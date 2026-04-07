Все ледовые переправы закрыли в Томской области

7 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Накануне, 6 апреля, в Томской области закрыли последние работающие ледовые переправы. Они располагаются в Александровском районе у реки Ильяк и в Парабельском районе у деревни Шамовка.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, всего зимой в Томской области действовали 62 ледовые переправы в девяти муниципальных образованиях, а также два наплавных моста.

Напомним, первые ледовые переправы в осенне-зимнем сезоне 2025–2026 годов заработали в конце ноября. В прошлом году соответствующий сезон был закрыт 2 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».