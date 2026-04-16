В томском Горсаду установят новое колесо обозрения высотой 55 метров

16 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На территории Городского сада в Томске к концу 2026 года появится новое колесо обозрения с теплыми кабинками и высотой 55 метров. Его планируют разместить в глубине парка, а старое полностью демонтировать. Об этом сегодня, 16 апреля, рассказал генеральный директор парка Антон Таборский на выездном заседании мэра Томска Дмитрия Махини.

— Это бывшее место расположения кафе, мы его убрали. Сегодня территория используется для мобильного аттракциона — там детские электромобили. На этой площадке — когда заходим по центральной аллее, с левой стороны — мы предполагаем поставить новое современное колесо обозрения высотой 55 метров, — сообщил Таборский.

Проект нового колеса обозрения и прилегающей к нему территории Фото: из презентации Горсада

Таборский отметил, что новое колесо будет иметь LED подсветку, комфортные кабины с кондиционированием и обогревом, а также кабину для маломобильных посетителей. По высоте конструкция будет в два раза больше, чем действующая в Горсаду.

Старое колесо обозрения находится со стороны входа с улицы Герцена Фото: Савелий Петрушев

Также руководство парка планирует благоустроить пространство вокруг нового колеса

— На сегодняшний день у нас в парке есть объект «Томская крепость» — это территория, которая обнесена деревянным ограждением. Внутри у него есть функциональная зона, она социальная, бесплатная, там детские тренажеры, игровой комплекс. Эту зону мы планируем оттуда убрать и вынести ее в рамках в общественное пространство рядом с колесом обозрения. Там будут детские игровые комплексы, горки, тренажёры. Пока это просто предложение, но в проект это обязательно точечно и предметно будет включено, — рассказал Таборский.

Кроме этого, новая площадка будет оборудована пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами, посадочными местами, а также детской зоной 3+ с песочницами, детскими механическими качалками и небольшими игровыми комплексами.

Проект прилегающей территории Фото: из презентации Горсада

Как отмечает Таборский, в настоящий момент руководство Горсада достигло договоренностей по приобретению оборудования для будущего колеса обозрения с анапским производителем. Ранее эта компания уже устанавливала подобные объекты в городах Великие Луки и Волгоград. Томский проект они планируют запустить к 15 декабря 2026 года.

По словам Таборского, к 1 августа будет подготовлен фундамент под новое колесо, а его монтаж начнется в первой декаде сентября. По времени на эту работу заложено около двух месяцев.

