эксперимент. А основное то, что в музей пришли те люди, которые там редко бывают, и приняли деятельное участие, - отмечает она.

По словам директора ТОКМ Святослава Перехожева, в будущем проект в музее могут сделать ежегодным.

Алена Шафер и Святослав Перехожев Фото: Театрально-музейная лаборатория «Наш город+»

Текст: Елена Фаткулина

Фото предоставлены организаторами театрально-музейной лаборатории «Наш город+»

Тэги/темы: