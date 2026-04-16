Новое летнее кафе с террасой откроется в центре Томска
В Городском саду Томска появится новое круглогодичное кафе с летней верандой и террасой на крыше. Оно расположится на месте действующего кафе «33 пингвина». Об этом стало известно в ходе сегодняшнего выездного совещания мэра Дмитрия Махини, посвященного развитию территории Горсада.
Предложенные изменения позволят увеличить функциональность старого здания. По словам генерального директора Городского сада Антона Таборского, в обновленном кафе появится безалкогольный бар и дополнительные зрительные места для просмотра сезонных концертных мероприятий.
— Мы предлагаем увеличить верхнюю зону террасы, то есть, сделать ее сверху, а сбоку — открытую летнюю часть, — отмечает Таборский.
Руководитель парка добавляет, что старт работ запланирован на 2026 год. Также в рамках развития территории Горсада летом этого года там будет реализован проект автостоянки с автоматизированными выездными барьерами, рассчитанный на 85 мест, а в дальнейшем — двухуровнего паркинга.
