Экстрим-парк, динозавры и туалеты: что появится в томском Горсаду после ремонта?

16 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 16 апреля, на выездном совещании руководство томского Городского сада представило мэру Томска Дмитрию Махине предложения по развитию парковой территории. Концепция включает обновленные сцены, реконструкцию фонтана, установку современных аттракционов, экстрим-парка и туалетов. Предварительная стоимость вложений оценивается в 200 млн рублей.

Как отмечает генеральный директор Горсада Антон Таборский, территория парка уже давно нуждалась в обновлении. Согласно предложенной концепции, там появятся новые общественные, семейные и развлекательные зоны, которые должны сделать парк более доступным для томичей. Фото: Савелий Петрушев

Так, сценический комплекс дополнится помещениями для артистов, а саму сцену отремонтируют согласно последнему слову техники. На месте старых аттракционов установят современное колесо обозрения. Рядом оборудуют динопарк с рельсовым аттракционом «Джипы сафари», динозаврами и павильонами для мастер-классов.

— Сегодня там небольшое количество аттракционов. Мы планируем в рамках этой территории все механизированное действующее оборудование убрать и сделать отдельную закрытую зону динопарка, по типу того, что есть в Новосибирском зоопарке. В ней будут динамические фигуры со звуковым сопровождением. Плюс будет сделана дорога с рельсами, по которой можно проехать и узнать что-то о динозаврах, — рассказывает Антон Таборский.

Центральную часть парка, где находятся «Томская крепость» и озеро, предлагают обустроить в виде большого крытого отапливаемого двухэтажного павильона. По словам руководителя Горсада, он будет включать кафе с террасой, игровую комнату, зону аркадных автоматов, небольшой банкетный зал, благоустроенную зону отдыха и сувенирные магазины, а также дополнительный теплый туалет.

Варианты оформления центральной части парки

По словам Таборского, еще один общественный туалет, рассчитанный на несколько кабинок, планируют разместить у главного входа в Горсад со стороны улицы Советская. Пока не уточняется, будет ли вход бесплатным, но такой вариант прорабатывается.

— В связи с увеличением посещаемости парка на сегодня у нас есть проблема, связанная с общественным туалетом. Мы получаем определенное количество замечаний со стороны посетителей парка и гостей города. Хотелось бы организовать современный общественный туалет с большей функциональностью. Сегодня мы имеем туалет на центральной аллее, но он малофункциональный. Там три кабинки в женском отделении и одна — в мужском. Мы хотим сделать большое пространство, чтобы не было очередей по 20 метров.

Директор Горсада отмечает, что современный общественный туалет появится в парке перед началом нового летнего сезона. Помимо обычных кабинок, там сделают отдельную комнату для лиц с ограниченными возможностями и комнату матери и ребенка. Фото: Савелий Петрушев

В глубине сада авторы проекта планируют разместить аллею с небольшими детскими аттракционами, перголами, качелями и павильонами для мероприятий. По словам Таборского, а уже в этом году там появится модульный экстрим-парк с большой крытой верандой.

— В этой зоне располагался шатер. На сегодняшний день заключен договор на установку там модульного верёвочного парка. Он трехуровневый — с зонами для детей, подростков и взрослых. Дополнительно будет установлена беседка.

Варианты оформления площадки для еженедельных мероприятий

Для подростков и взрослых продолжит работать зона экстремальных аттракционов. В этом году она дополнится новым оборудованием «Микс», аттракцион планируют запустить в во второй половине мая. В дальнейшем, уточняет Таборский, там установят башню свободного падения. Поставщиком выступит белорусская компания.

Подобный аттракцион запустят в Томске уже во второй половине мая

— В этой зоне [рядом с аттракционами] мы также имеем историческое сооружение — фонтан. Его необходимо сохранить, но привести в порядок. Это наша одна из основных задач. Плюсом там добавятся посадочные места и подсветка газонных частей, — рассказывает руководитель Горсада Антон Таборский.

По итогу встречи мэр Томска Дмитрий Махиня поддержал предложения и пообещал способствовать их реализации. Готовый проект руководство Горсада планирует предоставить в конце апреля.

— Однажды в моей жизни был большой проект по реализации частного парка, который теперь один из лучших за Уралом. Это парк в Омске — «Вокруг света». Эту идею [обновления Горсада] я вынашивал с момента, как стал мэром Томска, потому что мы видим, что любимое место отдыха горожан уже и физически устарело, и идеологически, — отмечает Махиня. — Сейчас проект уже не просто сдвинулся с мертвой точки, он оплачен и реализуется, появился новый инвестор. В прошлом году, кстати, он за счет своих средств установил детскую площадку на «Томских товарах». Тоже недешевый проект. И то, что нам представили сегодня — соответствует современным требованиям к паркам. Это разделение на зоны и виды — для экстремального отдыха, для маленьких детей, для тихого отдыха и т.д. А самой главной фишкой парка должно стать 55-метровое колесо обозрения, современное, с тёплыми комфортными кабинками.

Предложенный вариант благоустройства территории Горсада

Напомним, что помимо обновления территории, в рамках концепции комплексного развития в Городском саду планируют открыть новое летнее кафе с террасой и оборудовать автостоянку с автоматизированными выездными барьерами, рассчитанную на 85 мест, а в дальнейшем — двухуровневый паркинг.

